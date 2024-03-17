https://ukraina.ru/20240317/1053934664.html

"Уровень цинизма зашкаливает": латвийские власти изымают документы у россиян, пришедших на выборы

"Уровень цинизма зашкаливает": латвийские власти изымают документы у россиян, пришедших на выборы - 17.03.2024 Украина.ру

"Уровень цинизма зашкаливает": латвийские власти изымают документы у россиян, пришедших на выборы

В Риге власти изымают латвийские документы у россиян, пришедших на голосование, сообщили 17 марта в телеграм-канале посольства России в Латвии

2024-03-17T16:26

2024-03-17T16:26

2024-03-17T16:26

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Местные власти ведут поголовную проверку документов у россиян, которые пришли проголосовать на президентских выборах."Фиксируются случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность (id-карты с видом на жительство). Взамен россиянам с истекшим видом на жительство предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд", - говорится в сообщении.Российские дипломаты назвали такие действия местных властей "изощрённой формой издевательства" над гражданами России, которые пришли реализовать своё конституционное право. "Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает!" - написали в пресс-службе посольства.Прилегающие к посольству России в Латвии улицы оцепили сотрудники латвийских силовых ведомств.Сегодня, 17 марта, в 8:00 в посольстве России в Латвии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации. Голосование в Риге продлится до 20:00.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), Владимир Путин, Леонид Слуцкий (партия "ЛДПР") и Николай Харитонов (партия "КПРФ").

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новости, россия, латвия, рига, президентские выборы, посольство рф