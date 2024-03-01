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Пушков считает, что глава Пентагона будет воевать с Россией в одиночку

Пушков считает, что глава Пентагона будет воевать с Россией в одиночку - 01.03.2024 Украина.ру

Пушков считает, что глава Пентагона будет воевать с Россией в одиночку

Глава минобороны США Ллойд Остин, вероятно, будет воевать на Украине от лица НАТО в одиночку, написал 1 марта председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале

2024-03-01T13:33

2024-03-01T13:33

2024-03-01T14:16

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Глава Пентагона Ллойд Остин ранее в ходе слушаний в палате представителей допустил, что между НАТО и Россией начнётся война, когда ВС РФ одержат победу на Украине."Откровенно говоря, если Украина падёт, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией", – заявил министр обороны США.Ранее в США заявляли, что после победы России в украинском конфликте она якобы нападёт на НАТО. Президент России Владимир Путин 29 февраля во время Послания к Федеральному Собранию сообщил, что ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности, а заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.

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новости, сша, госдеп сша, россия, алексей пушков, украина, пентагон, ллойд остин