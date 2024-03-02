https://ukraina.ru/20240302/1053650955.html

Зеленский выше Конституции? Украинские эксперты о приближающемся "вакууме легитимности"

Зеленский выше Конституции? Украинские эксперты о приближающемся "вакууме легитимности" - 02.03.2024 Украина.ру

Зеленский выше Конституции? Украинские эксперты о приближающемся "вакууме легитимности"

В украинских экспертных и политических кругах обсуждают геополитические перспективы страны и приближающийся политический кризис, когда после 20 мая закончится пятилетний срок президентских полномочий Зеленского.

2024-03-02T05:33

2024-03-02T05:33

2024-03-02T05:33

эксклюзив

украина

владимир зеленский

конституция

эксперты

легитимность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039270100_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_8424834f38ad322fe520f939030e4843.jpg

Сами такие обсуждения власть уже объявила происками российского ЦИПСО (аналог украинского Центра информационно-психологических специальных операций), мол, нет и не будет никакого кризиса, пока в стране военное положение, Зеленский — легитимный президент. Силовые органы заблаговременно заявили, что Россия будто бы готовит операцию "Майдан-3", чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине.Как отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент", "вакуум легитимности настолько опасен для Офиса Президента, что Банковая решила начать информационную кампанию с обвинением Кремля на этом треке"."Только уже никто в обществе не верит в подобные заявления, к сожалению, Зеленский уже настолько обогнал позднего Порошенко, что возникает вопрос, как долго можно цепляться за власть и какие способы придумает для этого власть", - пишут авторы канала.В украинских провластных пабликах можно видеть явно написанные в ОП разъяснения, что-де Конституция и законы Украины предусматривают принцип непрерывности власти, то есть "Президент и Верховная Рада продолжают выполнять свои полномочия до следующих выборов, которые должны состояться после завершения войны".В общем, все, кто сомневается — тот "агент Кремля". Но тут стоит отметить, что вопрос о легитимности начали задавать уже и на Западе.Тем временем в парламентской фракции партии "Слуга народа" заявили, что не будут подавать обращение в Конституционный суд относительно легитимности пребывания Зеленского на посту президента Украины.Известный украинский политолог Кость Бондаренко в эфире ютуб-канала "Дикий Live" отметил, что Конституционный суд ведь может вдруг принять решение, на которое власть не рассчитывает, допустим, "скажет, что Зеленский не может выполнять дальше свои обязанности". И что тогда — объявить весь Конституционный суд агентами Кремля или сказать, что Конституция неправильная?По мнению политолога, не случайно сейчас НАБУ — а это ведомство контролируется американцами - заинтересовалось исполняющим обязанности Конституционного суда Сергеем Головатым."Поэтому вопрос будущего продолжения президентских полномочий тоже будет решаться в Вашингтоне", - сказал Бондаренко, добавив, что с этой точки зрения не совсем правильно Зеленскому ссориться с США (а сейчас между Киевом и Вашингтоном наблюдается определенная пикировка).Эксперт предположил, что Зеленский не передает вопрос о своей легитимности на рассмотрение в КС именно по той причине, что опасается неожиданного решения. А народ убеждают в том, что тут и рассматривать нечего."Смотрю официальные СМИ, которые говорят - вы же понимаете, что есть в конституции норма, одна норма, но есть закон (о военном положении — Ред.), и в данной ситуации закон выше Конституции", - рассказал Бондаренко. Он задал вопрос - "кто у нас такой контитуционалист, кто посоветовал Зеленскому говорить о том, что может быть какой-либо документ, который выше Конституции?".А согласно Конституции, власть должна быть передана спикеру Рады Руслану Стефанчуку. Политолог отметил, что спикер Рады полностью подконтролен главе ОП Андрею Ермаку, потому Ермак в таком случае политически самосохранится."А вот как самосохранится Зеленский, я не знаю", - сказал Бондаренко. Он продолжил: "Я не вижу, где Конституция дает возможность Зеленскому продлить свое пребывание на посту".Но на практике — мало ли что там написано, в этой Конституции. И Зеленский все же может попытаться время своей власти продлить. Получится ли? Как отметил украинский политолог Андрей Золотарев, не будет большой трагедии, если Зеленский задержится на своем посту еще на полгода, но вообще ему "пора бы уже и честь знать".Эксперт в эфире ютуб-канала Шелеста (признан иноагентом в РФ) выразил надежду на то, что трансферт власти произойдет на этот раз "без мордобоя на Майдане".Спорят даже о правильности геополитического выбора Киева. Украина никогда не выбирала путь строительство собственного проекта, над этим даже и не думали, считает украинский политолог Сергей Дацюк. По его словам, перед страной был "суженный выбор" - либо в Россию, либо в ЕС". Почему-то путь в ЕС казался предпочтительнее — там, мол, демократия, там экономика, там люди хорошо живут. Но не задумывались над тем, что экономика предполагает конкуренцию. А конкурентам обычно не рады.В НАТО, скорее всего, Украину не возьмут, поэтому избран путь двусторонних соглашений о гарантиях безопасности, набора коалиций. Но и путь в ЕС тернист и безнадежен, надо идти в Европу по-другому, сказал эксперт, напомнив о событиях на польско-украинской границе."А с ЕС — сколько нам еще надо лет и наблюдений за тем, что творят поляки, чтобы понять, что нам как-то иначе надо входить в Европу. Или мы думаем, что мы придем, разорим Польшу, на это все закроют глаза, но мы будем процветать. Так не бывает", - сказал Дацюк в беседе с журналистом Юрием Романенко. По его мнению, Киеву надо было заключать соглашение об ассоциацией не с ЕС, а с той же Польшей.Романенко согласился с этим, напомнив, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС готовили 10 лет, но - "никто ничего не считал".А вот в Европе считать умеют.

https://ukraina.ru/20240131/1052998871.html

https://ukraina.ru/20230929/1049777859.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, конституция, эксперты, легитимность