Шоумен для специальных заданий. Борис Джонсон и теневая политика Британии - 12.03.2024 Украина.ру
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Шоумен для специальных заданий. Борис Джонсон и теневая политика Британии
Шоумен для специальных заданий. Борис Джонсон и теневая политика Британии - 12.03.2024 Украина.ру
Шоумен для специальных заданий. Борис Джонсон и теневая политика Британии
Консервативная партия привлечет бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона к участию в предвыборной кампании перед предстоящими в конце года парламентскими выборами. Об этом британская газета The Daily Telegraph сообщила 12 марта со ссылкой на источники в правительстве и окружении экс-премьера
2024-03-12T18:48
2024-03-12T18:48
эксклюзив
венесуэла
великобритания
лондон
борис джонсон
риши сунак
николас мадуро
украина.ру
мид
the times
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Изначально британские консерваторы не планировали привлекать Джонсона к участию в кампании из-за натянутых отношений между ним и действующим премьером Риши Сунаком, пишет издание. Этот конфликт зародился после того, как Сунак в июле 2022 года первым покинул кабинет Джонсона, спровоцировав волну отставок. В итоге и самому главе правительства пришлось объявить о своём уходе, напоминает The Daily Telegraph.Однако после переговоров между командой Джонсона и канцелярией Сунака политики смогли достигнуть договоренности о сотрудничестве, отмечается в статье.Джонсон будет активно агитировать за тори в тех округах, где поддержка двух основных партий находится примерно на одинаковом уровне, сообщает газета. При этом Джонсон не будет выступать на тех мероприятиях, на которых выступает Сунак. Экс-премьер также не планирует бороться за депутатское кресло, заявил изданию один из источников.Бывший, но действенныйПравящая партия Великобритании обращается за помощью к бывшему премьеру не в первый раз. Газета The Times сообщила 10 марта о том, что Борис Джонсон в феврале тайно посетил Венесуэлу, где встретился с её президентом Николасом Мадуро, которого Лондон не признает законным главой государства.Джонсон полетел в Каракас из Доминиканской Республики, где находился в отпуске вместе с семьей. В Венесуэлу он направился на частном самолете и в общей сложности провел в этой стране меньше суток, отмечается в статье.По данным издания, Дожнсон обсудил с Мадуро российско-украинский конфликт на фоне заявлений о том, что Каракас может оказать России военную поддержку. Также на повестке дня оказалась тема нормализации отношений между Лондоном и Каракасом. Джонсон отметил, что для этого нужны честные и справедливые президентские выборы в 2024 году и деэскалация напряженности в отношениях с бывшей британской колонией Гайаной, чью западную часть в конце 2023 года Венесуэла включила в свой состав на основании указа Мадуро.В офисе Бориса Джонсона отметили, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон знал о визите экс-премьера в Венесуэлу. Джонсон также общался на эту тему с временным поверенным в делах Великобритании в Венесуэле Колином Диком, отмечается в статье.Однако источники газеты утверждают, что Борис Джонсон позвонил действующему главе МИД, когда уже находился на пути в Каракас. Так как поездка была неофициальной, ему и не требовалось разрешения министра, подчеркивает издание.The Times не уточняет, когда именно прошла встреча. Однако в феврале Каракас также посещал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Шоумен для специальных заданийОчевидно, что нынешнее британское руководство не списало со счетов бывшего премьера, который запомнился общественности своими эпатажными выходками. Как отметил в интервью Украина.ру сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич, пример действующего министра иностранных дел Дэвида Кэмерона показывает, что в Британии "людей порой вытаскивают из глубокой политической пенсии". Поэтому не было бы ничего удивительного в том, что Джонсон в будущем опять занял бы место в британском правительстве."Для меня лично гораздо интереснее поездка Джонсона в Венесуэлу, так как в Британии ее считают государством-изгоем. На самом деле это говорит о том, насколько мировая гегемония Запада пошатнулась, если им пришлось налаживать связь с Каракасом", - рассказал политолог.По мнению эксперта, Британия пытается открыть хоть какой-то канал коммуникации с Венесуэлой, в то время как главная цель Лондона в данный момент недостижима. Такой целью является разрыв связей между Венесуэлой с одной, и Россией и Китаем с другой стороны."Тем более, Венесуэла показала британцам свою силу, бряцая оружием вокруг Гайаны. Теперь британцы пытаются как-то привлечь Каракас на свою сторону. Гегемония глобального Запада в мире закончилась, но Запад не хочет от нее отказываться. Поэтому он может решиться на военную эскалацию, в которой крайне нежелательно было бы получить удар, например, со стороны Венесуэлы", - полагает Гайич.По его словам, выполнять эту миссию Лондон отправил Джонсона как раз из-за имиджа, который тот создал себе в ходе политической карьеры."Его воспринимают как шоумена, поэтому ему такие вещи простят. Он может поехать в Венесуэлу без последствий для своей репутации. Было бы намного больше риска, если бы туда поехал действующий министр иностранных дел Дэвид Кэмерон", - подытожил Стеван Гайич.
https://ukraina.ru/20240224/1053495777.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, венесуэла, великобритания, лондон, борис джонсон, риши сунак, николас мадуро, украина.ру, мид, the times, выборы
Эксклюзив, Венесуэла, Великобритания, Лондон, Борис Джонсон, Риши Сунак, Николас Мадуро, Украина.ру, МИД, The Times, выборы

