"Солдаты зарываются в землю": Евгений Ющук объяснил, почему отступают ВСУ, а Киев стал недееспособен - 04.03.2024 Украина.ру
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"Солдаты зарываются в землю": Евгений Ющук объяснил, почему отступают ВСУ, а Киев стал недееспособен
"Солдаты зарываются в землю": Евгений Ющук объяснил, почему отступают ВСУ, а Киев стал недееспособен - 04.03.2024 Украина.ру
"Солдаты зарываются в землю": Евгений Ющук объяснил, почему отступают ВСУ, а Киев стал недееспособен
Утрату Авдеевки солдаты ВСУ воспринимают тяжело. За укрепрайоном ВСУ не выстроили никаких полевых укреплений, поэтому их военные пытаются элементарно зарыться в землю, откуда их выбивают бомбами и артиллерией ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
2024-03-04T04:00
2024-03-04T04:00
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Украинские военкоры говорят о том, что сейчас Киев недееспособен. После Авдеевки ВСУ не выстроили никаких полевых укреплений, поэтому их военные пытаются элементарно зарыться в землю, откуда их выбивают бомбами и артиллерией ВС РФ, рассказал специалист.У Киева сейчас очень мало снарядов, поэтому отступают ВСУ. Во всяком случае, это утверждают их военкоры. Кроме того, большую роль играет то, что популярного среди украинских военных Валерия Залужного заменили на нового главкома Александра Сырского, чья компетенция вызывает вопросы, добавил политтехнолог.Кроме того, Украина и Европа пугают друг друга возможной потерей Харькова. То есть наблюдается некоторая растерянность, но с уклоном в агрессивную оборону, а не просто капитулянтская. Так или иначе баланс начал меняться в сторону России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.
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новости, всу, вс рф, авдеевка, днр, отступление, валерий залужный, александр сырский, россия, украина, сво
Новости, ВСУ, ВС РФ, Авдеевка, ДНР, отступление, Валерий Залужный, Александр Сырский, Россия, Украина, СВО

"Солдаты зарываются в землю": Евгений Ющук объяснил, почему отступают ВСУ, а Киев стал недееспособен

04:00 04.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИнспекция украинских подразделений командующим ВС Канады П. Винником
Инспекция украинских подразделений командующим ВС Канады П. Винником - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Утрату Авдеевки солдаты ВСУ воспринимают тяжело. За укрепрайоном ВСУ не выстроили никаких полевых укреплений, поэтому их военные пытаются элементарно зарыться в землю, откуда их выбивают бомбами и артиллерией ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Украинские военкоры говорят о том, что сейчас Киев недееспособен. После Авдеевки ВСУ не выстроили никаких полевых укреплений, поэтому их военные пытаются элементарно зарыться в землю, откуда их выбивают бомбами и артиллерией ВС РФ, рассказал специалист.
"Украина 10 лет укрепляла Авдеевку. Ее утрату солдаты ВСУ воспринимают тяжело. Кроме того, достаточно большое пространство за Авдеевкой никак не укреплено. Это украинская армия тоже ставит в вину своему руководству", - указал Ющук.
У Киева сейчас очень мало снарядов, поэтому отступают ВСУ. Во всяком случае, это утверждают их военкоры. Кроме того, большую роль играет то, что популярного среди украинских военных Валерия Залужного заменили на нового главкома Александра Сырского, чья компетенция вызывает вопросы, добавил политтехнолог.
Кроме того, Украина и Европа пугают друг друга возможной потерей Харькова. То есть наблюдается некоторая растерянность, но с уклоном в агрессивную оборону, а не просто капитулянтская. Так или иначе баланс начал меняться в сторону России, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Дробницкий интервью
1 марта, 04:29
Дмитрий Дробницкий: Если Байден найдет "заначку" для ВСУ на складах Пентагона, США заплатят тройную ценуПрезидент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию напомнил о предыдущих войнах западных стран против России, отметив, что "у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории"
 
НовостиВСУВС РФАвдеевкаДНРотступлениеВалерий ЗалужныйАлександр СырскийРоссияУкраинаСВО
 
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