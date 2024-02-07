В НАПК Украины назвали антироссийские санкции ЕС "слишком слабыми" - 07.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240207/1053130337.html
В НАПК Украины назвали антироссийские санкции ЕС "слишком слабыми"
В НАПК Украины назвали антироссийские санкции ЕС "слишком слабыми" - 07.02.2024 Украина.ру
В НАПК Украины назвали антироссийские санкции ЕС "слишком слабыми"
Евросоюз неспособен ужесточить "слабые" антироссийские санкции, заявила глава отдела санкций Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Агия Загребельская. Её слова приводит издание EUobserver
2024-02-07T10:11
2024-02-07T10:11
новости
украина
санкции
антироссийские санкции
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_383e221db524e75f327623835197f200.jpg
Что касается ужесточения Евросоюзом в дальнейшем санкций против России, Загребельская заявила, что "не верит в волшебство".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ukraina.ru/20240207/1053110260.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_ea76c471f3e2facdc861c8d279be6a8e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, санкции, антироссийские санкции, россия, евросоюз
Новости, Украина, санкции, антироссийские санкции, Россия, Евросоюз

В НАПК Украины назвали антироссийские санкции ЕС "слишком слабыми"

10:11 07.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Евросоюз неспособен ужесточить "слабые" антироссийские санкции, заявила глава отдела санкций Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Агия Загребельская. Её слова приводит издание EUobserver
"Слаб ли этот (13-й) пакет?.. Мы можем сказать, что все предыдущие меры были слабыми", - цитирует издание Загребельскую.
Что касается ужесточения Евросоюзом в дальнейшем санкций против России, Загребельская заявила, что "не верит в волшебство".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
- РИА Новости, 1920, 07.02.2024
07:42
Как санкции против России помогли России обрести свое производство тракторов. "Ростсельмаш" и его дочкаВ начале февраля в Ростове-на-Дону на конвейере тракторного завода "Ростсельмаш" собрали первые машины. Запущенное в конце января предприятие стало первым в новейшей истории России построенным с нуля тракторным заводом.
 
НовостиУкраинасанкцииантироссийские санкцииРоссияЕвросоюз
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15"Это будет сюрприз": к годовщине Крымской весны в Алуште запустят новый фонтан
18:13Петр Алексеевич, конечная! Как один анонимный пост напугал девять соратников Порошенко
18:12Ивлеевой нельзя, в Луганске детям - можно. Дошкольницы выступили на пилоне в местном баре
18:07Рада поддержала усиление мобилизации, Залужный на заседание не пришёл. Итоги 7 февраля
17:53Украине не нужны дроны из Европы, заявил Боррель
17:36Геннадий Алехин: 2024 год будет годом активных боевых действий
17:32Великая битва гиен с шакалами
16:39Боррель в бомбоубежище в Киеве, канадские ракеты для ВСУ. О чём говорили эксперты 7 февраля
16:38"Если нам понадобится Варшава": Ищенко об уроках истории и о праве сильного
16:33Рада поддержала закон об усилении мобилизации на Украине
16:21Карлсон не первый, другие тоже хотят, но они предвзяты - Песков об интервью с Путиным
16:00Маастрихт и его критерии: недостижимая цель Украины
15:41Не всё из этого правда. Алексей Маслов о том, почему китайский банк остановил расчеты с Россией
15:36Авдеевский фронт. Южная группировка гарнизона ВСУ в 10 тысяч человек может оказаться в котле
15:24Дмитрий Бабич: Боррель пошло приехал в Киев, чтобы загадочный и ужасный гибрид долго воевал с Россией
15:23В Донецкой муздраме ставят "Грозу"
15:13Публичная порка СБУ. Почему хватать бабушек за лайки можно, а грантовых журналистов за наркотики — нельзя
14:59Каролина больше не королева. Украинка отказалась от титула "Мисс Япония"
14:50Буданова и двух украинских командующих внесли в перечень террористов и экстремистов
14:17Песков отреагировал на неприятности актера Биковича из-за Украины
Лента новостейМолния