Вашингтон не нашёл признаков того, что РФ готова применить ядерное оружие - 29.02.2024 Украина.ру
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Вашингтон не нашёл признаков того, что РФ готова применить ядерное оружие
Вашингтон не нашёл признаков того, что РФ готова применить ядерное оружие - 29.02.2024 Украина.ру
Вашингтон не нашёл признаков того, что РФ готова применить ядерное оружие
Соединённые Штаты Америки не обнаружили признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Об этом 29 февраля заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга для журналистов
2024-02-29T23:02
2024-02-29T23:02
новости
сша
ядерное оружие
россия
война
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Ранее в этот же день президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности и Россия готова отвечать на самые сложные вызовы.
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новости, сша, ядерное оружие, россия, война
Новости, США, Ядерное оружие, Россия, война

Вашингтон не нашёл признаков того, что РФ готова применить ядерное оружие

23:02 29.02.2024
 
© AP / Jae C. Hong
- РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP / Jae C. Hong
Читать в
Соединённые Штаты Америки не обнаружили признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Об этом 29 февраля заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга для журналистов
"У США нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, продолжим тщательно следить за этим", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее в этот же день президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности и Россия готова отвечать на самые сложные вызовы.
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Вчера, 03:10
Эксперт объяснил, почему Запад не боится ядерной эскалации и может ли Россия отозвать подпись из договораПодписав меморандум от 3 января 2022 года в составе "ядерной пятерки" Россия обязалась не применять ядерное оружие и не наносить удар первой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
 
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