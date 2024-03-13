СМИ: законопроект об усилении мобилизации готов к принятию в Раде - 13.03.2024 Украина.ру
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СМИ: законопроект об усилении мобилизации готов к принятию в Раде
СМИ: законопроект об усилении мобилизации готов к принятию в Раде - 13.03.2024 Украина.ру
СМИ: законопроект об усилении мобилизации готов к принятию в Раде
Законопроект об ужесточении мобилизации готов к принятию в Верховной Раде. В партии "Слуги народа" утвердили его окончательную версию, сообщает портал NV, ссылаясь на собственный источник
2024-03-13T23:31
2024-03-13T23:31
новости
украина
верховная рада
слуга народа
мобилизация
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сво
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Уточняется, что в новый закон не попали нормы по ряду ограничений для уклонистов (ограничение на управление транспортным средством, банковской картой и прочее). Автор публикации утверждает, что проект закона о мобилизации может быть принят окончательно на ближайшем сессионном заседании Верховной Рады. "Готовы принять в целом", — добавил собеседник. В самой партии опровергли это сообщение, заявив, что эта информация не соответствует действительности. Сам же документ, по словам нардепа Александр Федиенко, возможно будет принят в конце марта или начале апреля. Ранее сообщалось, что новый законопроект об усилении мобилизационных мероприятий на Украине могут вынести на голосование до конца марта. После принятия документа, в течение 60 дней все военнообязанные обязаны обновить информацию о себе в системе учётных данных.
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новости, украина, верховная рада, слуга народа, мобилизация, всу, сво
Новости, Украина, Верховная Рада, Слуга народа, мобилизация, ВСУ, СВО

СМИ: законопроект об усилении мобилизации готов к принятию в Раде

23:31 13.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада УкраїниВерховная рада украины заседание
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
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Законопроект об ужесточении мобилизации готов к принятию в Верховной Раде. В партии "Слуги народа" утвердили его окончательную версию, сообщает портал NV, ссылаясь на собственный источник
"В Слуге народа согласовали окончательную версию законопроекта о мобилизации, за которую готова проголосовать коалиция. Документ появится на рассмотрении в сессионном зале в ближайшие дни", – говорится в публикации.
Уточняется, что в новый закон не попали нормы по ряду ограничений для уклонистов (ограничение на управление транспортным средством, банковской картой и прочее).
Автор публикации утверждает, что проект закона о мобилизации может быть принят окончательно на ближайшем сессионном заседании Верховной Рады.

"Готовы принять в целом", — добавил собеседник.

В самой партии опровергли это сообщение, заявив, что эта информация не соответствует действительности. Сам же документ, по словам нардепа Александр Федиенко, возможно будет принят в конце марта или начале апреля.
Ранее сообщалось, что новый законопроект об усилении мобилизационных мероприятий на Украине могут вынести на голосование до конца марта. После принятия документа, в течение 60 дней все военнообязанные обязаны обновить информацию о себе в системе учётных данных.
11 марта, 15:48
"Война для бедных": Кабмин Украины планирует освободить богачей и чиновников от мобилизацииПравительство Украины планирует связать уровень зарплаты с получением брони от мобилизации. Об этом сообщил 11 марта депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
 
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