В НАПК Украины назвали антироссийские санкции ЕС "слишком слабыми"

Как санкции против России помогли России обрести свое производство тракторов. "Ростсельмаш" и его дочка В начале февраля в Ростове-на-Дону на конвейере тракторного завода "Ростсельмаш" собрали первые машины. Запущенное в конце января предприятие стало первым в новейшей истории России построенным с нуля тракторным заводом.