СМИ: законопроект об усилении мобилизации готов к принятию в Раде
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада УкраїниВерховная рада украины заседание
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
Законопроект об ужесточении мобилизации готов к принятию в Верховной Раде. В партии "Слуги народа" утвердили его окончательную версию, сообщает портал NV, ссылаясь на собственный источник
"В Слуге народа согласовали окончательную версию законопроекта о мобилизации, за которую готова проголосовать коалиция. Документ появится на рассмотрении в сессионном зале в ближайшие дни", – говорится в публикации.
Уточняется, что в новый закон не попали нормы по ряду ограничений для уклонистов (ограничение на управление транспортным средством, банковской картой и прочее).
Автор публикации утверждает, что проект закона о мобилизации может быть принят окончательно на ближайшем сессионном заседании Верховной Рады.
"Готовы принять в целом", — добавил собеседник.
В самой партии опровергли это сообщение, заявив, что эта информация не соответствует действительности. Сам же документ, по словам нардепа Александр Федиенко, возможно будет принят в конце марта или начале апреля.