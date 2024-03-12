https://ukraina.ru/20240312/1053846626.html

ЕС на полгода продлил персональные санкции против России

ЕС на полгода продлил персональные санкции против России - 12.03.2024 Украина.ру

ЕС на полгода продлил персональные санкции против России

Во вторник, 12 марта, Евросоюз ещё на шесть месяцев продлил персональные санкции в отношении физических лиц и организаций РФ, которые якобы "подрывают суверенитет Украины". Об этом сказано в заявлении ЕС

2024-03-12T19:18

2024-03-12T19:18

2024-03-12T19:18

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Уточняется, что санкции будут продолжать применяться к более чем 2100 физическим и юридическим лицам, многие из которых "являются мишенями" ЕС в ответ на проведение российской спецоперации. Совет ЕС также принял решение не возобновлять санкции в отношении трёх физических лиц и исключить из списков девять умерших фигурантов. Даже спустя два года после начала СВО, в ЕС всё также полагают, что санкции ослабляют РФ. Ранее в Национальном агентстве по противодействию коррупции (НАПК) Украины назвали антироссийские санкции ЕС "слишком слабыми". В МИД РФ заявляли, что Россия готова к санкциям Евросоюза, арсенал которых истощается.

https://ukraina.ru/20240227/1053560588.html

https://ukraina.ru/20240223/1053477446.html

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новости, ес, россия, евросоюз, украина, сво, антироссийские санкции