Писатель Видеманн рассказал о том, почему Макрон решил стать "мозгом НАТО"
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке западных войск на Украину, чтобы показать себя сильным политиком. Об этом рассказал писатель Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру
Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил о создании "коалиции для глубоких ударов". Она создана для поставок Киеву бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку подразделений НАТО на Украину в будущем.
"Макрон, с одной стороны, сказал, что это не просто слова на ветер, а что это его заявление тщательно обдумано, взвешено, прошло критическую обработку, и что, на самом деле, это серьезно. Когда у него спросили, а что конкретно он хочет предпринять – он отказался отвечать", - заявил Видеманн.
Писатель напомнил также и о позиции Макрона, который называет французскую внешнюю политику амбивалентной – двусмысленной. Исходя из этого, неясно, о каких войсках говорил французский президент: о натовских или о французских, отметил Видеманн.
"Может быть, Макрону придет в голову послать французов разминировать что-нибудь на Украине. Это же гуманная цель? – Гуманная", - предположил Видеманн.
Он вспомнил другое высказывание Макрона - о том, что мозг НАТО умер. Президент Франции, считает писатель, решил взять на себя роль мозга НАТО, по крайней мере, в Европе. "И показать, что он сильный парень, что он это не то, что Шольц – "обиженная ливерная колбаса", который сейчас пребывает в полной панике по поводу разговоров немецких офицеров о Taurus и о том, можно ли ими уничтожить Крымский мост", говорит эксперт.
По словам Виндеманна, Макрон двигает свою линию, чтобы показаться сильным политиком.
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