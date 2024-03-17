"Уровень цинизма зашкаливает": латвийские власти изымают документы у россиян, пришедших на выборы - 17.03.2024 Украина.ру
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"Уровень цинизма зашкаливает": латвийские власти изымают документы у россиян, пришедших на выборы
"Уровень цинизма зашкаливает": латвийские власти изымают документы у россиян, пришедших на выборы - 17.03.2024 Украина.ру
"Уровень цинизма зашкаливает": латвийские власти изымают документы у россиян, пришедших на выборы
В Риге власти изымают латвийские документы у россиян, пришедших на голосование, сообщили 17 марта в телеграм-канале посольства России в Латвии
2024-03-17T16:26
2024-03-17T16:26
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латвия
рига
президентские выборы
посольство рф
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Местные власти ведут поголовную проверку документов у россиян, которые пришли проголосовать на президентских выборах."Фиксируются случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность (id-карты с видом на жительство). Взамен россиянам с истекшим видом на жительство предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд", - говорится в сообщении.Российские дипломаты назвали такие действия местных властей "изощрённой формой издевательства" над гражданами России, которые пришли реализовать своё конституционное право. "Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает!" - написали в пресс-службе посольства.Прилегающие к посольству России в Латвии улицы оцепили сотрудники латвийских силовых ведомств.Сегодня, 17 марта, в 8:00 в посольстве России в Латвии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации. Голосование в Риге продлится до 20:00.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), Владимир Путин, Леонид Слуцкий (партия "ЛДПР") и Николай Харитонов (партия "КПРФ").
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новости, россия, латвия, рига, президентские выборы, посольство рф
Новости, Россия, Латвия, Рига, президентские выборы, посольство РФ

"Уровень цинизма зашкаливает": латвийские власти изымают документы у россиян, пришедших на выборы

16:26 17.03.2024
 
© Посольство России в Латвии телеграм-кагал
© Посольство России в Латвии телеграм-кагал
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В Риге власти изымают латвийские документы у россиян, пришедших на голосование, сообщили 17 марта в телеграм-канале посольства России в Латвии
Местные власти ведут поголовную проверку документов у россиян, которые пришли проголосовать на президентских выборах.
"Фиксируются случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность (id-карты с видом на жительство). Взамен россиянам с истекшим видом на жительство предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд", - говорится в сообщении.
Российские дипломаты назвали такие действия местных властей "изощрённой формой издевательства" над гражданами России, которые пришли реализовать своё конституционное право. "Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает!" - написали в пресс-службе посольства.
Прилегающие к посольству России в Латвии улицы оцепили сотрудники латвийских силовых ведомств.
Сегодня, 17 марта, в 8:00 в посольстве России в Латвии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации. Голосование в Риге продлится до 20:00.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), Владимир Путин, Леонид Слуцкий (партия "ЛДПР") и Николай Харитонов (партия "КПРФ").
- РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Вчера, 16:57
Оказалась доцентом с кристальной репутацией: что известно о диверсантах, пытавшихся сорвать голосованиеВ Екатеринбурге задержали местную жительницу, которая пыталась испортить бюллетени зеленкой. При установлении личности выяснилось, что 50-летняя диверсантка - доктор химических наук, доцент Уральского федерального университета Эмилия Носова. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского избиркома
 
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Заголовок открываемого материала
16:26"Уровень цинизма зашкаливает": латвийские власти изымают документы у россиян, пришедших на выборы
16:01Августин Волошин: 150 лет "однодневному президенту"
15:47Украина сбросила снаряд на территорию детского сада в Херсонской области
15:02Рогов: спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина
14:11Западная Украина за минувшую неделю: Польские продукты во Львове и исчезнувшие "скорые" в Черновцах
14:07Россия освободила населённый пункт в Запорожской области
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