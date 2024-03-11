Экс-спикер МИД Украины занял должность генконсула в Канаде
Экс-спикер МИД Украины
"Приближать победу" Киева бывший спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко будет теперь в другом государстве. В понедельник, 11 марта, он сообщил, что стал генеральным консулом Украины в Торонто
"Новый раздел. Новая ответственность. Новые возможности продвигать интересы Украины и украинцев и приближать победу", – написал Николенко в сети.
Он также поблагодарил за доверие главу ведомства Дмитрия Кулебу и президента страны Владимира Зеленского.
Напомним, 8 марта Олег Николенко, который работал в МИД Украины с 2020 года, сообщил, что уходит в отставку. Причины увольнения не назывались.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. СМИ пишут, что Залужный отказался от соперничества с Зеленским за круглую сумму и должность за границей.
8 марта, 18:09Залужный на передержке: Рогов объяснил, кем станет бывший главком ВСУ в ЛондонеПри нынешней власти бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному стало опасно находиться в Киеве. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов