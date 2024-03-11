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Экс-спикер МИД Украины занял должность генконсула в Канаде

Экс-спикер МИД Украины занял должность генконсула в Канаде - 11.03.2024 Украина.ру

Экс-спикер МИД Украины занял должность генконсула в Канаде

"Приближать победу" Киева бывший спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко будет теперь в другом государстве. В понедельник, 11 марта, он сообщил, что стал генеральным консулом Украины в Торонто

2024-03-11T17:39

2024-03-11T17:39

2024-03-11T17:39

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Он также поблагодарил за доверие главу ведомства Дмитрия Кулебу и президента страны Владимира Зеленского. Напомним, 8 марта Олег Николенко, который работал в МИД Украины с 2020 года, сообщил, что уходит в отставку. Причины увольнения не назывались. Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. СМИ пишут, что Залужный отказался от соперничества с Зеленским за круглую сумму и должность за границей.

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новости, украина, олег николенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, канада, киев, мид украины, посол