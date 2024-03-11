Залужный отказался от соперничества с Зеленским за круглую сумму и должность за границей - СМИ - 11.03.2024 Украина.ру
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Залужный отказался от соперничества с Зеленским за круглую сумму и должность за границей - СМИ
Залужный отказался от соперничества с Зеленским за круглую сумму и должность за границей - СМИ - 11.03.2024 Украина.ру
Залужный отказался от соперничества с Зеленским за круглую сумму и должность за границей - СМИ
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил 53 миллиона долларов за отказ от борьбы за пост президента Украины. Об этом написали журналисты BBC
2024-03-11T15:01
2024-03-11T15:01
новости
украина
лондон
запад
валерий залужный
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада
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"Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил 53 миллиона долларов в качестве платы за отказ от претензий на пост президента Украины и какого-либо участия в политике", — говорится в материале.Также Залужный был назначен послом Украины в Лондоне.СМИ пишут, что на Западе это расценили как "почетную ссылку". Так как теперь Залужный не будет конкурировать с президентом Украины Владимиром Зеленским в борьбе за должность украинского лидера.В феврале Зеленский объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Отмечалось, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.Украинское издание "Зеркало недели" на днях напомнило, что незадолго до отставки Залужного депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что тот согласился на должность посла в Великобритании."За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана - запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Такое заявление нарушает дипломатическую этику, все написанные и неписаные правила дипломатии. Даже если непубличные консультации и согласования между сторонами уже прошли", - отметило издание.Оно добавило, что Офис Зеленского очевидно заставил главу МИД Дмитрия Кулебу пойти на этот беспрецедентный шаг, так как "в окружении Зеленского боялись, чтобы Залужный не передумал".
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новости, украина, лондон, запад, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Украина, Лондон, Запад, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада

Залужный отказался от соперничества с Зеленским за круглую сумму и должность за границей - СМИ

15:01 11.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУЗалужный
Залужный - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил 53 миллиона долларов за отказ от борьбы за пост президента Украины. Об этом написали журналисты BBC
"Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил 53 миллиона долларов в качестве платы за отказ от претензий на пост президента Украины и какого-либо участия в политике", — говорится в материале.
Также Залужный был назначен послом Украины в Лондоне.
СМИ пишут, что на Западе это расценили как "почетную ссылку". Так как теперь Залужный не будет конкурировать с президентом Украины Владимиром Зеленским в борьбе за должность украинского лидера.
В феврале Зеленский объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Отмечалось, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Украинское издание "Зеркало недели" на днях напомнило, что незадолго до отставки Залужного депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что тот согласился на должность посла в Великобритании.
"За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана - запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Такое заявление нарушает дипломатическую этику, все написанные и неписаные правила дипломатии. Даже если непубличные консультации и согласования между сторонами уже прошли", - отметило издание.
Оно добавило, что Офис Зеленского очевидно заставил главу МИД Дмитрия Кулебу пойти на этот беспрецедентный шаг, так как "в окружении Зеленского боялись, чтобы Залужный не передумал".
Валерий Залужный
Вчера, 11:57
Процедура оформления Залужного в качестве посла в Великобритании началась - замглавы офиса ЗеленскогоПроцедура оформления документов для назначения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании уже началась. Об этом сообщил 10 марта в эфире телеканала "Рада" заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига
 
НовостиУкраинаЛондонЗападВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
 
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