https://ukraina.ru/20240312/1053837730.html
Атака на Белгородскую и Курскую области: предатели, "Вампир" и фейковый губернатор
Атака на Белгородскую и Курскую области: предатели, "Вампир" и фейковый губернатор - 12.03.2024 Украина.ру
Атака на Белгородскую и Курскую области: предатели, "Вампир" и фейковый губернатор
Утром во вторник, 12 марта, украинские диверсионно-разведывательные группы попытались перейти российскую границу в Белгородской и Курской областях. Очередной теракт киевского режима сопровождался обстрелами, запуском беспилотников и кибератаками
2024-03-12T13:54
2024-03-12T13:54
2024-03-12T13:54
эксклюзив
белгородская область
курская область
нападение
украина
всу
русский добровольческий корпус
владимир зеленский
россия
минобороны рф
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053411089_0:0:1844:1037_1920x0_80_0_0_01d98f13220db536de87bfba11ff718a.jpg
АртподготовкаЗа несколько часов до первых сообщений о стрельбе в приграничных с Украиной областях, в социальных сетях и телеграм-каналах появилось обращение так называемого "Легиона Свобода России"*, который заявил, что проводит операцию на российской территории.Похожие сообщения были опубликованы в пабликах "Русского добровольческого корпуса"* (РДК) и "Сибирского батальона" - подразделений ВСУ, которые числятся в так называемом иностранном легионе украинской армии.Параллельно с этим со стороны Украины начался обстрел российской территории и запуск по ней беспилотников.По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один из дронов сбросил четыре взрывных устройства, из-за детонации которых произошел обрыв линии электропередачи в Белгородском районе. Позже над территорией региона системами ПВО было сбито еще несколько украинских БПЛА.По сообщению Минобороны РФ, кроме беспилотников, атака по Белгородской области включала в себя обстрел из РСЗО RM-70 "Вампир" и запуск ракет "Точка-У".В Курской области за ночь и утро также было сбито несколько беспилотников самолетного типа. Это произошло над Фатежским и Золотухинским районом.Кроме того, в Белгородской области был взломан ряд электронных сервисов администрации региона. В интернете стали появляться фальшивые обращения от имени губернатора Гладкова.Большие потериПопытку прорыва украинских террористов через границу в Белгородской и Курской областях прокомментировали в ФСБ и Минобороны РФ.Там отметили, что удары по украинским позициям в пограничье продолжаются.По информации Министерства обороны, диверсанты пытались проникнуть в РФ по трем направлениям - в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Это произошло около трех часов утра.Все атаки были отражены, нарушения границы допущено не было, подчеркнули ведомстве.Потери украинской стороны, согласно данным Минобороны, составили в районе Одноробовки до 60 человек, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, в районе Сподарюшино – два танка.Также сообщается, что попытка прорыва была зафиксирована в 08:00-08:25 в районе населенного пункта Теткино в Курской области. Всего атак было четыре, все они закончились неудачей, террористы понесли значительные потери и были отброшены.Кто стоит за атакамиУкраинские официальные лица комментируют ситуацию крайне скупо. Представитель Главного управления разведки при Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что ВСУ не участвует в данном прорыве на территорию РФ, за этим стоят РДК, "Легион Свобода России" и "Сибирский батальон", которые действуют как "самостоятельные подразделения".О том, что это за структуры и о какой "самостоятельности" в данном случае может идти речь, издание Украина.ру уже рассказывало в своих предыдущих материалах:"Свободы России" не существует: СМИ вывели на чистую воду украинский "легион" предателейОт Луны до террора: кто скрывается под вывеской "Русского добровольческого корпуса"Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархистыУчастие коллаборационистов в сегодняшней атаке подтвердил работающий на украинские спецслужбы беглый депутат Госдумы Илья Пономарев**, который является одним из кураторов этих бандформирований. По его словам, попытки этой же ночью атаковать беспилотниками объекты в Орловской и Нижегородской областях также являются составной частью этого плана.Цели и задачиСудя по сообщениям ФСБ и Минобороны РФ, а также по отсутствию в интернете новых видео, снятых украинскими диверсантами во время вылазки, вся их террористическая акция закончилась провалом.Исходя из обращения "Легиона Свобода России", атака приграничных областей России была приурочена к выборам президента РФ, которые состоятся в конце этой недели и была нацелена на дестабилизацию обстановки в стране. Ожидаемого террористами и их украинскими хозяевами эффекта не получилось – нападавшие не смогли продвинуться в глубь российской территории, понесли потери и были отброшены.Еще одна из целей боевиков – создание картинки и самореклама – также не была достигнута. В начале марта 2022 года, во время первой такой попытки вторгнуться на территорию РФ националисты из РДК сумели записать несколько видео со своими флагами из небольших деревень на пограничной территории в Брянской области. На этот раз ничего подобного у них не получилось.Помимо этого, самоубийственная операция в Белгородской и Курской областях была призвана показать возможности киевского режима и продемонстрировать Западу хоть какой-то успех после провального контрнаступления, потери Авдеевки и других населенных пунктов.Учитывая малочисленность РДК, "Легиона" и других подобных формирований, в прорыве через границу почти наверняка участвовали и кадровые украинские военные, задействована была и украинская техника. Режим Владимира Зеленского в очередной раз продемонстрировал готовность жертвовать своими гражданами ради кратковременных пиар-эффектов.Тем временем, террористическая активность Киева против мирного населения не собирается снижаться. В районе 13:00-13:20 губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Украина атаковала беспилотником торговый объект в Белгороде. Также под обстрел попал поселок Прилесье Краснояружского района. В обоих случаях обошлось без жертв.*Террористическая организация, запрещена в РФ**Иностранный агент, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ukraina.ru/20240312/1053818217.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, белгородская область, курская область, нападение, украина, всу, русский добровольческий корпус, владимир зеленский, россия, минобороны рф, фсб
Атака на Белгородскую и Курскую области: предатели, "Вампир" и фейковый губернатор
Утром во вторник, 12 марта, украинские диверсионно-разведывательные группы попытались перейти российскую границу в Белгородской и Курской областях. Очередной теракт киевского режима сопровождался обстрелами, запуском беспилотников и кибератаками
За несколько часов до первых сообщений о стрельбе в приграничных с Украиной областях, в социальных сетях и телеграм-каналах появилось обращение так называемого "Легиона Свобода России"*, который заявил, что проводит операцию на российской территории.
