Байден запросил у Конгресса $19,8 млрд на модернизацию ЯО
Президент США Джо Байден запросил у Конгресса почти 20 миллиардов долларов на улучшение состоящего на вооружении страны ядерного орудия. Об этом говорится в обнародованном проекте бюджета США на 2025 год
Согласно документу, для "реализации Стратегии национальной обороны, модернизации сил ядерного сдерживания и обеспечения безопасности американского народа" нужны 19,8 миллиардов долларов.
Сам бюджет в целом "определяет приоритеты модернизации инфраструктуры и инвестиций в разработку, совершенствование и поставку новых технологий для сохранения преимущества Америки над противниками".
Запрошенная сумма для модернизации ядерного оружия увеличилась на 4,5 миллиарда долларов по сравнению с уровнем 2021 финансового года. Средства будут потрачены на улучшение оружия морского, наземного и воздушного базирования, совершенствование командования, а также средств контроля и связи.
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