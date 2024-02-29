Вашингтон не нашёл признаков того, что РФ готова применить ядерное оружие

Эксперт объяснил, почему Запад не боится ядерной эскалации и может ли Россия отозвать подпись из договора

Подписав меморандум от 3 января 2022 года в составе "ядерной пятерки" Россия обязалась не применять ядерное оружие и не наносить удар первой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко