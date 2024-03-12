ЕС на полгода продлил персональные санкции против России
Во вторник, 12 марта, Евросоюз ещё на шесть месяцев продлил персональные санкции в отношении физических лиц и организаций РФ, которые якобы "подрывают суверенитет Украины". Об этом сказано в заявлении ЕС
"Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, ещё на шесть месяцев, до 15 сентября 2024 года", – сказано в заявлении.
Уточняется, что санкции будут продолжать применяться к более чем 2100 физическим и юридическим лицам, многие из которых "являются мишенями" ЕС в ответ на проведение российской спецоперации.
Совет ЕС также принял решение не возобновлять санкции в отношении трёх физических лиц и исключить из списков девять умерших фигурантов.
Даже спустя два года после начала СВО, в ЕС всё также полагают, что санкции ослабляют РФ.
"Способность России вести свою агрессивную войну должна быть еще более ослаблена, в том числе путём дальнейшего усиления санкций, а также путём их полного и эффективного применения и предотвращения их обхода", – заключили в сообщении.
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