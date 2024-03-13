Путин объяснил отказ США вводить войска на Украину - 13.03.2024 Украина.ру
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Путин объяснил отказ США вводить войска на Украину
Путин объяснил отказ США вводить войска на Украину - 13.03.2024 Украина.ру
Путин объяснил отказ США вводить войска на Украину
Военнослужащие западных стран находились на Украине ещё до госпереворота, заявил президент России Владимир Путин в интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости
2024-03-13T13:30
2024-03-13T13:30
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"Военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось", - заявил Путин.Российский президент заявил, если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то это не изменит ситуации на поле боя, так же, как ничего не меняет поставка вооружений.При этом, подчеркнул президент, это может привести к серьезным геополитическим последствиям. Путин предположил, что, если польские войска войдут на территорию Украины под предлогом прикрытия украинско-белорусской границы, то они оттуда уже не уйдут никогда.Путин напомнил об отказе США вводить войска. "Мы знаем, что такое американские войска на российской территории. Это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают", - добавил он.Президент России напомнил, что не единожды подчеркивал, что для России "это – вопрос жизни и смерти, а для них это – вопрос улучшения своего тактического положения в целом в раскладе в мире и в Европе в частности, сохранения своего статуса, своего статуса среди своих союзников. Это тоже важно, но не настолько, насколько для нас".Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил о создании "коалиции для глубоких ударов". Она создана для поставок Киеву бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку подразделений НАТО на Украину в будущем.Многие западные лидеры не согласились с высказыванием Макрона и заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину. Однако Латвия допустила такое развитие событий, если такое решение примет НАТО.Россия предупредила, что отправка западных контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сша, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий киселев, нато, войска, польша
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Киселев, НАТО, войска, Польша

Путин объяснил отказ США вводить войска на Украину

13:30 13.03.2024
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкИнтервью Владимира Путина гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Владимира Путина гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Военнослужащие западных стран находились на Украине ещё до госпереворота, заявил президент России Владимир Путин в интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости
"Военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось", - заявил Путин.
Российский президент заявил, если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то это не изменит ситуации на поле боя, так же, как ничего не меняет поставка вооружений.
При этом, подчеркнул президент, это может привести к серьезным геополитическим последствиям. Путин предположил, что, если польские войска войдут на территорию Украины под предлогом прикрытия украинско-белорусской границы, то они оттуда уже не уйдут никогда.
Путин напомнил об отказе США вводить войска.
"Мы знаем, что такое американские войска на российской территории. Это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают", - добавил он.
Президент России напомнил, что не единожды подчеркивал, что для России "это – вопрос жизни и смерти, а для них это – вопрос улучшения своего тактического положения в целом в раскладе в мире и в Европе в частности, сохранения своего статуса, своего статуса среди своих союзников. Это тоже важно, но не настолько, насколько для нас".
Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил о создании "коалиции для глубоких ударов". Она создана для поставок Киеву бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку подразделений НАТО на Украину в будущем.
Многие западные лидеры не согласились с высказыванием Макрона и заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину. Однако Латвия допустила такое развитие событий, если такое решение примет НАТО.
Россия предупредила, что отправка западных контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО.
11 марта, 17:37
Британский наемник, воевавший за ВСУ, повесилсяБританский наёмник, воевавший на стороне ВСУ, Гарри Грегг покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщила газета The Telegraph
 
НовостиРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинЭммануэль МакронДмитрий КиселевНАТОвойскаПольша
 
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