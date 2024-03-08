https://ukraina.ru/20240308/1053779482.html

"Не хотят воевать за такую страну". Украинские эксперты о том, почему люди бегут

"Не хотят воевать за такую страну". Украинские эксперты о том, почему люди бегут - 08.03.2024 Украина.ру

"Не хотят воевать за такую страну". Украинские эксперты о том, почему люди бегут

На Украине размышляют над тем, сколько украинцев останется в стране (и останется ли) на следующий день после того, как откроют границы, почему это не беспокоит тех, кто реально управляет страной. И начинают догадываться, кто эти управляющие.

2024-03-08T15:08

2024-03-08T15:08

2024-03-08T15:08

украина

запад

россия

соскин

владимир зеленский

павел дацюк

цру

верховная рада

слуга народа

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В желании сбежать киевский режим подозревает даже депутатов Верховной Рады. Как сообщает телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники в парламенте,"части нардепов перестали давать командировки за границу, чтобы они не могли выехать и остаться на Западе".По данным канала, сейчас только во фракции партии "Слуга народа" почти 20% нардепов хотят сложить свои полномочия, но им не позволяют, поскольку офис Зеленского "не хочет рушить иллюзорное монобольшинство".Сейчас границы Украины на замке под предлогом "войны" (хотя война официально не объявлена), но даже в таких условиях люди пытаются уйти от мобилизации — переплывают Днестр и Тису, блуждают в горах, платят деньги контрабандистам за право воспользоваться их "тропами". Власти регулярно отчитываются о задержании очередных групп уклонистов. Но что будет, когда границы откроют?В тот же день многие и многие "спетляют" из страны, считает украинский философ Сергей Дацюк. Да и что останется от самой страны — тоже вопрос. Допустим, правобережная Украина — но "тоже не факт, потому что то, что не будет врага на правом берегу, не означает, что тут захотят жить люди"."Правого берега для Украины очень мало. Вопрос не в том, будет ли тут враг, вопрос в том, останутся ли тут украинцы", - заявил философ.Он обратил внимание на то, что сейчас люди выезжают (кто может) "куда угодно, лишь бы не оставаться тут".По мнению Дацюка, "они бегут из-за отсутствия перспектив, они не хотят воевать за такую страну… положить свою жизнь за что — за вот это?".Исправить "это" сами украинцы не могут. Киевский режим не субъектен, всем распоряжается Запад, точнее — США, напомнил экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин."По сути, сегодня, если так потереть тех, кто при власти, я думаю, это или прямые агенты ЦРУ, или агенты влияния через резидента ЦРУ в Украине", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.Он напомнил о регулярных тайных визитах директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев и о разведывательных центрах ЦРУ, созданных на территории Украины."То есть, мы должны говорить, что сегодня вся деятельность Зеленского, его канцелярии, Кабинета министров находится под контролем ЦРУ и других спецслужб США, ну и финансовых и прочих. Кто платит деньги, тот и музыку заказывает", - констатировал Соскин.По его словам, Бернс после очередной поездки представил доклад, в котором ситуацию на Украине охарактеризовал как очень плохую и заявил, что надо ожидать ее ухудшения.В самих США все меняется, помощи Киев может и не дождаться, считает политолог. И тогда изменения неизбежны и на Украине. По словам Соскина, судьям, прокурорам, пограничникам, которые не выпускают украинцев, сотрудникам ТЦК, которые сейчас еще отлавливают людей на улицах, нужно приготовиться."Вы даже не представляете, что вас ждет", - сказал экс-советник Кучмы.Впрочем, все это не означает, что Запад отступится. Зачем Западу украинский конфликт и сама Украина? Для преодоления собственной надвигающейся неумолимо смуты, для перестройки экономики, считает украинский аналитик и прогнозист Василий Стус. Он отметил, что уже есть понимание того, что технологии искусственного интеллекта не станут основой развития, многим странам приходится менять стратегию на ходу. В частности, этим он объясняет вызвавшее большой резонанс заявление Макрона о возможном вводе войск стран НАТО на Украину.Макрон не претендует на новый срок и он как политик может позволить себе поработать на стратегию, на перспективу, сказал аналитик в эфире интернет-канала Politeka."А перспективы мрачные во Франции, перспективы распада. За счет чего развиваться дальше, если за счет кардинальных инноваций не получается, если ИИ не является и не будет основой новой экономики? За счет экстенсивных способов — распашки неудобья, освоения того, что не освоено, но на достигнутом технологическом уровне", - считает Стус.По словам прогнозиста, в этом смысле в мире есть "четыре ключевые страны — Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, их можно осваивать". Стус добавил, что освоению России и Украины мешают "сословные" режимы в этих странахДругими словами, западные режимы нацелились на "освоение" России - "а что им еще осваивать?". Аналитик предположил, что украинский конфликт в связи с этим может вскоре видоизмениться в том смысле, что "Украина перестанет быть острием копья".При этом Запад думает вовсе не о том, как помочь Киеву, это все связано с их внутренними проблемами, они решают свои задачи, констатировал Стус.Добавим, что глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что победа России в конфликте на Украине будет иметь катастрофические последствия для экономики Евросоюза. По мнению министра, Западу нужно добиться поражения России, хотя "речи о ведении войны на Украине не идёт", передает RT.

https://ukraina.ru/20240308/1053776192.html

https://ukraina.ru/20240308/1053777543.html

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Сергей Зуев

украина, запад, россия, соскин, владимир зеленский, павел дацюк , цру, верховная рада, слуга народа