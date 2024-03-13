https://ukraina.ru/20240313/1053850975.html

"Гробы идут пачками": эксперт раскрыл, как русские бойцы перемалывают "Абрамсы" вместе с наемниками НАТО

"Гробы идут пачками": эксперт раскрыл, как русские бойцы перемалывают "Абрамсы" вместе с наемниками НАТО - 13.03.2024 Украина.ру

"Гробы идут пачками": эксперт раскрыл, как русские бойцы перемалывают "Абрамсы" вместе с наемниками НАТО

Москва сможет занять более жесткую позицию в отношении британцев, заявив, что передача Украине ракет "Таурус" делает их соучастником агрессии против России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-03-13T06:30

2024-03-13T06:30

2024-03-13T06:30

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иностранные наемники

танки

война

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Конечно, Лондон может передать дальнобойные ракеты "Таурус" Украине. Но тут уже Москва сможет занять более жесткую позицию в отношении британцев, заявив, что передача такого вооружения делает их соучастником агрессии против России, рассказал политолог.У России есть меры воздействия на вооруженные силы Британии и часть этих мер уже срабатывает. Во-первых, на Украине гибнут военнослужащие НАТО, которые попадают туда под видом наемников. "Гробы идут пачками", подчеркнул эксперт.Запад сейчас зашевелился, потому что не знает, как себя повести. Либо решиться на открытые боевые действия с Россией, либо еще продолжать скрытую войну, когда под "вывеской" ВСУ будет воевать армия НАТО, отметил специалист.Пока же российские военные продолжают перемалывать ВСУ и двигаться дальше. Возможно, что ВС РФ перейдут к более активным действиям на фронте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, британия, александр перенджиев, нато, всу, иностранные наемники, танки, война, сво