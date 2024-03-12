Атака на Белгородскую и Курскую области: предатели, "Вампир" и фейковый губернатор - 12.03.2024 Украина.ру
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Атака на Белгородскую и Курскую области: предатели, "Вампир" и фейковый губернатор
Атака на Белгородскую и Курскую области: предатели, "Вампир" и фейковый губернатор - 12.03.2024 Украина.ру
Атака на Белгородскую и Курскую области: предатели, "Вампир" и фейковый губернатор
Утром во вторник, 12 марта, украинские диверсионно-разведывательные группы попытались перейти российскую границу в Белгородской и Курской областях. Очередной теракт киевского режима сопровождался обстрелами, запуском беспилотников и кибератаками
2024-03-12T13:54
2024-03-12T13:54
эксклюзив
белгородская область
курская область
нападение
украина
всу
русский добровольческий корпус
владимир зеленский
россия
минобороны рф
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АртподготовкаЗа несколько часов до первых сообщений о стрельбе в приграничных с Украиной областях, в социальных сетях и телеграм-каналах появилось обращение так называемого "Легиона Свобода России"*, который заявил, что проводит операцию на российской территории.Похожие сообщения были опубликованы в пабликах "Русского добровольческого корпуса"* (РДК) и "Сибирского батальона" - подразделений ВСУ, которые числятся в так называемом иностранном легионе украинской армии.Параллельно с этим со стороны Украины начался обстрел российской территории и запуск по ней беспилотников.По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один из дронов сбросил четыре взрывных устройства, из-за детонации которых произошел обрыв линии электропередачи в Белгородском районе. Позже над территорией региона системами ПВО было сбито еще несколько украинских БПЛА.По сообщению Минобороны РФ, кроме беспилотников, атака по Белгородской области включала в себя обстрел из РСЗО RM-70 "Вампир" и запуск ракет "Точка-У".В Курской области за ночь и утро также было сбито несколько беспилотников самолетного типа. Это произошло над Фатежским и Золотухинским районом.Кроме того, в Белгородской области был взломан ряд электронных сервисов администрации региона. В интернете стали появляться фальшивые обращения от имени губернатора Гладкова.Большие потериПопытку прорыва украинских террористов через границу в Белгородской и Курской областях прокомментировали в ФСБ и Минобороны РФ.Там отметили, что удары по украинским позициям в пограничье продолжаются.По информации Министерства обороны, диверсанты пытались проникнуть в РФ по трем направлениям - в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Это произошло около трех часов утра.Все атаки были отражены, нарушения границы допущено не было, подчеркнули ведомстве.Потери украинской стороны, согласно данным Минобороны, составили в районе Одноробовки до 60 человек, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, в районе Сподарюшино – два танка.Также сообщается, что попытка прорыва была зафиксирована в 08:00-08:25 в районе населенного пункта Теткино в Курской области. Всего атак было четыре, все они закончились неудачей, террористы понесли значительные потери и были отброшены.Кто стоит за атакамиУкраинские официальные лица комментируют ситуацию крайне скупо. Представитель Главного управления разведки при Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что ВСУ не участвует в данном прорыве на территорию РФ, за этим стоят РДК, "Легион Свобода России" и "Сибирский батальон", которые действуют как "самостоятельные подразделения".О том, что это за структуры и о какой "самостоятельности" в данном случае может идти речь, издание Украина.ру уже рассказывало в своих предыдущих материалах:"Свободы России" не существует: СМИ вывели на чистую воду украинский "легион" предателейОт Луны до террора: кто скрывается под вывеской "Русского добровольческого корпуса"Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархистыУчастие коллаборационистов в сегодняшней атаке подтвердил работающий на украинские спецслужбы беглый депутат Госдумы Илья Пономарев**, который является одним из кураторов этих бандформирований. По его словам, попытки этой же ночью атаковать беспилотниками объекты в Орловской и Нижегородской областях также являются составной частью этого плана.Цели и задачиСудя по сообщениям ФСБ и Минобороны РФ, а также по отсутствию в интернете новых видео, снятых украинскими диверсантами во время вылазки, вся их террористическая акция закончилась провалом.