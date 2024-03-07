Зеленский назначил Залужного на должность посла Украины в Великобритании
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
В четверг, 7 марта, министерство иностранных дел Украины сообщило о том, что бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный согласован на должность посла Украины в Великобритании
"Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман", – сказано в сообщении.
Отметим, что посольство Украины в Великобритании оставалось без руководителя с лета 2023 года. Предыдущим занимавшим эту должность был Вадим Пристайко, который был уволен в июле прошлого года, когда Зеленский заявил британского экс-министру обороны Бену Уоллесу о необходимости большей благодарности союзникам.
К слову, западные СМИ ранее уже писали, что для Залужного готовят место посла в Великобритании. Для этого якобы экс-главком и писал свою засекреченную диссертацию.
В сети считают, что Владимир Зеленский пошёл на такой шаг, чтобы окончательно устранить конкурента в лице Залужного.
"Зеленский убирает своего ближайшего конкурента и риск, что армия начнёт бунт, а Залужный бы возглавил протесты. Ситуативный плюс. Залужный таким способом страхует себя уходя в Лондон для прокачки себя как политика на будущее. (...) Таким способом он сохранит свои позиции и имидж", – пишет телеграм-канал "Легитимный".
Напомним, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного.
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