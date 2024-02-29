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Байден толкает G7 на скорейшее использование активов РФ – Bloomberg

Байден толкает G7 на скорейшее использование активов РФ – Bloomberg - 29.02.2024 Украина.ру

Байден толкает G7 на скорейшее использование активов РФ – Bloomberg

Президент США Джо Байден обратился к правительствам державам "Большой семёрки", чтобы они подготовили план по использованию замороженных активов России в пользу Украины к лету текущего года. Об этом говорится в новой статье Bloomberg

2024-02-29T21:53

2024-02-29T21:53

2024-02-29T21:53

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Уточняется, что хозяин Белого дома "хочет, чтобы страны G7 добились прогресса в планах использования замороженных российских активов" не позднее июня, для скорейшего использования их Киевом. Сегодня, по данным СМИ, страны "Большой семёрки" ещё не пришли к общему решению в рамках обсуждения вопроса. Так, Франция, Германия и Европейский центральный банк опасаются, что Россия может принять ответные меры в отношении европейских активов и выступают против конфискации. Они также боятся пагубного влияния на финансовую стабильность и статус евро. Ранее в Германии назвали конфискацию прибыли от активов РФ "юридически безопасным шагом". Напомним, с начала российской спецоперации на Западе были заморожены валютные резервы РФ в объёме около 300 миллиардов долларов. Во вторник, 27 февраля, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден лишён возможности конфисковать суверенные российские активы, потому как для этого необходимы полномочия от Конгресса. В России предупреждают – любые действия с активами РФ за рубежом получат симметричный ответ. В Москве внимательно следят за "решениями западных стран, так как в РФ заморожено тоже не меньше".

https://ukraina.ru/20240214/1053292117.html

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новости, джо байден, сша, украина, сво, финансирование, всу, большая семерка, замороженные активы