https://ukraina.ru/20240311/1053826629.html

Байден запросил у Конгресса $19,8 млрд на модернизацию ЯО

Байден запросил у Конгресса $19,8 млрд на модернизацию ЯО - 11.03.2024 Украина.ру

Байден запросил у Конгресса $19,8 млрд на модернизацию ЯО

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса почти 20 миллиардов долларов на улучшение состоящего на вооружении страны ядерного орудия. Об этом говорится в обнародованном проекте бюджета США на 2025 год

2024-03-11T21:07

2024-03-11T21:07

2024-03-11T21:07

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Согласно документу, для "реализации Стратегии национальной обороны, модернизации сил ядерного сдерживания и обеспечения безопасности американского народа" нужны 19,8 миллиардов долларов. Сам бюджет в целом "определяет приоритеты модернизации инфраструктуры и инвестиций в разработку, совершенствование и поставку новых технологий для сохранения преимущества Америки над противниками". Запрошенная сумма для модернизации ядерного оружия увеличилась на 4,5 миллиарда долларов по сравнению с уровнем 2021 финансового года. Средства будут потрачены на улучшение оружия морского, наземного и воздушного базирования, совершенствование командования, а также средств контроля и связи.Ранее в США заявляли, что Вашингтон не нашёл признаков того, что РФ готова применить ядерное оружие. До этого президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что ЯО РФ находится в состоянии полной готовности.

https://ukraina.ru/20240301/1053648458.html

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новости, сша, америка, джо байден, ядерное оружие, война