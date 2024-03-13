https://ukraina.ru/20240313/1053853101.html

Первый Оскар комом: почему украинских победителей вырезали из телеверсии?

Первый Оскар комом: почему украинских победителей вырезали из телеверсии? - 13.03.2024 Украина.ру

Первый Оскар комом: почему украинских победителей вырезали из телеверсии?

Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм", но в телевизионной версии награждения решили не документировать этот факт.

2024-03-13T13:26

2024-03-13T13:26

2024-03-13T13:26

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Так компания Disney вырезала награждение украинской команды и речь режиссёра документалки, объяснив это заранее согласованным сценарием и дефицитом времени. То есть, в телеверсию (и в историю) вошли самые значимые фрагменты награждения Американской киноакадемии. Украинские поклонники расстроились, но обещали больше работать на всех международных площадках. Российские эксперты в очередной раз отметили политизированность "Оскара", где продвигают не искусство, а современную повестку. Общественный деятель Татьяна ПопКаждая рано или поздно драма превращается в комедию, а перемога в зраду. На Украине возмущены, что из международной телеверсии "Оскар" вырезали награждение украинской поделки "20 дней в Мариуполе", о которой я писала вчера. Заодно Макрон в очередной раз отложил визит в Киев, Шольц уперся и отказывается отдавать свои ракеты, а в Штатах представили законопроект о бюджете, без бабла на киевское шапито. Ну и издание Welt подливает маслица в картинку, сообщая, что как бы политики ЕС ни облизывались на замороженные российские активы, но наложить на них лапу рискнут скорее всего только после окончания конфликта, и то под предлогом отказа России от выплаты репараций Украине. И вот тут как раз и хочется спросить: верители ли вы, друзья, в совпадения, особенно в новостной повестке? С одной стороны, Disney, отвечавший за зрадный монтаж такого важного для киевской пропаганды события, конечно, с Макроном и Шольцем не договаривается. С другой, весенний ветерок перемен, а точнее охлаждения к еще недавним любимцам западной публики, такими темпами скоро собьет с ног одного парня в несвежей футболке. PS: Для понимания, очередная террористическая активность на российской границе, о которой с утра сообщают СМИ – самое надежное свидетельство того, что дела у киевской шайки совсем печальны и им срочно нужна медийная перемога. Других все равно нет, а наши войска сделают все, чтобы и не было.Публицист Егор ХолмогоровВ этом году "Оскар" за лучший документальный фильм получил украинский "20 дней в Мариуполе". Понятно, что Киноакадемией отрабатывается политическая повесткочка, в прошлом году также наградили фильм про Навального. И ценность фильма про Мариуполь весьма спорная. Но я немного о другом. Пока в США дают "Оскар" украинской трактовке боев за Мариуполь, в России онлайн платформы отказываются размещать фильм русского документалиста Максима Фадеева "У края бездны". Четырёхсерийный рассказ о боях за город. Без прикрас, без тупого урапатриотизма. Все как есть. И страдания мирных жителей, и бойцы, не дожившие до сегодняшнего дня. Там почти все титры у героев в чёрной рамке с датой смерти бойца. Так вот, российские платформы отказываются размещать российский фильм про Мариуполь, потому что "тема токсичная очень". И вообще "кто такое будет смотреть, это никому не нужно". Вот вам и все. А нет, не все. Фильм снимали на народные деньги. Минкульт и Фонд Кино финансируют другие фильмы. Ну комедии про бандита Каху, всякие фильмы про эскортниц. Надо ли объяснять, про украинский фильм, кто его финансировал и продвигал? И вообще, конечно, очень хочется спросить: а сколько российских документальных фильмов о войне на Донбассе, о СВО, о наших героях сейчас представлено на российских платформах? В онлайн кинотеатрах? Сколько Минкультом выставлено на международные фестивали? Ответ же всем понятен, да?Публицист Владимир КорниловВот мне интересно: если за сдачу Мариуполя Украина получила Оскара, то чем ее наградят за сдачу Харькова и Одессы? Интрига, однако!Бывший министр культуры и информационной политики Украины Владимир БородянскийНе про Оскар и не о том, что вручение вырезали из международной версии. Наши следующие действия – сделать так, чтобы фильм увидело как можно больше людей. Чтобы фильм поняли.Чтобы он стал частью изучения истории и зафиксировать в мировой памяти преступления России. И здесь все само по себе не произойдет. …нам нужно делать сотни разных проектов, но среди этой сотни проектов нам обязательно нужны знаковые. Желательно постоянно функционирующие.Украинский общественный деятель Сергей КошманГлавное избавиться от иллюзии, что достаточно найти магический ингредиент, сформулировать мощный месседж и вдруг все нас услышат. Что достаточно получить важную премию, сделать глубокую речь, написать замечательную книгу и глаза мира наконец откроются. К сожалению, мир живет по другим законам. Пока мы что-то пишем или снимаем, Орбан даст десяток интервью, Илон Маск напишет сотни твитов, Папа Римский выступит с программной речью, как надо любить своих палачей и получать удовольствие от изнасилования. Наш единственный путь - тысячи поступков, сотни книг и фильмов, которые это опишут, миллионы разговоров и встреч в разных кругах, в разных странах, на разных континентах. И кроме яркой публичной коммуникации стоит научиться строить долгосрочные личные отношения с людьми со всего мира. Так победим.Публицист Владимир КорниловВот мне интересно: если за сдачу Мариуполя Украина получила Оскара, то чем ее наградят за сдачу Харькова и Одессы? Интрига, однако!

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https://ukraina.ru/20240311/1053818521.html

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