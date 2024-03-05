"Холодный душ": в Китае неохотно общаются к украинскими дипломатами - Bloomberg - 05.03.2024 Украина.ру
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"Холодный душ": в Китае неохотно общаются к украинскими дипломатами - Bloomberg
"Холодный душ": в Китае неохотно общаются к украинскими дипломатами - Bloomberg - 05.03.2024 Украина.ру
"Холодный душ": в Китае неохотно общаются к украинскими дипломатами - Bloomberg
В Пекине холодно относятся к украинским дипломатам, сообщили журналисты Broomberg
2024-03-05T14:48
2024-03-05T14:48
новости
украина
пекин
китай
си цзиньпин
владимир зеленский
владимир путин
bloomberg
посол
ли хуэй
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Посол Украины в Китае Павел Рябикин прибыл в Пекин летом прошлого года. С того момента он добился лишь нескольких встреч из около 40 запрошенных.Издание противопоставляет работу посла России в Китае Игоря Моргулова, который начал работу в сентябре 2022 года. Моргулов назвал российско-китайские отношения в 2023 году в 2023 году "очень продуктивными".В МИД Китая при этом заявили, что "каналы связи между Китаем и Украиной беспрепятственны", а также напомнили, что посольство Украины в Пекине не ответило на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.В статье обратили внимание ещё и на то, что глава КНР Си Цзиньпин с начала спецоперации разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским один раз, в апреле 2023 года. А с президентом России Владимиром Путиным трижды встречался лично.В субботу, 2 марта, спецпредставитель КНР Ли Хуэй начал в России второе европейское турне, направленное на поиск решения украинского кризиса. Китайский дипломат посетит также Украину, Польшу, Германию, Францию и Бельгию.В феврале прошлого года Пекин опубликовал документ по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он включает в себя в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности.
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новости, украина, пекин, китай, си цзиньпин, владимир зеленский, владимир путин, bloomberg, посол, ли хуэй
Новости, Украина, Пекин, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Владимир Путин, bloomberg, посол, Ли Хуэй

"Холодный душ": в Китае неохотно общаются к украинскими дипломатами - Bloomberg

14:48 05.03.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай Китай флаг
Города мира. Шанхай Китай флаг - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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В Пекине холодно относятся к украинским дипломатам, сообщили журналисты Broomberg
Посол Украины в Китае Павел Рябикин прибыл в Пекин летом прошлого года. С того момента он добился лишь нескольких встреч из около 40 запрошенных.
Издание противопоставляет работу посла России в Китае Игоря Моргулова, который начал работу в сентябре 2022 года. Моргулов назвал российско-китайские отношения в 2023 году в 2023 году "очень продуктивными".
В МИД Китая при этом заявили, что "каналы связи между Китаем и Украиной беспрепятственны", а также напомнили, что посольство Украины в Пекине не ответило на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.
"Поддержка Украины среди более широкого дипломатического сообщества Пекина неоднозначна.... Другие страны стремятся заручиться поддержкой мирных переговоров в Украине", - заявляют журналисты Bloomberg, утверждая, что в Пекине к украинским дипломатам относятся "с безразличием".
В статье обратили внимание ещё и на то, что глава КНР Си Цзиньпин с начала спецоперации разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским один раз, в апреле 2023 года. А с президентом России Владимиром Путиным трижды встречался лично.
В субботу, 2 марта, спецпредставитель КНР Ли Хуэй начал в России второе европейское турне, направленное на поиск решения украинского кризиса. Китайский дипломат посетит также Украину, Польшу, Германию, Францию и Бельгию.
В феврале прошлого года Пекин опубликовал документ по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он включает в себя в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности.
- РИА Новости, 1920, 22.02.2024
22 февраля, 12:23
Страх санкций рождает чудовищ. Как китайцы торгуют выгодой не в ущерб дружбе Уже в день провозглашения 13 пакета санкций Евросоюза против России Китай в очередной раз продемонстрировал высший пилотаж политико-экономического прагматизма -- там, где надо, среагировал, где не надо, -- проигнорировал, а в ситуации, которая сулит выгоды, получил свой профит.
 
НовостиУкраинаПекинКитайСи ЦзиньпинВладимир ЗеленскийВладимир ПутинbloombergпосолЛи Хуэй
 
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