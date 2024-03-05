Не право, а обязанность: стало известно как изменится жизнь украинцев после ужесточения мобилизации - 05.03.2024 Украина.ру
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Не право, а обязанность: стало известно как изменится жизнь украинцев после ужесточения мобилизации
Не право, а обязанность: стало известно как изменится жизнь украинцев после ужесточения мобилизации - 05.03.2024 Украина.ру
Не право, а обязанность: стало известно как изменится жизнь украинцев после ужесточения мобилизации
В течение 60 дней после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации на Украине, все военнообязанные будут должны обновить информацию о себе в системе учётных данных. Сделать это можно будет разными способами, сообщил заместителя председателя Комитета нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев
2024-03-05T18:48
2024-03-05T18:48
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мобилизация
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Подать информацию военнообязанные смогут лично, в Центре оказания административных услуг (ЦНАП) или онлайн через зарегистрированный электронный кабинет. Уточняется, что сегодня Комитет продолжает работу над законопроектом по мобилизации и демобилизации. Обсуждаются, в том числе, ограничения для уклонистов от армии. Так, им могут временно запретить выезд за границу (это правило действует на Украине и так с первого дня СВО), ограничить в праве управления транспортными средствами и заблокировать счета в банках (что уже анонсировалось в Раде ранее). Вместе с тем, Комитет не поддержал идею блокировки счетов, так как не считает её реальной действенной. Напомним, в начале февраля Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект об ужесточении мобилизации. Всего к документу внесли более четырёх тысяч правок. Во втором чтении депутаты планируют принять закон в марте.
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Новости, Украина, Рада, мобилизация, СВО

Не право, а обязанность: стало известно как изменится жизнь украинцев после ужесточения мобилизации

18:48 05.03.2024
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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В течение 60 дней после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации на Украине, все военнообязанные будут должны обновить информацию о себе в системе учётных данных. Сделать это можно будет разными способами, сообщил заместителя председателя Комитета нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев

"Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления в силу закона будет обязанностью граждан, а не правом. Все военнообязанные должны стать на учёт и выполнять свой воинский долг", – приводит его слова украинское издание "Униан".

Подать информацию военнообязанные смогут лично, в Центре оказания административных услуг (ЦНАП) или онлайн через зарегистрированный электронный кабинет.
Уточняется, что сегодня Комитет продолжает работу над законопроектом по мобилизации и демобилизации. Обсуждаются, в том числе, ограничения для уклонистов от армии. Так, им могут временно запретить выезд за границу (это правило действует на Украине и так с первого дня СВО), ограничить в праве управления транспортными средствами и заблокировать счета в банках (что уже анонсировалось в Раде ранее).
Вместе с тем, Комитет не поддержал идею блокировки счетов, так как не считает её реальной действенной.
Напомним, в начале февраля Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект об ужесточении мобилизации. Всего к документу внесли более четырёх тысяч правок. Во втором чтении депутаты планируют принять закон в марте.
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