"Уровень цинизма зашкаливает": латвийские власти изымают документы у россиян, пришедших на выборы
© Посольство России в Латвии телеграм-кагал
© Посольство России в Латвии телеграм-кагал
В Риге власти изымают латвийские документы у россиян, пришедших на голосование, сообщили 17 марта в телеграм-канале посольства России в Латвии
Местные власти ведут поголовную проверку документов у россиян, которые пришли проголосовать на президентских выборах.
"Фиксируются случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность (id-карты с видом на жительство). Взамен россиянам с истекшим видом на жительство предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд", - говорится в сообщении.
Российские дипломаты назвали такие действия местных властей "изощрённой формой издевательства" над гражданами России, которые пришли реализовать своё конституционное право. "Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает!" - написали в пресс-службе посольства.
Прилегающие к посольству России в Латвии улицы оцепили сотрудники латвийских силовых ведомств.
Сегодня, 17 марта, в 8:00 в посольстве России в Латвии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации. Голосование в Риге продлится до 20:00.
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