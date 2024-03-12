ЕС на полгода продлил персональные санкции против России - 12.03.2024 Украина.ру
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ЕС на полгода продлил персональные санкции против России
ЕС на полгода продлил персональные санкции против России - 12.03.2024 Украина.ру
ЕС на полгода продлил персональные санкции против России
Во вторник, 12 марта, Евросоюз ещё на шесть месяцев продлил персональные санкции в отношении физических лиц и организаций РФ, которые якобы "подрывают суверенитет Украины". Об этом сказано в заявлении ЕС
2024-03-12T19:18
2024-03-12T19:18
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Уточняется, что санкции будут продолжать применяться к более чем 2100 физическим и юридическим лицам, многие из которых "являются мишенями" ЕС в ответ&nbsp;на проведение российской спецоперации. Совет ЕС также принял решение не возобновлять санкции в отношении трёх физических лиц и исключить из списков девять умерших фигурантов. Даже спустя два года после начала СВО, в ЕС всё также полагают, что санкции ослабляют РФ. Ранее в Национальном агентстве по противодействию коррупции (НАПК) Украины назвали антироссийские санкции ЕС "слишком слабыми". В МИД РФ заявляли, что Россия готова к санкциям Евросоюза, арсенал которых истощается.
https://ukraina.ru/20240227/1053560588.html
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новости, ес, россия, евросоюз, украина, сво, антироссийские санкции
Новости, ЕС, Россия, Евросоюз, Украина, СВО, антироссийские санкции

ЕС на полгода продлил персональные санкции против России

19:18 12.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Во вторник, 12 марта, Евросоюз ещё на шесть месяцев продлил персональные санкции в отношении физических лиц и организаций РФ, которые якобы "подрывают суверенитет Украины". Об этом сказано в заявлении ЕС

"Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, ещё на шесть месяцев, до 15 сентября 2024 года", – сказано в заявлении.

Уточняется, что санкции будут продолжать применяться к более чем 2100 физическим и юридическим лицам, многие из которых "являются мишенями" ЕС в ответ на проведение российской спецоперации.
Эли Хатем интервью
27 февраля, 17:38
Экс-советник генсекретаря ООН Эли Хатем: У Запада нет оружия против России, кроме санкцийМировая общественность должна требовать расследования военных преступлений в Палестине в ответ на антироссийские санкции
Совет ЕС также принял решение не возобновлять санкции в отношении трёх физических лиц и исключить из списков девять умерших фигурантов.
Даже спустя два года после начала СВО, в ЕС всё также полагают, что санкции ослабляют РФ.

"Способность России вести свою агрессивную войну должна быть еще более ослаблена, в том числе путём дальнейшего усиления санкций, а также путём их полного и эффективного применения и предотвращения их обхода", – заключили в сообщении.

Ранее в Национальном агентстве по противодействию коррупции (НАПК) Украины назвали антироссийские санкции ЕС "слишком слабыми". В МИД РФ заявляли, что Россия готова к санкциям Евросоюза, арсенал которых истощается.
- РИА Новости, 1920, 23.02.2024
23 февраля, 03:30
"Скребут по сусекам": политолог объяснил, почему Россию не смогли задушить санкциями и перешли на БПЛАСначала в ЕС пытались задушить Россию более значимыми мерами, блокировкой банковских переводов, нефтянкой, а сейчас уже пытаются вводить санкции в сфере беспилотной авиации. Но поставки БПЛА в РФ изначально были ограничены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
 
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