Исходя из обращения "Легиона Свобода России", атака приграничных областей России была приурочена к выборам президента РФ, которые состоятся в конце этой недели и была нацелена на дестабилизацию обстановки в стране. Ожидаемого террористами и их украинскими хозяевами эффекта не получилось – нападавшие не смогли продвинуться в глубь российской территории, понесли потери и были отброшены.Еще одна из целей боевиков – создание картинки и самореклама – также не была достигнута. В начале марта 2022 года, во время первой такой попытки вторгнуться на территорию РФ националисты из РДК сумели записать несколько видео со своими флагами из небольших деревень на пограничной территории в Брянской области. На этот раз ничего подобного у них не получилось.Помимо этого, самоубийственная операция в Белгородской и Курской областях была призвана показать возможности киевского режима и продемонстрировать Западу хоть какой-то успех после провального контрнаступления, потери Авдеевки и других населенных пунктов.Учитывая малочисленность РДК, "Легиона" и других подобных формирований, в прорыве через границу почти наверняка участвовали и кадровые украинские военные, задействована была и украинская техника. Режим Владимира Зеленского в очередной раз продемонстрировал готовность жертвовать своими гражданами ради кратковременных пиар-эффектов.Тем временем, террористическая активность Киева против мирного населения не собирается снижаться. В районе 13:00-13:20 губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Украина атаковала беспилотником торговый объект в Белгороде. Также под обстрел попал поселок Прилесье Краснояружского района. В обоих случаях обошлось без жертв.*Террористическая организация, запрещена в РФ**Иностранный агент, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Павел Котов
Павел Котов
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96
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, белгородская область, курская область, нападение, украина, всу, русский добровольческий корпус, владимир зеленский, россия, минобороны рф, фсб
Эксклюзив, Белгородская область, Курская область, нападение, Украина, ВСУ, Русский добровольческий корпус, Владимир Зеленский, Россия, Минобороны РФ, ФСБ

Атака на Белгородскую и Курскую области: предатели, "Вампир" и фейковый губернатор

13:54 12.03.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПокинутые позиции ВСУ и трофеи производства стран НАТО в Авдеевке
Покинутые позиции ВСУ и трофеи производства стран НАТО в Авдеевке
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Утром во вторник, 12 марта, украинские диверсионно-разведывательные группы попытались перейти российскую границу в Белгородской и Курской областях. Очередной теракт киевского режима сопровождался обстрелами, запуском беспилотников и кибератаками
Артподготовка
За несколько часов до первых сообщений о стрельбе в приграничных с Украиной областях, в социальных сетях и телеграм-каналах появилось обращение так называемого "Легиона Свобода России"*, который заявил, что проводит операцию на российской территории.
Похожие сообщения были опубликованы в пабликах "Русского добровольческого корпуса"* (РДК) и "Сибирского батальона" - подразделений ВСУ, которые числятся в так называемом иностранном легионе украинской армии.
© Фото : соцсети Денис Капустин и Кирилл Канахин
 Денис Капустин и Кирилл Канахин - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : соцсети
Денис Капустин и Кирилл Канахин
Параллельно с этим со стороны Украины начался обстрел российской территории и запуск по ней беспилотников.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один из дронов сбросил четыре взрывных устройства, из-за детонации которых произошел обрыв линии электропередачи в Белгородском районе. Позже над территорией региона системами ПВО было сбито еще несколько украинских БПЛА.
По сообщению Минобороны РФ, кроме беспилотников, атака по Белгородской области включала в себя обстрел из РСЗО RM-70 "Вампир" и запуск ракет "Точка-У".
"Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов и одна ракета ТРК "Точка-У" уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области", - заявили в российском оборонном ведомстве.
В Курской области за ночь и утро также было сбито несколько беспилотников самолетного типа. Это произошло над Фатежским и Золотухинским районом.
Кроме того, в Белгородской области был взломан ряд электронных сервисов администрации региона. В интернете стали появляться фальшивые обращения от имени губернатора Гладкова.
Большие потери
Попытку прорыва украинских террористов через границу в Белгородской и Курской областях прокомментировали в ФСБ и Минобороны РФ.
