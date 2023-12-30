https://ukraina.ru/20231230/1052508731.html

Россия готова к санкциям Евросоюза, арсенал которых истощается – МИД РФ

Россия готова к санкциям Евросоюза, арсенал которых истощается – МИД РФ - 30.12.2023 Украина.ру

Россия готова к санкциям Евросоюза, арсенал которых истощается – МИД РФ

Россия готова к санкциям Евросоюза, арсенал которых явно скудеет, а эффективность стремительно падает, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-30T10:25

2023-12-30T10:25

2023-12-30T10:25

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В своём интервью агентству Бирический отметил, что новая санкционная волна "не стала для нас сюрпризом", поскольку "подобных было уже немало"."Мы к ним готовы. Расцениваем 12-й пакет антироссийских санкций как очередное проявление агрессивного курса ЕС против нашей страны. Но такая политика явно выдыхается, её арсенал скудеет, эффективность стремительно падает. "Бумеранговый" ущерб от рестрикций всё ощутимее и больнее бьёт по их инициаторам", - сказал дипломат.По его словам, Москва при анализе ответных шагов придерживается принципа "не навреди себеа"."Придерживаемся комплексного подхода при анализе последствий ответных шагов, прежде всего, с точки зрения собственных экономических интересов. Действуем выверено и точечно, соблюдая принцип "не навреди себе". Наши контрмеры носят как открытый, так и непубличный характер, могут быть симметричными или асимметричными - в зависимости от обстоятельств", - подчеркнул Биричевский.Посол России в Берлине Сергей Нечаев ранее заявил об отсутствии предпосылок, говорящих о скорой отмене антироссийских санкций со стороны Евросоюза. По его словам, брюссельская бюрократия, наоборот, отчаянно согласовывает "пакет" за "пакетом" и останавливаться, похоже, не собирается.

https://ukraina.ru/20231230/1052508440.html

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новости, россия, мид рф, евросоюз, антироссийские санкции