Зеленский раскритиковал Папу Римского за призыв к миру - 11.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240311/1053805813.html
Зеленский раскритиковал Папу Римского за призыв к миру
Зеленский раскритиковал Папу Римского за призыв к миру - 11.03.2024 Украина.ру
Зеленский раскритиковал Папу Римского за призыв к миру
Президент Украины Владимир Зеленский уничижительно высказался в отношении папы Римского Франциска из-за слов о том, что Украине необходимо иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры
2024-03-11T08:41
2024-03-11T08:41
владимир зеленский
папа римский
украина
новости
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053469451_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_6636a416426b04bbb94d50bc4e40dd6d.png
Он говорил о поддерживающих ВСУ капелланах и намекнул на папу Римского.Ранее в связи с обострением конфликта на Украине Папа Франциск обращался с многочисленными призывами и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта. В мае он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон.На днях швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева.Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в соцсети X отказался последовать этому совету. Он также выразил надежду, что понтифик совершит "апостольский визит" на Украину, чтобы поддержать верующих.
https://ukraina.ru/20230901/1049096583.html
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053469451_31:0:840:607_1920x0_80_0_0_33976298a60b5ab21b23e659cd899fd1.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир зеленский, папа римский, украина, новости, россия, киев
Владимир Зеленский, Папа Римский, Украина, Новости, Россия, Киев

Зеленский раскритиковал Папу Римского за призыв к миру

08:41 11.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский уничижительно высказался в отношении папы Римского Франциска из-за слов о том, что Украине необходимо иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры
Он говорил о поддерживающих ВСУ капелланах и намекнул на папу Римского.
"Вот что такое церковь - с людьми. А не за 2,5 тысячи километров - где-то там заниматься виртуальным посредничеством", - заявил Зеленский.
Ранее в связи с обострением конфликта на Украине Папа Франциск обращался с многочисленными призывами и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта. В мае он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон.
На днях швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в соцсети X отказался последовать этому совету. Он также выразил надежду, что понтифик совершит "апостольский визит" на Украину, чтобы поддержать верующих.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
1 сентября 2023, 14:15
"Не авторитет": президент Литвы осудил Папу Римского за восхваление России Президент Литвы Гитанас Науседа 1 сентября заявил журналистам, что слова Папы Римского Франциска, восхваляющего русский народ, задевают чувства многих людей
 
Владимир ЗеленскийПапа РимскийУкраинаНовостиРоссияКиев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:05"Украина сама не стоит на ногах": Орбан рассказал, как завершить конфликт
08:41Зеленский раскритиковал Папу Римского за призыв к миру
08:09Главное за ночь 11 марта
08:00"Апостол" Ивана Фёдорова: 460 лет первой русской печатной книге
07:40"Союзники хотят поделить жертву": Захарова объяснила, почему Украину не позвали в НАТО
07:24Майдан или Русская весна? Извечный спор славян между собой о том, кто первый начал
07:19"Полное безумие": французский политик предупредил об опасности реализации идеи ядерного зонтика ЕС
07:15Какой порядок наведет "Иностранный легион" на Украине? Украинские эксперты о странных перспективах страны
06:30Украина за неделю. Основания для денацификации, замена для Зеленского и Запад предлагает сдаться
06:23"Это суперкатастрофа Бундесвера", русский дрон побеждает Абрамс. Информационные битвы и поражение Запада
05:20"В Аризону придут похоронки": эксперт предположил, что будет в случае конвенциальной войны России и США
05:10ВСУ приближают свою гибель: эксперт рассказал, как русские "Ланцеты" выжигают "Патриоты" под Курахово
05:10"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУ
05:00Харьков стал "рукавом": эксперт раскрыл, куда Киев перебрасывает наемников и потрепанные части ВСУ
04:50"Идем на плечах противника": эксперт сообщил, как ВС РФ давят со всех сторон под Авдеевкой и Купянском
04:40Нельзя, чтобы "Армата" досталась врагу: эксперт рассказал, какой "козырь в рукаве" прячет Россия для ВСУ
04:30"Они умрут первыми": политолог раскрыл, как сможет ответить Россия на "Быстрый глобальный удар" США
04:20Надо занимать Красноармейск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут давить боевиков ВСУ, сбежавших из Авдеевки
04:10Боеспособны только поляки: эксперт раскрыл, есть ли у Запада достаточно сил, чтобы нанести удар по России
04:00"У нас есть, чем напугать Запад": эксперт об обсуждении ядерной эскалации
Лента новостейМолния