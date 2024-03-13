Украинскими послами могут стать ещё несколько военнослужащих - Forbes - 13.03.2024 Украина.ру
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Украинскими послами могут стать ещё несколько военнослужащих - Forbes
Украинскими послами могут стать ещё несколько военнослужащих - Forbes - 13.03.2024 Украина.ру
Украинскими послами могут стать ещё несколько военнослужащих - Forbes
Несколько армейских офицеров могут занять должность украинских послов по примеру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, однако из-за действующего на Украине военного положения процесс затягивается, сообщает Forbes
2024-03-13T23:50
2024-03-13T23:50
новости
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
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Уточняется, что в 2023 года Киев согласовал на должность посла в&nbsp;Венгрии&nbsp;военнослужащего Фёдора Шандора. Несмотря на получение согласия Будапешта, глава дипмиссии пока не приступил к новой работе. По данным СМИ, этого не произошло из-за того, что на Украине действует военное положение и уволить военнослужащего в его период сложно. Для этого предусмотрено четыре основания: обвинительный приговор, достижение предельного возраста, заключение военно-врачебной комиссии о непригодности или семейные обстоятельства. Напомним, в начале марта Украина согласовала кандидатуру бывшего главнокомандующего&nbsp;ВСУ&nbsp;генерала&nbsp;Валерия Залужного&nbsp;на должность главы украинской дипмиссии в&nbsp;Великобритании. Позже издание "Зеркало недели" сообщало, что Залужный ещё до назначения был признан непригодным к военной службе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, forbes, посол
Новости, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Forbes, посол

Украинскими послами могут стать ещё несколько военнослужащих - Forbes

23:50 13.03.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКонсульство Украины в Ростове-на-Дону
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Несколько армейских офицеров могут занять должность украинских послов по примеру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, однако из-за действующего на Украине военного положения процесс затягивается, сообщает Forbes

"Послами Украины могут стать ещё несколько военных, а не только экс-главком Валерий Залужный. Но есть проблемы с их увольнением с военной службы", – утверждает автор.

Уточняется, что в 2023 года Киев согласовал на должность посла в Венгрии военнослужащего Фёдора Шандора. Несмотря на получение согласия Будапешта, глава дипмиссии пока не приступил к новой работе.
По данным СМИ, этого не произошло из-за того, что на Украине действует военное положение и уволить военнослужащего в его период сложно. Для этого предусмотрено четыре основания: обвинительный приговор, достижение предельного возраста, заключение военно-врачебной комиссии о непригодности или семейные обстоятельства.

"Ещё несколько военных ВСУ могли бы получить должность посла, в частности, в странах Африки. Но также испытывают сложности с увольнением со службы из-за ограниченного перечня оснований. МИД ищет кандидатов на дипломатические должности во всех областях, в том числе в военной", – пишет издание.

Напомним, в начале марта Украина согласовала кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного на должность главы украинской дипмиссии в Великобритании. Позже издание "Зеркало недели" сообщало, что Залужный ещё до назначения был признан непригодным к военной службе.
- РИА Новости, 1920, 08.03.2024
8 марта, 18:09
Залужный на передержке: Рогов объяснил, кем станет бывший главком ВСУ в ЛондонеПри нынешней власти бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному стало опасно находиться в Киеве. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
 
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00:05Швейцария настаивает на участии РФ в переговорах по "формуле мира"
23:50Украинскими послами могут стать ещё несколько военнослужащих - Forbes
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