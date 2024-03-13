https://ukraina.ru/20240313/1053872506.html

СМИ: законопроект об усилении мобилизации готов к принятию в Раде

СМИ: законопроект об усилении мобилизации готов к принятию в Раде - 13.03.2024 Украина.ру

СМИ: законопроект об усилении мобилизации готов к принятию в Раде

Законопроект об ужесточении мобилизации готов к принятию в Верховной Раде. В партии "Слуги народа" утвердили его окончательную версию, сообщает портал NV, ссылаясь на собственный источник

2024-03-13T23:31

2024-03-13T23:31

2024-03-13T23:31

новости

украина

верховная рада

слуга народа

мобилизация

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103175/86/1031758611_0:99:1848:1139_1920x0_80_0_0_f8688473c7373a764099212d46da8e62.jpg.webp

Уточняется, что в новый закон не попали нормы по ряду ограничений для уклонистов (ограничение на управление транспортным средством, банковской картой и прочее). Автор публикации утверждает, что проект закона о мобилизации может быть принят окончательно на ближайшем сессионном заседании Верховной Рады. "Готовы принять в целом", — добавил собеседник. В самой партии опровергли это сообщение, заявив, что эта информация не соответствует действительности. Сам же документ, по словам нардепа Александр Федиенко, возможно будет принят в конце марта или начале апреля. Ранее сообщалось, что новый законопроект об усилении мобилизационных мероприятий на Украине могут вынести на голосование до конца марта. После принятия документа, в течение 60 дней все военнообязанные обязаны обновить информацию о себе в системе учётных данных.

https://ukraina.ru/20240311/1053818963.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, верховная рада, слуга народа, мобилизация, всу, сво