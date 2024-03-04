https://ukraina.ru/20240304/1053656126.html

Не будет выбора: эксперт о том, когда Франция с поляками и прибалтами устроит "кровавую баню" на Украине

Не будет выбора: эксперт о том, когда Франция с поляками и прибалтами устроит "кровавую баню" на Украине - 04.03.2024 Украина.ру

Не будет выбора: эксперт о том, когда Франция с поляками и прибалтами устроит "кровавую баню" на Украине

Для начала большой войны достаточно одного крупного игрока в союзе с поляками и прибалтами. Если Франция станет таким игроком, в Европе начнется кровавая баня, в которую будут втянуты остальные страны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-03-04T04:10

2024-03-04T04:10

2024-03-04T04:10

новости

франция

сша

европа

украина

россия

война

конфликт

польша

прибалтика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053584081_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd3015a91eab7cfceb87cd7ac0872415.jpg.webp

Главная цель США – окончательно стравить Европу и Россию. И пока они двигаются этой цели очень быстро. Для европейской элиты, которая никуда уходить не собирается – это тоже единственный путь остаться у власти. Поэтому сейчас дело идет к большой войне, рассказал американский военный.Когда президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отправке войск западных стран на Украину, от него сразу все стали отрекаться. Но даже если большинство стран ЕС и НАТО не хотят такого сценария, это все равно не предотвратит большую войну, добавил эксперт.Запад хочет принудить Москву к миру на своих условиях, чтобы потом диктовать русскому народу форму национального и культурного геноцида. И если Франция в союзе с поляками и прибалтами устроит новую бойню, в нее будут втянуты остальные страны. Потому что у них не будет выбора, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240301/1053652595.html

франция

сша

европа

украина

россия

польша

прибалтика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, сша, европа, украина, россия, война, конфликт, польша, прибалтика