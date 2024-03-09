Залужный признан непригодным к военной службе еще до назначения послом в Британию - СМИ

Ростислав Ищенко: Неизвестно, когда было хуже, в 1941-1945, или сейчас во время спецоперации на Украине

Речь сейчас идет не о том, что Украина должна победить, как это было в прошлом году: "Мы одержим победу на поле боя", а о том, что "Мы должны продержаться" до конца года хотя бы, тогда Запад, может быть, найдёт какой-то способ выкрутиться из этого положения, когда он явно проигрывает украинский конфликт.