https://ukraina.ru/20240305/1053722202.html

Не право, а обязанность: стало известно как изменится жизнь украинцев после ужесточения мобилизации

Не право, а обязанность: стало известно как изменится жизнь украинцев после ужесточения мобилизации - 05.03.2024 Украина.ру

Не право, а обязанность: стало известно как изменится жизнь украинцев после ужесточения мобилизации

В течение 60 дней после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации на Украине, все военнообязанные будут должны обновить информацию о себе в системе учётных данных. Сделать это можно будет разными способами, сообщил заместителя председателя Комитета нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев

2024-03-05T18:48

2024-03-05T18:48

2024-03-05T18:48

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украина

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Подать информацию военнообязанные смогут лично, в Центре оказания административных услуг (ЦНАП) или онлайн через зарегистрированный электронный кабинет. Уточняется, что сегодня Комитет продолжает работу над законопроектом по мобилизации и демобилизации. Обсуждаются, в том числе, ограничения для уклонистов от армии. Так, им могут временно запретить выезд за границу (это правило действует на Украине и так с первого дня СВО), ограничить в праве управления транспортными средствами и заблокировать счета в банках (что уже анонсировалось в Раде ранее). Вместе с тем, Комитет не поддержал идею блокировки счетов, так как не считает её реальной действенной. Напомним, в начале февраля Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект об ужесточении мобилизации. Всего к документу внесли более четырёх тысяч правок. Во втором чтении депутаты планируют принять закон в марте.

https://ukraina.ru/20240305/1053711125.html

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новости, украина, рада, мобилизация, сво