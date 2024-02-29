Байден толкает G7 на скорейшее использование активов РФ – Bloomberg
© AP / Jonathan Ernst
© AP / Jonathan Ernst
Президент США Джо Байден обратился к правительствам державам "Большой семёрки", чтобы они подготовили план по использованию замороженных активов России в пользу Украины к лету текущего года. Об этом говорится в новой статье Bloomberg
Уточняется, что хозяин Белого дома "хочет, чтобы страны G7 добились прогресса в планах использования замороженных российских активов" не позднее июня, для скорейшего использования их Киевом.
"Байден хотел бы, чтобы замороженные активы были реализованы для помощи Украине в бюджетных расходах и позднее для реконструкции Украины", – приводит РИА Новости сообщение информагентства.
Сегодня, по данным СМИ, страны "Большой семёрки" ещё не пришли к общему решению в рамках обсуждения вопроса. Так, Франция, Германия и Европейский центральный банк опасаются, что Россия может принять ответные меры в отношении европейских активов и выступают против конфискации. Они также боятся пагубного влияния на финансовую стабильность и статус евро.
Ранее в Германии назвали конфискацию прибыли от активов РФ "юридически безопасным шагом".
Напомним, с начала российской спецоперации на Западе были заморожены валютные резервы РФ в объёме около 300 миллиардов долларов. Во вторник, 27 февраля, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден лишён возможности конфисковать суверенные российские активы, потому как для этого необходимы полномочия от Конгресса.
В России предупреждают – любые действия с активами РФ за рубежом получат симметричный ответ. В Москве внимательно следят за "решениями западных стран, так как в РФ заморожено тоже не меньше".
14 февраля, 16:15Замороженные деньги для горячей войны. Российские активы могут пойти на нужды укронеонацистовПосле информационного прорыва, вызванного интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, коллективный Запад все же нашел чем ответить: собрался ударить по нам рублем. Точнее, евро