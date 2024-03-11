https://ukraina.ru/20240311/1053820138.html

Трамп и Украина: реальный мирный план или предвыборный блеф

Трамп и Украина: реальный мирный план или предвыборный блеф - 11.03.2024 Украина.ру

Трамп и Украина: реальный мирный план или предвыборный блеф

45-й президент США Дональд Трамп постоянно повторяет, что положит конец конфликту на Украине, но никаких деталей, связанных с тем, как он собирается это сделать, не раскрывает. Какие же шаги может предпринять возможный следующий американский лидер?

2024-03-11T17:44

2024-03-11T17:44

2024-03-11T17:44

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1 раскрыл некоторые подробности переговоров с бывшим президентом США Дональдом Трампом, рассчитывающим в ноябре переизбраться на второй срок, в его поместье Мар-а-Лаго 8 марта, в том числе касающихся Украины."Если Дональд Трамп вновь станет президентом, то не захочет финансировать безопасность европейцев и не поддержит выделение Соединёнными Штатами денег Украине на ведение войны. <…> Ни копейки [не выделит]", - сказал глава правительства.И отметил, что Трамп, ещё не придя к власти, уже прикладывает усилия в этом направлении – через своих однопартийцев-законодателей, которые препятствуют намерениям демократов продвинуть законопроект о дальнейшем финансировании Киева."Очевидно, что Украина сама не стоит на ногах. Если американцы не дадут оружие и деньги, а за ними европейцы, то война закончится. Если американцы не дают денег, то европейцы не способны сами финансировать эту войну, тогда ей конец", - добавил Орбан.По словам премьер-министра Венгрии, у Трампа есть достаточно подробные планы, как положить конец войне на Украине. Орбан не стал рассказывать о сути этих планов, отметив лишь, что они во многом совпадают с венгерскими инициативами, по поводу которых он также не стал вдаваться в детали.А Будапешт, как мы помним, регулярно призывает к началу переговоров между Россией и Украиной с целью мирного урегулирования кризиса.Что может сделать ТрампО желании Трампа положить конец украинскому конфликту известно давно, но 45-й президент США никогда не рассказывал в подробностях, в чём именно заключается его инициатива.Если в общих чертах, то бывший хозяин Белого дома хочет усадить лидеров РФ и Украины за стол переговоров и закрыть этот вопрос в пределах 24 часов.И всё же, каким образом Трамп намерен урегулировать конфликт, длящийся годами, всего за сутки? Пожалуй, больше всего он разоткровенничался в интервью ведущей телеканала Fox News Марии Бартиромо 16 июля 2023 года."Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. У меня были хорошие, очень хорошие отношения с ними обоими", — заявлял Трамп.Ну как "очень хорошие отношения"... Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским чуть ни обернулась для 45-го американского президента импичментом. К его счастью, большинство в Сенате тогда было у республиканцев, и они, несмотря на своё личное отношение к нему, не допустили позорного отстранения однопартийца от власти. С российским коллегой Трамп в ходе избирательной кампании-2016 неоднократно обещал поладить, но в результате двусторонние отношения к концу его президентского срока в январе 2021-го стали хуже, чем были до: количество введённых Вашингтоном санкций увеличилось, американцы старательно пытались похоронить "Северный поток-2" (что в конце концов удалось нынешней администрации Байдена)."Я бы сказал Зеленскому: "Довольно, тебе нужно заключить сделку". Я бы сказал Путину: "Если вы не заключите сделку, мы дадим им (Украине – ред.) очень многое. Мы дадим им больше, чем они когда-либо получали, если потребуется", - уточнил Трамп в том же интервью Fox News.Анализируя те слова бывшего американского лидера, газета The Washington Post сделала вывод, что всё это блеф."Он говорит о жёсткой игре. Идея состоит в том, что он будет блефовать перед обеими сторонами — или, по крайней мере, перед одной стороны (какой - вы определите сами) — пока те не достигнут соглашения. <…> Вообще говоря, блеф работает лучше всего, когда другая сторона не знает, что вы делаете. Самая благосклонная версия заключалась бы в том, что Трамп собирается заставить обе стороны угадать, перед какой из них он блефует", - говорится в статье от 17 июля.