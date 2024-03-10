Писатель Видеманн рассказал о том, почему Макрон решил стать "мозгом НАТО" - 10.03.2024 Украина.ру
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Писатель Видеманн рассказал о том, почему Макрон решил стать "мозгом НАТО"
Писатель Видеманн рассказал о том, почему Макрон решил стать "мозгом НАТО" - 10.03.2024 Украина.ру
Писатель Видеманн рассказал о том, почему Макрон решил стать "мозгом НАТО"
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке западных войск на Украину, чтобы показать себя сильным политиком. Об этом рассказал писатель Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру
2024-03-10T05:10
2024-03-10T05:10
новости
франция
украина
эммануэль макрон
олаф шольц
нато
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Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил о создании "коалиции для глубоких ударов". Она создана для поставок Киеву бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку подразделений НАТО на Украину в будущем.Писатель напомнил также и о позиции Макрона, который называет французскую внешнюю политику амбивалентной – двусмысленной. Исходя из этого, неясно, о каких войсках говорил французский президент: о натовских или о французских, отметил Видеманн."Может быть, Макрону придет в голову послать французов разминировать что-нибудь на Украине. Это же гуманная цель? – Гуманная", - предположил Видеманн.Он вспомнил другое высказывание Макрона - о том, что мозг НАТО умер. Президент Франции, считает писатель, решил взять на себя роль мозга НАТО, по крайней мере, в Европе. "И показать, что он сильный парень, что он это не то, что Шольц – "обиженная ливерная колбаса", который сейчас пребывает в полной панике по поводу разговоров немецких офицеров о Taurus и о том, можно ли ими уничтожить Крымский мост", говорит эксперт.По словам Виндеманна, Макрон двигает свою линию, чтобы показаться сильным политиком.Подробнее читайте в интервью Владимир Видеманн: Макрон решил реанимировать мозг НАТО, а в США с Трампом может произойти как с Кеннеди на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, франция, украина, эммануэль макрон, олаф шольц, нато, владимир видеманн
Новости, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, НАТО, Владимир Видеманн

Писатель Видеманн рассказал о том, почему Макрон решил стать "мозгом НАТО"

05:10 10.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке западных войск на Украину, чтобы показать себя сильным политиком. Об этом рассказал писатель Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру
Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил о создании "коалиции для глубоких ударов". Она создана для поставок Киеву бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку подразделений НАТО на Украину в будущем.
"Макрон, с одной стороны, сказал, что это не просто слова на ветер, а что это его заявление тщательно обдумано, взвешено, прошло критическую обработку, и что, на самом деле, это серьезно. Когда у него спросили, а что конкретно он хочет предпринять – он отказался отвечать", - заявил Видеманн.
Писатель напомнил также и о позиции Макрона, который называет французскую внешнюю политику амбивалентной – двусмысленной. Исходя из этого, неясно, о каких войсках говорил французский президент: о натовских или о французских, отметил Видеманн.
"Может быть, Макрону придет в голову послать французов разминировать что-нибудь на Украине. Это же гуманная цель? – Гуманная", - предположил Видеманн.
Он вспомнил другое высказывание Макрона - о том, что мозг НАТО умер. Президент Франции, считает писатель, решил взять на себя роль мозга НАТО, по крайней мере, в Европе. "И показать, что он сильный парень, что он это не то, что Шольц – "обиженная ливерная колбаса", который сейчас пребывает в полной панике по поводу разговоров немецких офицеров о Taurus и о том, можно ли ими уничтожить Крымский мост", говорит эксперт.
По словам Виндеманна, Макрон двигает свою линию, чтобы показаться сильным политиком.
Подробнее читайте в интервью Владимир Видеманн: Макрон решил реанимировать мозг НАТО, а в США с Трампом может произойти как с Кеннеди на сайте Украина.ру
Владимир Видеманн интервью
5 марта, 14:53
Владимир Видеманн: Макрон решил реанимировать мозг НАТО, а в США с Трампом может произойти как с КеннедиПисатель Владимир Видеманн о том, стоит ли серьезно относится к заявлению президента Франции и разговорам немецких офицеров о возможности уничтожения Крымского моста
 
НовостиФранцияУкраинаЭммануэль МакронОлаф ШольцНАТОВладимир Видеманн
 
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Заголовок открываемого материала
05:10Писатель Видеманн рассказал о том, почему Макрон решил стать "мозгом НАТО"
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