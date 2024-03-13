"Гробы идут пачками": эксперт раскрыл, как русские бойцы перемалывают "Абрамсы" вместе с наемниками НАТО - 13.03.2024 Украина.ру
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"Гробы идут пачками": эксперт раскрыл, как русские бойцы перемалывают "Абрамсы" вместе с наемниками НАТО
"Гробы идут пачками": эксперт раскрыл, как русские бойцы перемалывают "Абрамсы" вместе с наемниками НАТО - 13.03.2024 Украина.ру
"Гробы идут пачками": эксперт раскрыл, как русские бойцы перемалывают "Абрамсы" вместе с наемниками НАТО
Москва сможет занять более жесткую позицию в отношении британцев, заявив, что передача Украине ракет "Таурус" делает их соучастником агрессии против России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-03-13T06:30
2024-03-13T06:30
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всу
иностранные наемники
танки
война
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Конечно, Лондон может передать дальнобойные ракеты "Таурус" Украине. Но тут уже Москва сможет занять более жесткую позицию в отношении британцев, заявив, что передача такого вооружения делает их соучастником агрессии против России, рассказал политолог.У России есть меры воздействия на вооруженные силы Британии и часть этих мер уже срабатывает. Во-первых, на Украине гибнут военнослужащие НАТО, которые попадают туда под видом наемников. "Гробы идут пачками", подчеркнул эксперт.Запад сейчас зашевелился, потому что не знает, как себя повести. Либо решиться на открытые боевые действия с Россией, либо еще продолжать скрытую войну, когда под "вывеской" ВСУ будет воевать армия НАТО, отметил специалист.Пока же российские военные продолжают перемалывать ВСУ и двигаться дальше. Возможно, что ВС РФ перейдут к более активным действиям на фронте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, британия, александр перенджиев, нато, всу, иностранные наемники, танки, война, сво
Новости, Россия, Украина, Британия, Александр Перенджиев, НАТО, ВСУ, иностранные наемники, танки, война, СВО

"Гробы идут пачками": эксперт раскрыл, как русские бойцы перемалывают "Абрамсы" вместе с наемниками НАТО

06:30 13.03.2024
 
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Москва сможет занять более жесткую позицию в отношении британцев, заявив, что передача Украине ракет "Таурус" делает их соучастником агрессии против России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Конечно, Лондон может передать дальнобойные ракеты "Таурус" Украине. Но тут уже Москва сможет занять более жесткую позицию в отношении британцев, заявив, что передача такого вооружения делает их соучастником агрессии против России, рассказал политолог.
У России есть меры воздействия на вооруженные силы Британии и часть этих мер уже срабатывает. Во-первых, на Украине гибнут военнослужащие НАТО, которые попадают туда под видом наемников. "Гробы идут пачками", подчеркнул эксперт.
"Во-вторых, мы уничтожаем немало западной техники. Мы уже не успеваем следить за подбитыми "Абрамсами". Совсем недавно два ЗРК Patriot были уничтожены вместе с экипажем", - указал Перенджиев.
Запад сейчас зашевелился, потому что не знает, как себя повести. Либо решиться на открытые боевые действия с Россией, либо еще продолжать скрытую войну, когда под "вывеской" ВСУ будет воевать армия НАТО, отметил специалист.
Пока же российские военные продолжают перемалывать ВСУ и двигаться дальше. Возможно, что ВС РФ перейдут к более активным действиям на фронте, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Михаил Онуфриенко интервью
Вчера, 13:00
Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин РаботиноДиверсионные группы противника при поддержке бронетехники попытались прорваться через границу Курской и Белгородской областей. Прорывы вражеских ДРГ, в составе которых действовали боевики запрещенных в РФ неонацистских организаций, были отражены огнем российских подразделений
 
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Заголовок открываемого материала
06:30"Гробы идут пачками": эксперт раскрыл, как русские бойцы перемалывают "Абрамсы" вместе с наемниками НАТО
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