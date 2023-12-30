https://ukraina.ru/20231230/1052508731.html
Россия готова к санкциям Евросоюза, арсенал которых истощается – МИД РФ
Россия готова к санкциям Евросоюза, арсенал которых истощается – МИД РФ - 30.12.2023 Украина.ру
Россия готова к санкциям Евросоюза, арсенал которых истощается – МИД РФ
Россия готова к санкциям Евросоюза, арсенал которых явно скудеет, а эффективность стремительно падает, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-30T10:25
2023-12-30T10:25
2023-12-30T10:25
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россия
мид рф
евросоюз
антироссийские санкции
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В своём интервью агентству Бирический отметил, что новая санкционная волна "не стала для нас сюрпризом", поскольку "подобных было уже немало"."Мы к ним готовы. Расцениваем 12-й пакет антироссийских санкций как очередное проявление агрессивного курса ЕС против нашей страны. Но такая политика явно выдыхается, её арсенал скудеет, эффективность стремительно падает. "Бумеранговый" ущерб от рестрикций всё ощутимее и больнее бьёт по их инициаторам", - сказал дипломат.По его словам, Москва при анализе ответных шагов придерживается принципа "не навреди себеа"."Придерживаемся комплексного подхода при анализе последствий ответных шагов, прежде всего, с точки зрения собственных экономических интересов. Действуем выверено и точечно, соблюдая принцип "не навреди себе". Наши контрмеры носят как открытый, так и непубличный характер, могут быть симметричными или асимметричными - в зависимости от обстоятельств", - подчеркнул Биричевский.Посол России в Берлине Сергей Нечаев ранее заявил об отсутствии предпосылок, говорящих о скорой отмене антироссийских санкций со стороны Евросоюза. По его словам, брюссельская бюрократия, наоборот, отчаянно согласовывает "пакет" за "пакетом" и останавливаться, похоже, не собирается.
https://ukraina.ru/20231230/1052508440.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мид рф, евросоюз, антироссийские санкции
Россия готова к санкциям Евросоюза, арсенал которых истощается – МИД РФ
Россия готова к санкциям Евросоюза, арсенал которых явно скудеет, а эффективность стремительно падает, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости
В своём интервью агентству Бирический отметил, что новая санкционная волна "не стала для нас сюрпризом", поскольку "подобных было уже немало".
"Мы к ним готовы. Расцениваем 12-й пакет антироссийских санкций как очередное проявление агрессивного курса ЕС против нашей страны. Но такая политика явно выдыхается, её арсенал скудеет, эффективность стремительно падает. "Бумеранговый" ущерб от рестрикций всё ощутимее и больнее бьёт по их инициаторам", - сказал дипломат.
По его словам, Москва при анализе ответных шагов придерживается принципа "не навреди себеа".
"Придерживаемся комплексного подхода при анализе последствий ответных шагов, прежде всего, с точки зрения собственных экономических интересов. Действуем выверено и точечно, соблюдая принцип "не навреди себе". Наши контрмеры носят как открытый, так и непубличный характер, могут быть симметричными или асимметричными - в зависимости от обстоятельств", - подчеркнул Биричевский.
Посол России в Берлине Сергей Нечаев ранее заявил об отсутствии предпосылок, говорящих о скорой отмене антироссийских санкций со стороны Евросоюза. По его словам, брюссельская бюрократия, наоборот, отчаянно согласовывает "пакет" за "пакетом" и останавливаться, похоже, не собирается.