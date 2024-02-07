В НАПК Украины назвали антироссийские санкции ЕС "слишком слабыми"
Евросоюз неспособен ужесточить "слабые" антироссийские санкции, заявила глава отдела санкций Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Агия Загребельская. Её слова приводит издание EUobserver
"Слаб ли этот (13-й) пакет?.. Мы можем сказать, что все предыдущие меры были слабыми", - цитирует издание Загребельскую.
Что касается ужесточения Евросоюзом в дальнейшем санкций против России, Загребельская заявила, что "не верит в волшебство".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
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