Байден запросил у Конгресса $19,8 млрд на модернизацию ЯО - 11.03.2024 Украина.ру
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Байден запросил у Конгресса $19,8 млрд на модернизацию ЯО
Байден запросил у Конгресса $19,8 млрд на модернизацию ЯО - 11.03.2024 Украина.ру
Байден запросил у Конгресса $19,8 млрд на модернизацию ЯО
Президент США Джо Байден запросил у Конгресса почти 20 миллиардов долларов на улучшение состоящего на вооружении страны ядерного орудия. Об этом говорится в обнародованном проекте бюджета США на 2025 год
2024-03-11T21:07
2024-03-11T21:07
новости
сша
америка
джо байден
ядерное оружие
война
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Согласно документу, для&nbsp;"реализации Стратегии национальной обороны, модернизации сил ядерного сдерживания и обеспечения безопасности американского народа" нужны 19,8 миллиардов долларов. Сам бюджет в целом "определяет приоритеты модернизации инфраструктуры и инвестиций в разработку, совершенствование и поставку новых технологий для сохранения преимущества Америки над противниками". Запрошенная сумма для модернизации ядерного оружия увеличилась на 4,5 миллиарда долларов по сравнению с уровнем 2021 финансового года. Средства будут потрачены на улучшение оружия морского, наземного и воздушного базирования, совершенствование командования, а также средств контроля и связи.Ранее в США заявляли, что Вашингтон не нашёл признаков того, что РФ готова применить ядерное оружие. До этого президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что ЯО РФ находится в состоянии полной готовности.
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новости, сша, америка, джо байден, ядерное оружие, война
Новости, США, Америка, Джо Байден, Ядерное оружие, война

Байден запросил у Конгресса $19,8 млрд на модернизацию ЯО

21:07 11.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден запросил у Конгресса почти 20 миллиардов долларов на улучшение состоящего на вооружении страны ядерного орудия. Об этом говорится в обнародованном проекте бюджета США на 2025 год
Согласно документу, для "реализации Стратегии национальной обороны, модернизации сил ядерного сдерживания и обеспечения безопасности американского народа" нужны 19,8 миллиардов долларов.
Сам бюджет в целом "определяет приоритеты модернизации инфраструктуры и инвестиций в разработку, совершенствование и поставку новых технологий для сохранения преимущества Америки над противниками".
Запрошенная сумма для модернизации ядерного оружия увеличилась на 4,5 миллиарда долларов по сравнению с уровнем 2021 финансового года. Средства будут потрачены на улучшение оружия морского, наземного и воздушного базирования, совершенствование командования, а также средств контроля и связи.
Ранее в США заявляли, что Вашингтон не нашёл признаков того, что РФ готова применить ядерное оружие. До этого президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что ЯО РФ находится в состоянии полной готовности.
Трансляция послания президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
1 марта, 14:48
Запад боится ядерного оружия России. Реакция мира на послание Путина Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию от 29 февраля ряд западных СМИ называл угрозой и предупреждением. С другой стороны, арабский телеканал Al Jazeera услышал в нем ответ России на предложение французского лидера Эммануэля Макрона отправить солдат НАТО на Украину
 
НовостиСШААмерикаДжо БайденЯдерное оружиевойна
 
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