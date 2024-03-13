Украинскими послами могут стать ещё несколько военнослужащих - Forbes
Несколько армейских офицеров могут занять должность украинских послов по примеру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, однако из-за действующего на Украине военного положения процесс затягивается, сообщает Forbes
"Послами Украины могут стать ещё несколько военных, а не только экс-главком Валерий Залужный. Но есть проблемы с их увольнением с военной службы", – утверждает автор.
Уточняется, что в 2023 года Киев согласовал на должность посла в Венгрии военнослужащего Фёдора Шандора. Несмотря на получение согласия Будапешта, глава дипмиссии пока не приступил к новой работе.
По данным СМИ, этого не произошло из-за того, что на Украине действует военное положение и уволить военнослужащего в его период сложно. Для этого предусмотрено четыре основания: обвинительный приговор, достижение предельного возраста, заключение военно-врачебной комиссии о непригодности или семейные обстоятельства.
"Ещё несколько военных ВСУ могли бы получить должность посла, в частности, в странах Африки. Но также испытывают сложности с увольнением со службы из-за ограниченного перечня оснований. МИД ищет кандидатов на дипломатические должности во всех областях, в том числе в военной", – пишет издание.
Напомним, в начале марта Украина согласовала кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного на должность главы украинской дипмиссии в Великобритании. Позже издание "Зеркало недели" сообщало, что Залужный ещё до назначения был признан непригодным к военной службе.
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