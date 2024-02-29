Путин сообщил о готовности стратегических ядерных сил РФ - 29.02.2024 Украина.ру
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Путин сообщил о готовности стратегических ядерных сил РФ
Путин сообщил о готовности стратегических ядерных сил РФ - 29.02.2024 Украина.ру
Путин сообщил о готовности стратегических ядерных сил РФ
Стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
2024-02-29T12:48
2024-02-29T13:08
новости
россия
владимир путин
ядерное оружие
послание президента россии федеральному собранию
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Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецких военнослужащих не отправят в зону боевых действий.Многие западные лидеры также заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину. Однако Латвия допустила такое развитие событий, если такое решение примет НАТО.Россия предупредила, что отправка западных контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО.
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новости, россия, владимир путин, ядерное оружие, послание президента россии федеральному собранию
Новости, Россия, Владимир Путин, Ядерное оружие, Послание Президента России Федеральному собранию

Путин сообщил о готовности стратегических ядерных сил РФ

12:48 29.02.2024 (обновлено: 13:08 29.02.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
© POOL
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Стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию

"В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано или завершается эта работа", - сказал Путин.

Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецких военнослужащих не отправят в зону боевых действий.
Многие западные лидеры также заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину. Однако Латвия допустила такое развитие событий, если такое решение примет НАТО.
Россия предупредила, что отправка западных контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО.
Трансляция послания президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
12:35
Путин: Не мы начали войну в Донбассе, но сделаем всё, чтобы её закончитьРоссия сделает всё, чтобы закончить войну в Донбассе и искоренить нацизм, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
 
НовостиРоссияВладимир ПутинЯдерное оружиеПослание Президента России Федеральному собранию
 
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