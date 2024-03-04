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Не будет выбора: эксперт о том, когда Франция с поляками и прибалтами устроит "кровавую баню" на Украине
Не будет выбора: эксперт о том, когда Франция с поляками и прибалтами устроит "кровавую баню" на Украине - 04.03.2024 Украина.ру
Не будет выбора: эксперт о том, когда Франция с поляками и прибалтами устроит "кровавую баню" на Украине
Для начала большой войны достаточно одного крупного игрока в союзе с поляками и прибалтами. Если Франция станет таким игроком, в Европе начнется кровавая баня, в которую будут втянуты остальные страны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-03-04T04:10
2024-03-04T04:10
2024-03-04T04:10
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Главная цель США – окончательно стравить Европу и Россию. И пока они двигаются этой цели очень быстро. Для европейской элиты, которая никуда уходить не собирается – это тоже единственный путь остаться у власти. Поэтому сейчас дело идет к большой войне, рассказал американский военный.Когда президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отправке войск западных стран на Украину, от него сразу все стали отрекаться. Но даже если большинство стран ЕС и НАТО не хотят такого сценария, это все равно не предотвратит большую войну, добавил эксперт.Запад хочет принудить Москву к миру на своих условиях, чтобы потом диктовать русскому народу форму национального и культурного геноцида. И если Франция в союзе с поляками и прибалтами устроит новую бойню, в нее будут втянуты остальные страны. Потому что у них не будет выбора, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240301/1053652595.html
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новости, франция, сша, европа, украина, россия, война, конфликт, польша, прибалтика
Новости, Франция, США, Европа, Украина, Россия, война, конфликт, Польша, Прибалтика
Не будет выбора: эксперт о том, когда Франция с поляками и прибалтами устроит "кровавую баню" на Украине
Для начала большой войны достаточно одного крупного игрока в союзе с поляками и прибалтами. Если Франция станет таким игроком, в Европе начнется кровавая баня, в которую будут втянуты остальные страны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Главная цель США – окончательно стравить Европу и Россию. И пока они двигаются этой цели очень быстро. Для европейской элиты, которая никуда уходить не собирается – это тоже единственный путь остаться у власти. Поэтому сейчас дело идет к большой войне, рассказал американский военный.
Когда президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отправке войск западных стран на Украину, от него сразу все стали отрекаться. Но даже если большинство стран ЕС и НАТО не хотят такого сценария, это все равно не предотвратит большую войну, добавил эксперт.
"Для войны достаточно одного крупного игрока в союзе с поляками и прибалтами. Если Франция станет таким игроком, начнется кровавая баня", - подчеркнул Крапивник.
Запад хочет принудить Москву к миру на своих условиях, чтобы потом диктовать русскому народу форму национального и культурного геноцида. И если Франция в союзе с поляками и прибалтами устроит новую бойню, в нее будут втянуты остальные страны. Потому что у них не будет выбора, подытожил собеседник издания.