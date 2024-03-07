Зеленский назначил Залужного на должность посла Украины в Великобритании - 07.03.2024 Украина.ру
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Зеленский назначил Залужного на должность посла Украины в Великобритании
Зеленский назначил Залужного на должность посла Украины в Великобритании - 07.03.2024 Украина.ру
Зеленский назначил Залужного на должность посла Украины в Великобритании
В четверг, 7 марта, министерство иностранных дел Украины сообщило о том, что бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный согласован на должность посла Украины в Великобритании
2024-03-07T20:39
2024-03-07T20:39
новости
украина
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
сво
посол
всу
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Отметим, что посольство Украины в Великобритании оставалось без руководителя с лета 2023 года. Предыдущим занимавшим эту должность был Вадим Пристайко, который был уволен в июле прошлого года, когда Зеленский заявил британского экс-министру обороны Бену Уоллесу о необходимости большей благодарности союзникам. К слову, западные СМИ ранее уже писали, что для Залужного готовят место посла в Великобритании. Для этого якобы экс-главком и писал свою засекреченную диссертацию. В сети считают, что Владимир Зеленский пошёл на такой шаг, чтобы окончательно устранить конкурента в лице Залужного. Напомним, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного.
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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво, посол, всу
Новости, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СВО, посол, ВСУ

Зеленский назначил Залужного на должность посла Украины в Великобритании

20:39 07.03.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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В четверг, 7 марта, министерство иностранных дел Украины сообщило о том, что бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный согласован на должность посла Украины в Великобритании
"Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман", – сказано в сообщении.
Отметим, что посольство Украины в Великобритании оставалось без руководителя с лета 2023 года. Предыдущим занимавшим эту должность был Вадим Пристайко, который был уволен в июле прошлого года, когда Зеленский заявил британского экс-министру обороны Бену Уоллесу о необходимости большей благодарности союзникам.
К слову, западные СМИ ранее уже писали, что для Залужного готовят место посла в Великобритании. Для этого якобы экс-главком и писал свою засекреченную диссертацию.
В сети считают, что Владимир Зеленский пошёл на такой шаг, чтобы окончательно устранить конкурента в лице Залужного.
"Зеленский убирает своего ближайшего конкурента и риск, что армия начнёт бунт, а Залужный бы возглавил протесты. Ситуативный плюс. Залужный таким способом страхует себя уходя в Лондон для прокачки себя как политика на будущее. (...) Таким способом он сохранит свои позиции и имидж", – пишет телеграм-канал "Легитимный".
Напомним, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного.
5 марта, 22:32
Залужный одержал бы победу на потенциальных президентских выборах на Украине – опрос Бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный обошёл бы нынешнего президента страны Владимира Зеленского и одержал победу в президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время. Это следует из результатов соцопроса "Социсома", передаёт "Политика страны"
 
НовостиУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСВОпосолВСУ
 
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