Стало известно, когда на Украине окончательно примут закон об ужесточении мобилизации - 06.03.2024 Украина.ру
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Стало известно, когда на Украине окончательно примут закон об ужесточении мобилизации
Стало известно, когда на Украине окончательно примут закон об ужесточении мобилизации - 06.03.2024 Украина.ру
Стало известно, когда на Украине окончательно примут закон об ужесточении мобилизации
Новый законопроект об усилении мобилизационных мероприятий на Украине могут вынести до конца марта. Власти намерены окончательно сформулировать свои выводы по документу в течение одной-двух недель, сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский
2024-03-06T22:31
2024-03-06T22:31
новости
украина
верховная рада
федор вениславский
вооруженные силы украины
мобилизация
законопроект
сво
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В ходе брифинга он уточнил, что после согласования правок, комитет составит специальное заключение, которое является обязательным для рассмотрения законопроекта в парламентском зале. Вениславский пообещал, что по новому законопроекту служить в ВСУ "будут не все", а сам процесс подготовки документа – это ничто иное как "наведение порядка в Раде", потому как в стране существуют "злоупотребления в сфере мобилизации". Спикер добавил, что основанием для отсрочки от службы в ВСУ не будет последовательное высшее образование, то есть предвысшее, высшее, магистерское и аспирантура. Для уклонистов якобы предусмотрено только одно ограничение – право управления транспортными средствами. При этом лишать возможности распоряжаться деньгами или препятствовать выезду за границу, заявил Вениславский, уклонистов не планируют. Ранее сообщалось, что в течение 60 дней после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации на Украине, все военнообязанные будут должны обновить информацию о себе в системе учётных данных.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, верховная рада, федор вениславский, вооруженные силы украины, мобилизация, законопроект, сво
Новости, Украина, Верховная Рада, Федор Вениславский, Вооруженные силы Украины, мобилизация, законопроект, СВО

Стало известно, когда на Украине окончательно примут закон об ужесточении мобилизации

22:31 06.03.2024
 
© Нацполиция Днепропетровской области
© Нацполиция Днепропетровской области
Читать в
Новый законопроект об усилении мобилизационных мероприятий на Украине могут вынести до конца марта. Власти намерены окончательно сформулировать свои выводы по документу в течение одной-двух недель, сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский
В ходе брифинга он уточнил, что после согласования правок, комитет составит специальное заключение, которое является обязательным для рассмотрения законопроекта в парламентском зале.
"Я думаю, что есть все шансы для того, чтобы этот законопроект попал уже в финализированном виде, в сводной сравнительной таблице ко второму чтению до конца этого месяца", – приводит его слова украинское издание "Униан".
Вениславский пообещал, что по новому законопроекту служить в ВСУ "будут не все", а сам процесс подготовки документа – это ничто иное как "наведение порядка в Раде", потому как в стране существуют "злоупотребления в сфере мобилизации".
Спикер добавил, что основанием для отсрочки от службы в ВСУ не будет последовательное высшее образование, то есть предвысшее, высшее, магистерское и аспирантура. Для уклонистов якобы предусмотрено только одно ограничение – право управления транспортными средствами. При этом лишать возможности распоряжаться деньгами или препятствовать выезду за границу, заявил Вениславский, уклонистов не планируют.
Ранее сообщалось, что в течение 60 дней после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации на Украине, все военнообязанные будут должны обновить информацию о себе в системе учётных данных.
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Все дело в мобилизации. Украинские депутаты рассказали об отмене заседаний РадыКиевские власти отменили все заседания Верховной Рады Украины, запланированные на эту неделю, сообщил 5 марта в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк
 
НовостиУкраинаВерховная РадаФедор ВениславскийВооруженные силы УкраинымобилизациязаконопроектСВО
 
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Заголовок открываемого материала
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