Шоумен для специальных заданий. Борис Джонсон и теневая политика Британии

18:48 12.03.2024
 
© AP / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP / Frank Augstein
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Консервативная партия привлечет бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона к участию в предвыборной кампании перед предстоящими в конце года парламентскими выборами. Об этом британская газета The Daily Telegraph сообщила 12 марта со ссылкой на источники в правительстве и окружении экс-премьера
Изначально британские консерваторы не планировали привлекать Джонсона к участию в кампании из-за натянутых отношений между ним и действующим премьером Риши Сунаком, пишет издание. Этот конфликт зародился после того, как Сунак в июле 2022 года первым покинул кабинет Джонсона, спровоцировав волну отставок. В итоге и самому главе правительства пришлось объявить о своём уходе, напоминает The Daily Telegraph.
Однако после переговоров между командой Джонсона и канцелярией Сунака политики смогли достигнуть договоренности о сотрудничестве, отмечается в статье.
Джонсон будет активно агитировать за тори в тех округах, где поддержка двух основных партий находится примерно на одинаковом уровне, сообщает газета. При этом Джонсон не будет выступать на тех мероприятиях, на которых выступает Сунак. Экс-премьер также не планирует бороться за депутатское кресло, заявил изданию один из источников.
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Бывший, но действенный
Правящая партия Великобритании обращается за помощью к бывшему премьеру не в первый раз. Газета The Times сообщила 10 марта о том, что Борис Джонсон в феврале тайно посетил Венесуэлу, где встретился с её президентом Николасом Мадуро, которого Лондон не признает законным главой государства.
Джонсон полетел в Каракас из Доминиканской Республики, где находился в отпуске вместе с семьей. В Венесуэлу он направился на частном самолете и в общей сложности провел в этой стране меньше суток, отмечается в статье.
По данным издания, Дожнсон обсудил с Мадуро российско-украинский конфликт на фоне заявлений о том, что Каракас может оказать России военную поддержку. Также на повестке дня оказалась тема нормализации отношений между Лондоном и Каракасом. Джонсон отметил, что для этого нужны честные и справедливые президентские выборы в 2024 году и деэскалация напряженности в отношениях с бывшей британской колонией Гайаной, чью западную часть в конце 2023 года Венесуэла включила в свой состав на основании указа Мадуро.
В офисе Бориса Джонсона отметили, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон знал о визите экс-премьера в Венесуэлу. Джонсон также общался на эту тему с временным поверенным в делах Великобритании в Венесуэле Колином Диком, отмечается в статье.
Однако источники газеты утверждают, что Борис Джонсон позвонил действующему главе МИД, когда уже находился на пути в Каракас. Так как поездка была неофициальной, ему и не требовалось разрешения министра, подчеркивает издание.
The Times не уточняет, когда именно прошла встреча. Однако в феврале Каракас также посещал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Шоумен для специальных заданий
Очевидно, что нынешнее британское руководство не списало со счетов бывшего премьера, который запомнился общественности своими эпатажными выходками. Как отметил в интервью Украина.ру сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич, пример действующего министра иностранных дел Дэвида Кэмерона показывает, что в Британии "людей порой вытаскивают из глубокой политической пенсии". Поэтому не было бы ничего удивительного в том, что Джонсон в будущем опять занял бы место в британском правительстве.
"Для меня лично гораздо интереснее поездка Джонсона в Венесуэлу, так как в Британии ее считают государством-изгоем. На самом деле это говорит о том, насколько мировая гегемония Запада пошатнулась, если им пришлось налаживать связь с Каракасом", - рассказал политолог.
По мнению эксперта, Британия пытается открыть хоть какой-то канал коммуникации с Венесуэлой, в то время как главная цель Лондона в данный момент недостижима. Такой целью является разрыв связей между Венесуэлой с одной, и Россией и Китаем с другой стороны.
"Тем более, Венесуэла показала британцам свою силу, бряцая оружием вокруг Гайаны. Теперь британцы пытаются как-то привлечь Каракас на свою сторону. Гегемония глобального Запада в мире закончилась, но Запад не хочет от нее отказываться. Поэтому он может решиться на военную эскалацию, в которой крайне нежелательно было бы получить удар, например, со стороны Венесуэлы", - полагает Гайич.
По его словам, выполнять эту миссию Лондон отправил Джонсона как раз из-за имиджа, который тот создал себе в ходе политической карьеры.
"Его воспринимают как шоумена, поэтому ему такие вещи простят. Он может поехать в Венесуэлу без последствий для своей репутации. Было бы намного больше риска, если бы туда поехал действующий министр иностранных дел Дэвид Кэмерон", - подытожил Стеван Гайич.
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