"С 10 марта ФСБ России совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации. Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт", - говорится в заявлении Федеральной службы безопасности.
Там отметили, что удары по украинским позициям в пограничье продолжаются.
По информации Министерства обороны, диверсанты пытались проникнуть в РФ по трем направлениям - в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Это произошло около трех часов утра.
Все атаки были отражены, нарушения границы допущено не было, подчеркнули ведомстве.
Потери украинской стороны, согласно данным Минобороны, составили в районе Одноробовки до 60 человек, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, в районе Сподарюшино – два танка.
Также сообщается, что попытка прорыва была зафиксирована в 08:00-08:25 в районе населенного пункта Теткино в Курской области. Всего атак было четыре, все они закончились неудачей, террористы понесли значительные потери и были отброшены.
Кто стоит за атаками
Украинские официальные лица комментируют ситуацию крайне скупо. Представитель Главного управления разведки при Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что ВСУ не участвует в данном прорыве на территорию РФ, за этим стоят РДК, "Легион Свобода России" и "Сибирский батальон", которые действуют как "самостоятельные подразделения".
О том, что это за структуры и о какой "самостоятельности" в данном случае может идти речь, издание Украина.ру уже рассказывало в своих предыдущих материалах:
"Свободы России" не существует: СМИ вывели на чистую воду украинский "легион" предателей
От Луны до террора: кто скрывается под вывеской "Русского добровольческого корпуса"
Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты
Участие коллаборационистов в сегодняшней атаке подтвердил работающий на украинские спецслужбы беглый депутат Госдумы Илья Пономарев**, который является одним из кураторов этих бандформирований. По его словам, попытки этой же ночью атаковать беспилотниками объекты в Орловской и Нижегородской областях также являются составной частью этого плана.
Цели и задачи
Судя по сообщениям ФСБ и Минобороны РФ, а также по отсутствию в интернете новых видео, снятых украинскими диверсантами во время вылазки, вся их террористическая акция закончилась провалом.
Исходя из обращения "Легиона Свобода России", атака приграничных областей России была приурочена к выборам президента РФ, которые состоятся в конце этой недели и была нацелена на дестабилизацию обстановки в стране. Ожидаемого террористами и их украинскими хозяевами эффекта не получилось – нападавшие не смогли продвинуться в глубь российской территории, понесли потери и были отброшены.
Еще одна из целей боевиков – создание картинки и самореклама – также не была достигнута. В начале марта 2022 года, во время первой такой попытки вторгнуться на территорию РФ националисты из РДК сумели записать несколько видео со своими флагами из небольших деревень на пограничной территории в Брянской области. На этот раз ничего подобного у них не получилось.
Помимо этого, самоубийственная операция в Белгородской и Курской областях была призвана показать возможности киевского режима и продемонстрировать Западу хоть какой-то успех после провального контрнаступления, потери Авдеевки и других населенных пунктов.
- РИА Новости, 1920, 12.03.2024
05:13
Никто не готов умирать за Украину. Украинские эксперты с тревогой увидели отсутствие поддержки в ЕвропеВ украинском экспертном сообществе обсуждают вероятность ввода войск стран НАТО на территорию страны и думают о том, кого на самом деле пугает такая перспектива
Учитывая малочисленность РДК, "Легиона" и других подобных формирований, в прорыве через границу почти наверняка участвовали и кадровые украинские военные, задействована была и украинская техника. Режим Владимира Зеленского в очередной раз продемонстрировал готовность жертвовать своими гражданами ради кратковременных пиар-эффектов.
Тем временем, террористическая активность Киева против мирного населения не собирается снижаться. В районе 13:00-13:20 губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Украина атаковала беспилотником торговый объект в Белгороде. Также под обстрел попал поселок Прилесье Краснояружского района. В обоих случаях обошлось без жертв.
*Террористическая организация, запрещена в РФ
**Иностранный агент, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
 
ЭксклюзивБелгородская областьКурская областьнападениеУкраинаВСУРусский добровольческий корпусВладимир ЗеленскийРоссияМинобороны РФФСБ
 
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