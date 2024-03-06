https://ukraina.ru/20240306/1053747206.html

Петр Акопов: В результате действий англосаксов мир поплыл и вопрос в том, когда начнут сливать Украину

Петр Акопов: В результате действий англосаксов мир поплыл и вопрос в том, когда начнут сливать Украину - 06.03.2024 Украина.ру

Петр Акопов: В результате действий англосаксов мир поплыл и вопрос в том, когда начнут сливать Украину

Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, которая считается архитектором антироссийского курса Вашингтона, вынуждают уйти в отставку из-за радикальных разногласий с политикой Белого Дома.

2024-03-06T19:17

2024-03-06T19:17

2024-03-06T19:17

интервью

петр акопов

украина

виктория нуланд

ближний восток

эммануэль макрон

вавилонская башня (картина)

лондон

вашингтон

сша

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Конфликты на Ближнем Востоке и Украине доказывают, что проект глобальных элит не сработал, но они собираются строить его дальше, считает обозреватель РИА Новости Петр Акопов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Петр, возможно лир, что Вашингтон с помощью отставки Нуланд готовит почву для переговоров с Россией?- Не думаю, что там есть серьезные разногласия, хотя это выяснится только со временем. Нуланд провожают с почетом и комплементами. И единственное, что возможно по поводу разногласий, это то, что готовится поворот по Украине с переходом в другой режим ее обеспечения обороны от России, смены американской риторики по украинской теме и принуждения Киева к тому, чтобы быть миролюбивее.Но это может быть совпадением. Пока непонятно, решили ли США окончательно перейти к такому сценарию, это станет понятным, когда Вашингтон окончательно примет такое решение. А во-вторых, уход Нуланд может быть связан с тем, что в Штатах идет борьба между разными группами истеблишмента.Есть разные группировки и среди неоконов, к которым относится Нуланд и ее муж Роберт Каган. Некоторые группы считают, что по Украине нужно форсировать конфликт, наращивая поставки оружия. Другие считают, что нужно, наоборот, притушить конфликт, чтобы пройти выборы и не допустить Трампа к власти.- В экспертной среде есть устоявшееся мнение, что Киев, на самом деле, подчиняется не Вашингтону, а Лондону, что подтверждает роль Бориса Джонсона в срыве Стамбульских переговоров. Согласны ли вы с этой версией?- Это все игры людей в фантастические романы. Нет никакого Лондона и Вашингтона. Есть глобальная англосаксонская элита. На уровнях, о которых мы говорим, невозможно отделить одно от другого. Это наднациональные силы, а не масоны или инопланетяне, как любят некоторые говорить. Америка и Англия это две соперничающие, враждующие между собой части одного целого. Американцы это производное от англосаксонских элит. Это ученики, обогнавшие в своем развитии и мощи учителей, но это двуглавый дракон.Киев лишь думает, что играет на разногласиях, которые есть между двумя берегами Атлантики. И внутри США есть разногласия, и между Лондоном и Вашингтоном есть разногласия. Но эти разногласия существуют в рамках общей стратегии. И в этой стратегии Украина - пешка, никакой не субъект, а объект. Ее могут разыгрывать, как кошки гоняют мышку между собой. Игра против России, манипулирование украинскими элитами идет на уровне англосаксонского центра. А эти смешные "элиты" Украины - пациенты и объекты для манипуляции. Это мышка думает, что может играть с кошкой.- Тогда глашатаем каких сил выступил Эмманюэль Макрон, который призвал к отправке воинских контингентов на Украину?- Слова Макрона тоже проявление разногласий внутри англосаксонского мира. Макрон - не французский политик. Он представляет атлантическое мировоззрение, атлантическую солидарность и элиты. К таким политика относится и почти вся германская элита, немалая часть французской элиты. Все это один лагерь.- При каких условиях эти англосаксонские элиты могут начать прямую войну с Россией?- Только если захотят покончить жизнь самоубийством. Смысл игры с нами на украинском направлении: отжать Украину, не вступая в войну с нами. То есть сохранить контроль над Украиной, а нас ослабить. Если они будут понимать, что проигрывают, то Украину сольют, но постепенно, медленно. Собственно, это сейчас и обсуждают, сливать ли ее в течение года, пяти или десяти лет. Есть те, которые считают, что удерживать Украину больше года нет смысла без риска ядерной войны и риска для других направлений. Украина — это не единственный фронт для Запада, но самый пожароопасный в смысле выхода на глобальную войну.- Являются ли конфликты на Ближнем Востоке, на Украине, предвыборная гонка в США, которая грозит перейти в серьезный внутренний конфликт, званьями в цепи событий, которые изменят глобальное мироустройство?- Это и происходит. Глобальные элиты уже не контролируют то, что контролировали раньше. Все конфликты на Ближнем Востоке, Украине доказывают, что мир "поплыл", их проект не сработал, но мировые элиты исходят из того, что будут строить его дальше. Они продолжают строить верхние этажи, при том, что фундамент обвалился. А они считают, что это только трещины на фасаде, всё можно починить, и Вавилонская башня будет построена. А она рухнет, вопрос только в скорости обрушения: год, пять лет или 20, но это имеет значение для жителей и тех, кто строит.- А будет ли лучше новое мироустройство, которое придет на смену нынешнему?- Оно будет в любом случае лучше. Оно будет более опасным на своих первых стадиях, но даст возможность всем цивилизациям отстаивать свои права. Пусть в ругани и в ссорах, но это будет полифония. А здесь мы имеем дело с попыткой жесткого диктата со стороны одного центра, у которого не хватило на это сил, и он надорвался, но признать это не может и не хочет.

https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html

https://ukraina.ru/20240305/1053716187.html

https://ukraina.ru/20240306/1053733478.html

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Денис Рудометов

интервью, петр акопов, украина, виктория нуланд, ближний восток, эммануэль макрон, вавилонская башня (картина), лондон, вашингтон, сша