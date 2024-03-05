https://ukraina.ru/20240305/1053712179.html

"Холодный душ": в Китае неохотно общаются к украинскими дипломатами - Bloomberg

"Холодный душ": в Китае неохотно общаются к украинскими дипломатами - Bloomberg - 05.03.2024 Украина.ру

"Холодный душ": в Китае неохотно общаются к украинскими дипломатами - Bloomberg

В Пекине холодно относятся к украинским дипломатам, сообщили журналисты Broomberg

2024-03-05T14:48

2024-03-05T14:48

2024-03-05T14:48

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Посол Украины в Китае Павел Рябикин прибыл в Пекин летом прошлого года. С того момента он добился лишь нескольких встреч из около 40 запрошенных.Издание противопоставляет работу посла России в Китае Игоря Моргулова, который начал работу в сентябре 2022 года. Моргулов назвал российско-китайские отношения в 2023 году в 2023 году "очень продуктивными".В МИД Китая при этом заявили, что "каналы связи между Китаем и Украиной беспрепятственны", а также напомнили, что посольство Украины в Пекине не ответило на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.В статье обратили внимание ещё и на то, что глава КНР Си Цзиньпин с начала спецоперации разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским один раз, в апреле 2023 года. А с президентом России Владимиром Путиным трижды встречался лично.В субботу, 2 марта, спецпредставитель КНР Ли Хуэй начал в России второе европейское турне, направленное на поиск решения украинского кризиса. Китайский дипломат посетит также Украину, Польшу, Германию, Францию и Бельгию.В феврале прошлого года Пекин опубликовал документ по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он включает в себя в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности.

https://ukraina.ru/20240222/1053467069.html

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новости, украина, пекин, китай, си цзиньпин, владимир зеленский, владимир путин, bloomberg, посол, ли хуэй