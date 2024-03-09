Залужный признан непригодным к военной службе еще до назначения послом в Британию - СМИ - 09.03.2024 Украина.ру
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Залужный признан непригодным к военной службе еще до назначения послом в Британию - СМИ
Залужный признан непригодным к военной службе еще до назначения послом в Британию - СМИ - 09.03.2024 Украина.ру
Залужный признан непригодным к военной службе еще до назначения послом в Британию - СМИ
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный еще до назначения послом Украины в Великобритании был признан непригодным к военной службе. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники
2024-03-09T12:07
2024-03-09T12:14
новости
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владимир рогов
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Экс-главком ВСУ Валерий Залужный еще до назначения в марте послом Украины в Великобритании был признан военно-врачебной комиссией непригодным к военной службе, сообщает издание.Авторы отмечают, что министр обороны Украины Рустем Умеров и президент Владимир Зеленский не предложили Залужному какую-либо значимую военную должность, соответствующую опыту и подготовке. После чего, как утверждает издание, он принял решение уйти в отставку.Задержка с увольнением, по словам издания, объясняется тем, что на сегодняшний день в украинском законодательстве есть серьезные пробелы. Там четко не установлено, кто должен увольнять генерала Валерия Залужного с военной службы - министр обороны или президент Украины.О назначении Залужного на должность посла Украины в Великобритании стало известно 7 марта.При нынешней власти бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному стало опасно находиться в Киеве. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.По словам Рогова, ссылка в Великобританию Залужного связана с тем, что слишком велика вероятность покушения на него со стороны карательных структур Зеленского.Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью Украина.ру рассказал, что назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон означает принятие англосаксами решения по Зеленскому. Бывшего главкома ВСУ надо только немного подучить президентским манерам и разработать стратегический план, сказал он. Курсы "молодого президента" для Залужного — только его стартовая часть. Пара месяцев, и на фоне побед армии России Залужный сделает свой "come back", сообщил аналитик.Полный текст интервью Туманный Альбион готовит президенту замену. Дмитрий Ефимов о Залужном в Британии и планах глобалистов читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, великобритания, россия, валерий залужный, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Великобритания, Россия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины

Залужный признан непригодным к военной службе еще до назначения послом в Британию - СМИ

12:07 09.03.2024 (обновлено: 12:14 09.03.2024)
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP
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Бывший главком ВСУ Валерий Залужный еще до назначения послом Украины в Великобритании был признан непригодным к военной службе. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный еще до назначения в марте послом Украины в Великобритании был признан военно-врачебной комиссией непригодным к военной службе, сообщает издание.
Авторы отмечают, что министр обороны Украины Рустем Умеров и президент Владимир Зеленский не предложили Залужному какую-либо значимую военную должность, соответствующую опыту и подготовке. После чего, как утверждает издание, он принял решение уйти в отставку.
Задержка с увольнением, по словам издания, объясняется тем, что на сегодняшний день в украинском законодательстве есть серьезные пробелы. Там четко не установлено, кто должен увольнять генерала Валерия Залужного с военной службы - министр обороны или президент Украины.
О назначении Залужного на должность посла Украины в Великобритании стало известно 7 марта.
При нынешней власти бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному стало опасно находиться в Киеве. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По словам Рогова, ссылка в Великобританию Залужного связана с тем, что слишком велика вероятность покушения на него со стороны карательных структур Зеленского.
Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью Украина.ру рассказал, что назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон означает принятие англосаксами решения по Зеленскому.
Бывшего главкома ВСУ надо только немного подучить президентским манерам и разработать стратегический план, сказал он. Курсы "молодого президента" для Залужного — только его стартовая часть. Пара месяцев, и на фоне побед армии России Залужный сделает свой "come back", сообщил аналитик.
Полный текст интервью Туманный Альбион готовит президенту замену. Дмитрий Ефимов о Залужном в Британии и планах глобалистов читайте на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 19:55
Ростислав Ищенко: Неизвестно, когда было хуже, в 1941-1945, или сейчас во время спецоперации на УкраинеРечь сейчас идет не о том, что Украина должна победить, как это было в прошлом году: "Мы одержим победу на поле боя", а о том, что "Мы должны продержаться" до конца года хотя бы, тогда Запад, может быть, найдёт какой-то способ выкрутиться из этого положения, когда он явно проигрывает украинский конфликт.
 
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