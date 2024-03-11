https://ukraina.ru/20240311/1053805813.html
Зеленский раскритиковал Папу Римского за призыв к миру
Зеленский раскритиковал Папу Римского за призыв к миру - 11.03.2024 Украина.ру
Зеленский раскритиковал Папу Римского за призыв к миру
Президент Украины Владимир Зеленский уничижительно высказался в отношении папы Римского Франциска из-за слов о том, что Украине необходимо иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры
2024-03-11T08:41
2024-03-11T08:41
2024-03-11T08:41
владимир зеленский
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Он говорил о поддерживающих ВСУ капелланах и намекнул на папу Римского.Ранее в связи с обострением конфликта на Украине Папа Франциск обращался с многочисленными призывами и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта. В мае он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон.На днях швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева.Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в соцсети X отказался последовать этому совету. Он также выразил надежду, что понтифик совершит "апостольский визит" на Украину, чтобы поддержать верующих.
https://ukraina.ru/20230901/1049096583.html
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владимир зеленский, папа римский, украина, новости, россия, киев
Владимир Зеленский, Папа Римский, Украина, Новости, Россия, Киев
Зеленский раскритиковал Папу Римского за призыв к миру
Президент Украины Владимир Зеленский уничижительно высказался в отношении папы Римского Франциска из-за слов о том, что Украине необходимо иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры
Он говорил о поддерживающих ВСУ капелланах и намекнул на папу Римского.
"Вот что такое церковь - с людьми. А не за 2,5 тысячи километров - где-то там заниматься виртуальным посредничеством", - заявил Зеленский.
Ранее в связи с обострением конфликта на Украине Папа Франциск обращался с многочисленными призывами и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта. В мае он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон.
На днях швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в соцсети X отказался последовать этому совету. Он также выразил надежду, что понтифик совершит "апостольский визит" на Украину, чтобы поддержать верующих.