Похожие сообщения были опубликованы в пабликах "Русского добровольческого корпуса"* (РДК) и "Сибирского батальона" - подразделений ВСУ, которые числятся в так называемом иностранном легионе украинской армии.
Параллельно с этим со стороны Украины начался обстрел российской территории и запуск по ней беспилотников.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один из дронов сбросил четыре взрывных устройства, из-за детонации которых произошел обрыв линии электропередачи в Белгородском районе. Позже над территорией региона системами ПВО было сбито еще несколько украинских БПЛА.
По сообщению Минобороны РФ, кроме беспилотников, атака по Белгородской области включала в себя обстрел из РСЗО RM-70 "Вампир" и запуск ракет "Точка-У".
"Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов и одна ракета ТРК "Точка-У" уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области", - заявили в российском оборонном ведомстве.
В Курской области за ночь и утро также было сбито несколько беспилотников самолетного типа. Это произошло над Фатежским и Золотухинским районом.
Кроме того, в Белгородской области был взломан ряд электронных сервисов администрации региона. В интернете стали появляться фальшивые обращения от имени губернатора Гладкова.
Попытку прорыва украинских террористов через границу в Белгородской и Курской областях прокомментировали в ФСБ и Минобороны РФ.
"С 10 марта ФСБ России совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации. Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт", - говорится в заявлении Федеральной службы безопасности.
Там отметили, что удары по украинским позициям в пограничье продолжаются.
По информации Министерства обороны, диверсанты пытались проникнуть в РФ по трем направлениям - в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Это произошло около трех часов утра.
Все атаки были отражены, нарушения границы допущено не было, подчеркнули ведомстве.
Потери украинской стороны, согласно данным Минобороны, составили в районе Одноробовки до 60 человек, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, в районе Сподарюшино – два танка.
Также сообщается, что попытка прорыва была зафиксирована в 08:00-08:25 в районе населенного пункта Теткино в Курской области. Всего атак было четыре, все они закончились неудачей, террористы понесли значительные потери и были отброшены.
Украинские официальные лица комментируют ситуацию крайне скупо. Представитель Главного управления разведки при Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что ВСУ не участвует в данном прорыве на территорию РФ, за этим стоят РДК, "Легион Свобода России" и "Сибирский батальон", которые действуют как "самостоятельные подразделения".
О том, что это за структуры и о какой "самостоятельности" в данном случае может идти речь, издание Украина.ру уже рассказывало в своих предыдущих материалах:
Участие коллаборационистов в сегодняшней атаке подтвердил работающий на украинские спецслужбы беглый депутат Госдумы Илья Пономарев**, который является одним из кураторов этих бандформирований. По его словам, попытки этой же ночью атаковать беспилотниками объекты в Орловской и Нижегородской областях также являются составной частью этого плана.
Судя по сообщениям ФСБ и Минобороны РФ, а также по отсутствию в интернете новых видео, снятых украинскими диверсантами во время вылазки, вся их террористическая акция закончилась провалом.
Исходя из обращения "Легиона Свобода России", атака приграничных областей России была приурочена к выборам президента РФ, которые состоятся в конце этой недели и была нацелена на дестабилизацию обстановки в стране. Ожидаемого террористами и их украинскими хозяевами эффекта не получилось – нападавшие не смогли продвинуться в глубь российской территории, понесли потери и были отброшены.
Еще одна из целей боевиков – создание картинки и самореклама – также не была достигнута. В начале марта 2022 года, во время первой такой попытки вторгнуться на территорию РФ националисты из РДК сумели записать несколько видео со своими флагами из небольших деревень на пограничной территории в Брянской области. На этот раз ничего подобного у них не получилось.
Помимо этого, самоубийственная операция в Белгородской и Курской областях была призвана показать возможности киевского режима и продемонстрировать Западу хоть какой-то успех после провального контрнаступления, потери Авдеевки и других населенных пунктов.
Учитывая малочисленность РДК, "Легиона" и других подобных формирований, в прорыве через границу почти наверняка участвовали и кадровые украинские военные, задействована была и украинская техника. Режим Владимира Зеленского
в очередной раз продемонстрировал готовность жертвовать своими гражданами ради кратковременных пиар-эффектов.
Тем временем, террористическая активность Киева против мирного населения не собирается снижаться. В районе 13:00-13:20 губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Украина атаковала беспилотником торговый объект в Белгороде. Также под обстрел попал поселок Прилесье Краснояружского района. В обоих случаях обошлось без жертв.
*Террористическая организация, запрещена в РФ
**Иностранный агент, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга