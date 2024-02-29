Вашингтон не нашёл признаков того, что РФ готова применить ядерное оружие
© AP / Jae C. Hong
© AP / Jae C. Hong
Соединённые Штаты Америки не обнаружили признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Об этом 29 февраля заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга для журналистов
"У США нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, продолжим тщательно следить за этим", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее в этот же день президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности и Россия готова отвечать на самые сложные вызовы.
Вчера, 03:10Эксперт объяснил, почему Запад не боится ядерной эскалации и может ли Россия отозвать подпись из договораПодписав меморандум от 3 января 2022 года в составе "ядерной пятерки" Россия обязалась не применять ядерное оружие и не наносить удар первой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко