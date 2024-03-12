https://ukraina.ru/20240312/1053837730.html

Атака на Белгородскую и Курскую области: предатели, "Вампир" и фейковый губернатор

Атака на Белгородскую и Курскую области: предатели, "Вампир" и фейковый губернатор - 12.03.2024 Украина.ру

Атака на Белгородскую и Курскую области: предатели, "Вампир" и фейковый губернатор

Утром во вторник, 12 марта, украинские диверсионно-разведывательные группы попытались перейти российскую границу в Белгородской и Курской областях. Очередной теракт киевского режима сопровождался обстрелами, запуском беспилотников и кибератаками

2024-03-12T13:54

2024-03-12T13:54

2024-03-12T13:54

эксклюзив

белгородская область

курская область

нападение

украина

всу

русский добровольческий корпус

владимир зеленский

россия

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053411089_0:0:1844:1037_1920x0_80_0_0_01d98f13220db536de87bfba11ff718a.jpg

АртподготовкаЗа несколько часов до первых сообщений о стрельбе в приграничных с Украиной областях, в социальных сетях и телеграм-каналах появилось обращение так называемого "Легиона Свобода России"*, который заявил, что проводит операцию на российской территории.Похожие сообщения были опубликованы в пабликах "Русского добровольческого корпуса"* (РДК) и "Сибирского батальона" - подразделений ВСУ, которые числятся в так называемом иностранном легионе украинской армии.Параллельно с этим со стороны Украины начался обстрел российской территории и запуск по ней беспилотников.По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один из дронов сбросил четыре взрывных устройства, из-за детонации которых произошел обрыв линии электропередачи в Белгородском районе. Позже над территорией региона системами ПВО было сбито еще несколько украинских БПЛА.По сообщению Минобороны РФ, кроме беспилотников, атака по Белгородской области включала в себя обстрел из РСЗО RM-70 "Вампир" и запуск ракет "Точка-У".В Курской области за ночь и утро также было сбито несколько беспилотников самолетного типа. Это произошло над Фатежским и Золотухинским районом.Кроме того, в Белгородской области был взломан ряд электронных сервисов администрации региона. В интернете стали появляться фальшивые обращения от имени губернатора Гладкова.Большие потериПопытку прорыва украинских террористов через границу в Белгородской и Курской областях прокомментировали в ФСБ и Минобороны РФ.Там отметили, что удары по украинским позициям в пограничье продолжаются.По информации Министерства обороны, диверсанты пытались проникнуть в РФ по трем направлениям - в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Это произошло около трех часов утра.Все атаки были отражены, нарушения границы допущено не было, подчеркнули ведомстве.Потери украинской стороны, согласно данным Минобороны, составили в районе Одноробовки до 60 человек, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, в районе Сподарюшино – два танка.Также сообщается, что попытка прорыва была зафиксирована в 08:00-08:25 в районе населенного пункта Теткино в Курской области. Всего атак было четыре, все они закончились неудачей, террористы понесли значительные потери и были отброшены.Кто стоит за атакамиУкраинские официальные лица комментируют ситуацию крайне скупо. Представитель Главного управления разведки при Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что ВСУ не участвует в данном прорыве на территорию РФ, за этим стоят РДК, "Легион Свобода России" и "Сибирский батальон", которые действуют как "самостоятельные подразделения".О том, что это за структуры и о какой "самостоятельности" в данном случае может идти речь, издание Украина.ру уже рассказывало в своих предыдущих материалах:"Свободы России" не существует: СМИ вывели на чистую воду украинский "легион" предателейОт Луны до террора: кто скрывается под вывеской "Русского добровольческого корпуса"Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархистыУчастие коллаборационистов в сегодняшней атаке подтвердил работающий на украинские спецслужбы беглый депутат Госдумы Илья Пономарев**, который является одним из кураторов этих бандформирований. По его словам, попытки этой же ночью атаковать беспилотниками объекты в Орловской и Нижегородской областях также являются составной частью этого плана.Цели и задачиСудя по сообщениям ФСБ и Минобороны РФ, а также по отсутствию в интернете новых видео, снятых украинскими диверсантами во время вылазки, вся их террористическая акция закончилась провалом.Исходя из обращения "Легиона Свобода России", атака приграничных областей России была приурочена к выборам президента РФ, которые состоятся в конце этой недели и была нацелена на дестабилизацию обстановки в стране. Ожидаемого террористами и их украинскими хозяевами эффекта не получилось – нападавшие не смогли продвинуться в глубь российской территории, понесли потери и были отброшены.Еще одна из целей боевиков – создание картинки и самореклама – также не была достигнута. В начале марта 2022 года, во время первой такой попытки вторгнуться на территорию РФ националисты из РДК сумели записать несколько видео со своими флагами из небольших деревень на пограничной территории в Брянской области. На этот раз ничего подобного у них не получилось.Помимо этого, самоубийственная операция в Белгородской и Курской областях была призвана показать возможности киевского режима и продемонстрировать Западу хоть какой-то успех после провального контрнаступления, потери Авдеевки и других населенных пунктов.Учитывая малочисленность РДК, "Легиона" и других подобных формирований, в прорыве через границу почти наверняка участвовали и кадровые украинские военные, задействована была и украинская техника. Режим Владимира Зеленского в очередной раз продемонстрировал готовность жертвовать своими гражданами ради кратковременных пиар-эффектов.Тем временем, террористическая активность Киева против мирного населения не собирается снижаться. В районе 13:00-13:20 губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Украина атаковала беспилотником торговый объект в Белгороде. Также под обстрел попал поселок Прилесье Краснояружского района. В обоих случаях обошлось без жертв.*Террористическая организация, запрещена в РФ**Иностранный агент, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20240312/1053818217.html

белгородская область

курская область

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, белгородская область, курская область, нападение, украина, всу, русский добровольческий корпус, владимир зеленский, россия, минобороны рф, фсб