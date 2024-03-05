Посол РФ оценил возможность прямого вооружённого столкновения РФ с НАТО
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ
Россия и НАТО сейчас стоят перед угрозой прямого вооруженного столкновения, которое может начаться только с одобрения руководства США. Об этом 5 марта заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передаёт РИА Новости
Посол также высказался насчёт заявлений представителей администрации США, обвинивших Россию в попытке посеять раздор среди союзников по НАТО за счёт публикации телефонных разговоров немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту.
"Местные власти в очередной раз пытаются манипулировать общественным мнением. Говоря о факте "утечки" содержания беседы военнослужащих бундесвера, сводят всё к обвинениям нас в неких "гибридных" и хакерских атаках. Тем самым уводят дискуссию от главного. А именно – того факта, что США и их сателлиты по Североатлантическому альянсу все глубже погружаются в трясину "украинского проекта". Буднично обсуждают варианты тератаки на гражданскую инфраструктуру на суверенной территории Российской Федерации", – подчеркнул Антонов.
Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о "наличии у нашей страны всех достаточных сил и средств для отражения агрессии государств блока" и предположил, что фермерам Америки и Европы спокойная жизнь ценнее третьей мировой войны.
Ранее, 29 февраля, глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в палате представителей заявил, что страны НАТО будут вынуждены начать войну с Россией, если Украина потерпит поражение в зоне спецоперации. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя это заявление сказал, что Европа не собирается менять свои планы, в которые входит война с Россией.