https://ukraina.ru/20240313/1053873405.html

Украинскими послами могут стать ещё несколько военнослужащих - Forbes

Украинскими послами могут стать ещё несколько военнослужащих - Forbes - 13.03.2024 Украина.ру

Украинскими послами могут стать ещё несколько военнослужащих - Forbes

Несколько армейских офицеров могут занять должность украинских послов по примеру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, однако из-за действующего на Украине военного положения процесс затягивается, сообщает Forbes

2024-03-13T23:50

2024-03-13T23:50

2024-03-13T23:50

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Уточняется, что в 2023 года Киев согласовал на должность посла в Венгрии военнослужащего Фёдора Шандора. Несмотря на получение согласия Будапешта, глава дипмиссии пока не приступил к новой работе. По данным СМИ, этого не произошло из-за того, что на Украине действует военное положение и уволить военнослужащего в его период сложно. Для этого предусмотрено четыре основания: обвинительный приговор, достижение предельного возраста, заключение военно-врачебной комиссии о непригодности или семейные обстоятельства. Напомним, в начале марта Украина согласовала кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного на должность главы украинской дипмиссии в Великобритании. Позже издание "Зеркало недели" сообщало, что Залужный ещё до назначения был признан непригодным к военной службе.

https://ukraina.ru/20240308/1053782445.html

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новости, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, forbes, посол