https://ukraina.ru/20240229/1053616961.html
Путин сообщил о готовности стратегических ядерных сил РФ
Путин сообщил о готовности стратегических ядерных сил РФ - 29.02.2024 Украина.ру
Путин сообщил о готовности стратегических ядерных сил РФ
Стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
2024-02-29T12:48
2024-02-29T12:48
2024-02-29T13:08
новости
россия
владимир путин
ядерное оружие
послание президента россии федеральному собранию
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Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецких военнослужащих не отправят в зону боевых действий.Многие западные лидеры также заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину. Однако Латвия допустила такое развитие событий, если такое решение примет НАТО.Россия предупредила, что отправка западных контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО.
https://ukraina.ru/20240229/1053615519.html
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новости, россия, владимир путин, ядерное оружие, послание президента россии федеральному собранию
Новости, Россия, Владимир Путин, Ядерное оружие, Послание Президента России Федеральному собранию
Путин сообщил о готовности стратегических ядерных сил РФ
12:48 29.02.2024 (обновлено: 13:08 29.02.2024)
Стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию