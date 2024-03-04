https://ukraina.ru/20240304/1053648213.html

"Солдаты зарываются в землю": Евгений Ющук объяснил, почему отступают ВСУ, а Киев стал недееспособен

"Солдаты зарываются в землю": Евгений Ющук объяснил, почему отступают ВСУ, а Киев стал недееспособен - 04.03.2024 Украина.ру

"Солдаты зарываются в землю": Евгений Ющук объяснил, почему отступают ВСУ, а Киев стал недееспособен

Утрату Авдеевки солдаты ВСУ воспринимают тяжело. За укрепрайоном ВСУ не выстроили никаких полевых укреплений, поэтому их военные пытаются элементарно зарыться в землю, откуда их выбивают бомбами и артиллерией ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук

2024-03-04T04:00

2024-03-04T04:00

2024-03-04T04:00

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Украинские военкоры говорят о том, что сейчас Киев недееспособен. После Авдеевки ВСУ не выстроили никаких полевых укреплений, поэтому их военные пытаются элементарно зарыться в землю, откуда их выбивают бомбами и артиллерией ВС РФ, рассказал специалист.У Киева сейчас очень мало снарядов, поэтому отступают ВСУ. Во всяком случае, это утверждают их военкоры. Кроме того, большую роль играет то, что популярного среди украинских военных Валерия Залужного заменили на нового главкома Александра Сырского, чья компетенция вызывает вопросы, добавил политтехнолог.Кроме того, Украина и Европа пугают друг друга возможной потерей Харькова. То есть наблюдается некоторая растерянность, но с уклоном в агрессивную оборону, а не просто капитулянтская. Так или иначе баланс начал меняться в сторону России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240301/1053637847.html

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новости, всу, вс рф, авдеевка, днр, отступление, валерий залужный, александр сырский, россия, украина, сво