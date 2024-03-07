https://ukraina.ru/20240307/1053772150.html

Зеленский назначил Залужного на должность посла Украины в Великобритании

Зеленский назначил Залужного на должность посла Украины в Великобритании - 07.03.2024 Украина.ру

Зеленский назначил Залужного на должность посла Украины в Великобритании

В четверг, 7 марта, министерство иностранных дел Украины сообщило о том, что бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный согласован на должность посла Украины в Великобритании

2024-03-07T20:39

2024-03-07T20:39

2024-03-07T20:39

новости

украина

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

сво

посол

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1e/1052984519_117:1:1275:653_1920x0_80_0_0_4160a5c5ad3844041cb4b612d251280f.png

Отметим, что посольство Украины в Великобритании оставалось без руководителя с лета 2023 года. Предыдущим занимавшим эту должность был Вадим Пристайко, который был уволен в июле прошлого года, когда Зеленский заявил британского экс-министру обороны Бену Уоллесу о необходимости большей благодарности союзникам. К слову, западные СМИ ранее уже писали, что для Залужного готовят место посла в Великобритании. Для этого якобы экс-главком и писал свою засекреченную диссертацию. В сети считают, что Владимир Зеленский пошёл на такой шаг, чтобы окончательно устранить конкурента в лице Залужного. Напомним, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного.

https://ukraina.ru/20240305/1053726560.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво, посол, всу