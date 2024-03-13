https://ukraina.ru/20240313/1053850292.html

Военный политолог объяснил, как Париж хочет стравить Россию с глобальным Югом, вербуя арабов и африканцев

Военный политолог объяснил, как Париж хочет стравить Россию с глобальным Югом, вербуя арабов и африканцев - 13.03.2024 Украина.ру

Военный политолог объяснил, как Париж хочет стравить Россию с глобальным Югом, вербуя арабов и африканцев

Париж пытается стравить Россию с глобальным Югом. Для этого он может использовать "Иностранный легион", раздув его за счет арабов и африканцев, проживающих в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-03-13T05:15

2024-03-13T05:15

2024-03-13T05:15

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Военнослужащие НАТО воюют на стороне ВСУ, это не секрет. По сути, президент Франции Эммануэль Макрон призывает увеличить число военнослужащих НАТО на Украине. Важно понять, для чего он делает такие заявления, рассказал политолог.Сейчас Франция проигрывает борьбу за глобальный Юг, поэтому хочет сработать очень изощренно. Париж пытается стравить Россию с глобальным Югом. Для этого можно использовать "Иностранный легион", раздув его за счет арабов и африканцев, которые находятся на территории Франции и Европы, сообщил эксперт.Россия проводит форумы "Россия – Африка", в Исламской конференции участвуют российские наблюдатели, наша страна сотрудничает с Лигой арабских государств. Москва могла бы предупредить страны глобального Юга о том, что у Франции хочет осуществить подобные планы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240312/1053834856.html

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новости, россия, франция, александр перенджиев, эммануэль макрон, нато, иностранный легион, африка, арабы, украина