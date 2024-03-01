Пушков считает, что глава Пентагона будет воевать с Россией в одиночку
13:33 01.03.2024 (обновлено: 14:16 01.03.2024)
© пресс-служба СФСенатор Алексей Пушков
© пресс-служба СФ
Глава минобороны США Ллойд Остин, вероятно, будет воевать на Украине от лица НАТО в одиночку, написал 1 марта председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале
"Да - еще есть глава минобороны Ллойд Остин, который предсказывает войну НАТО и России. Но, поскольку Госдеп, вероятно, взвесив каждое слово, заявил, что США посылать войска на Украину не намерены, то может так cтаться, что Остину придется воевать на Украине одному от лица НАТО. Хотя вряд ли это изменит ход событий", - написал Пушков.
Глава Пентагона Ллойд Остин ранее в ходе слушаний в палате представителей допустил, что между НАТО и Россией начнётся война, когда ВС РФ одержат победу на Украине.
"Откровенно говоря, если Украина падёт, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией", – заявил министр обороны США.
Ранее в США заявляли, что после победы России в украинском конфликте она якобы нападёт на НАТО. Президент России Владимир Путин 29 февраля во время Послания к Федеральному Собранию сообщил, что ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности, а заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.