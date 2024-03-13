https://ukraina.ru/20240313/1053848354.html

"Разгром России и разграбление Сибири": экономист рассказал про "логичную" картину мира для Германии

"Разгром России и разграбление Сибири": экономист рассказал про "логичную" картину мира для Германии - 13.03.2024 Украина.ру

"Разгром России и разграбление Сибири": экономист рассказал про "логичную" картину мира для Германии

Для России вопрос о заключении договора о транзите газа через территорию Украину очень непростой. Компания "Газпром" не может подвести своих покупателей в Восточной Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист, директор института нового общества Василий Колташов

2024-03-13T03:30

2024-03-13T03:30

2024-03-13T03:30

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Чем меньше Европа получает ресурсов из России, тем быстрее будет разрушаться промышленность ЕС. А чем хуже экономическая ситуация в Европе, тем более антироссийскими становятся ее лидеры, рассказал экономист.Для России вопрос о заключении договора о транзите газа через территорию Украину очень непростой. С одной стороны, для "Газпрома" чем больше продать газа - тем лучше. При этом компания не может подвести покупателей в Восточной Европе, добавил эксперт.Если будет заключена сделка со структурой ЕС, то Россия сможет заявить, что эта сделка имеет дефицит легитимности и российская сторона должны обеспечить себе гарантии, которые кроме как военным путем невозможно реализовать, отметил он.Следовательно, РФ должна контролировать всю газотранспортную ветку, поскольку легитимность режима президента Украины Владимир Зеленского без выборов уже под вопросом, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Василий Колташов: Даже если ЕС пошлет на помощь ВСУ миротворцев с танками, США утонут в Атлантике читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, германия, газпром, колташов, олаф шольц, европа, украина, владимир зеленский, российский газ, экономика