Не самый надёжный план прекращения войны, отмечает издание: если Трамп, вернувшись в Белый дом, возьмётся реализовывать эту стратегию, но Москва и Киев не достигнут соглашения, то все поймут, на чьей стороне блефовал американский президент.Блеф в поведении Трампа и так очевиден. По сути, летом прошлого года он грозился предоставить Украине ещё больше помощи, чем это делает администрация Байдена, если Путин не согласится просто взять и вывести войска. Но с конца того же 2023-го Трамп прикладывает все усилия, чтобы Конгресс не выделил Зеленскому ни цента, и ему стало не на что продолжать войну.Да и наивно было бы полагать, что российский лидер после одних только слов старого-нового американского коллеги свернёт спецоперацию, не доведя её до конца - тем более, в тот момент, когда ВС РФ имеют значительное превосходство над ВСУ и по ресурсам, и в стратегическом плане. Запад сам по себе, да и с Украиной вместе, столько раз обманывали Россию, что она больше не верит ни единому обещанию.И всё же Москва от переговоров не отказывается — в отличие от Зеленского, который не только на законодательном уровне запретил диалог с российскими представителями, но и в штыки воспринимает любые предложения посредников. Например, Папы Римского.Мирный план Трампа по российским лекаламОтсутствие подробностей от самого Трампа порождает множество догадок и спекуляций, а также вынуждает искать хоть какую-то информацию у источников.И вот немецкая газета Bild в статье под заголовком "Секретный план Трампа по Украине" пишет, что пока 45-й президент США не раскрывает деталей, но в консервативных кругах (к которым относится Республиканская партия) широко обсуждаются тезисы, сформулированные миллиардером Илоном Маском: Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области остаются под контролем РФ, а Украина не сможет вступить в НАТО.Инициативу Маска на Западе расценили как "пропаганду Кремля" и, естественно, отвергли. Однако, как отмечает Bild, "такие контуры "перемирия" по-прежнему распространяются в окружении Трампа", а заявления бывшего и, возможно, будущего президента США по Украине заставляют нервничать как её президента Зеленского, так и союзников по НАТО."В целом вызывает тревогу то, что Трамп до сих пор никогда не говорил, кто, по его мнению, должен выиграть войну между Россией и Украиной. Его молчание говорит о многом", - подчёркивает немецкое издание.Одного желания Трампа недостаточноТрампу, которого чуть ни подвергли импичменту и, как он сам считает, лишили победы путём махинаций с результатами последних выборов, конечно, хочется войти в историю – как президенту, сделавшему Америку снова великой, и как президенту мира. И для этого как нельзя лучше подошла бы роль посредника, положившего конец военным действиям на Украине и заодно баснословным тратам американского бюджета на страну, находящуюся по ту сторону океана.Желание хорошее, только реализовать его, мягко говоря, очень сложно. Трамп не всемогущ, что показал его первый срок в Белом доме. Поладить с Россией ему не удалось, хотя его желание выглядело искренним. Миллиардер, пришедший в большую политику, недооценил влияние deep state, ему не удалось сломать систему и сделать всё именно так, как ему хотелось, хотя выше него в государственной иерархии не было никого.В нынешней же ситуации особую роль играют предприятия ВПК и оборонное лобби, которые хорошо заработали на украинском конфликте (акции выросли в несколько раз, заказы обеспечены на годы вперёд), и в их интересах, чтобы боевые действия продолжались. Ситуацию осложняет тот факт, что речь идёт о спонсорах Республиканской партии, а кандидату в президенты может понадобиться финансовая поддержка, ведь издержки на судебные разбирательства отняли у Трампа приличное количество денег. Да и вообще, кто платит, тот и музыку заказывает.Так что посмотрим, действительно ли ему удастся положить конец войне на Украине, или всё это и впрямь блеф и не более того.

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эксклюзив, дональд трамп, виктор орбан, украина, мир, спецоперация, владимир путин, владимир зеленский, fox news, россия, сша, республиканская партия, bild, северный поток-2