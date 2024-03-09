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Залужный признан непригодным к военной службе еще до назначения послом в Британию - СМИ
Залужный признан непригодным к военной службе еще до назначения послом в Британию - СМИ - 09.03.2024 Украина.ру
Залужный признан непригодным к военной службе еще до назначения послом в Британию - СМИ
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный еще до назначения послом Украины в Великобритании был признан непригодным к военной службе. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники
2024-03-09T12:07
2024-03-09T12:07
2024-03-09T12:14
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Экс-главком ВСУ Валерий Залужный еще до назначения в марте послом Украины в Великобритании был признан военно-врачебной комиссией непригодным к военной службе, сообщает издание.Авторы отмечают, что министр обороны Украины Рустем Умеров и президент Владимир Зеленский не предложили Залужному какую-либо значимую военную должность, соответствующую опыту и подготовке. После чего, как утверждает издание, он принял решение уйти в отставку.Задержка с увольнением, по словам издания, объясняется тем, что на сегодняшний день в украинском законодательстве есть серьезные пробелы. Там четко не установлено, кто должен увольнять генерала Валерия Залужного с военной службы - министр обороны или президент Украины.О назначении Залужного на должность посла Украины в Великобритании стало известно 7 марта.При нынешней власти бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному стало опасно находиться в Киеве. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.По словам Рогова, ссылка в Великобританию Залужного связана с тем, что слишком велика вероятность покушения на него со стороны карательных структур Зеленского.Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью Украина.ру рассказал, что назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон означает принятие англосаксами решения по Зеленскому. Бывшего главкома ВСУ надо только немного подучить президентским манерам и разработать стратегический план, сказал он. Курсы "молодого президента" для Залужного — только его стартовая часть. Пара месяцев, и на фоне побед армии России Залужный сделает свой "come back", сообщил аналитик.Полный текст интервью Туманный Альбион готовит президенту замену. Дмитрий Ефимов о Залужном в Британии и планах глобалистов читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, великобритания, россия, валерий залужный, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Великобритания, Россия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Залужный признан непригодным к военной службе еще до назначения послом в Британию - СМИ
12:07 09.03.2024 (обновлено: 12:14 09.03.2024)
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный еще до назначения послом Украины в Великобритании был признан непригодным к военной службе. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный еще до назначения в марте послом Украины в Великобритании был признан военно-врачебной комиссией непригодным к военной службе, сообщает издание.
Авторы отмечают, что министр обороны Украины Рустем Умеров и президент Владимир Зеленский не предложили Залужному какую-либо значимую военную должность, соответствующую опыту и подготовке. После чего, как утверждает издание, он принял решение уйти в отставку.
Задержка с увольнением, по словам издания, объясняется тем, что на сегодняшний день в украинском законодательстве есть серьезные пробелы. Там четко не установлено, кто должен увольнять генерала Валерия Залужного с военной службы - министр обороны или президент Украины.
О назначении Залужного на должность посла Украины в Великобритании стало известно 7 марта.
При нынешней власти бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному стало опасно находиться в Киеве. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По словам Рогова, ссылка в Великобританию Залужного связана с тем, что слишком велика вероятность покушения на него со стороны карательных структур Зеленского.
Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
в интервью Украина.ру рассказал, что назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон означает принятие англосаксами решения по Зеленскому.
Бывшего главкома ВСУ надо только немного подучить президентским манерам и разработать стратегический план, сказал он. Курсы "молодого президента" для Залужного — только его стартовая часть. Пара месяцев, и на фоне побед армии России Залужный сделает свой "come back", сообщил аналитик.
Вчера, 19:55Ростислав Ищенко: Неизвестно, когда было хуже, в 1941-1945, или сейчас во время спецоперации на УкраинеРечь сейчас идет не о том, что Украина должна победить, как это было в прошлом году: "Мы одержим победу на поле боя", а о том, что "Мы должны продержаться" до конца года хотя бы, тогда Запад, может быть, найдёт какой-то способ выкрутиться из этого положения, когда он явно проигрывает украинский конфликт.