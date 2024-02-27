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Стало известно почему Байден ещё не принялся конфисковать активы РФ

Стало известно почему Байден ещё не принялся конфисковать активы РФ - 27.02.2024 Украина.ру

Стало известно почему Байден ещё не принялся конфисковать активы РФ

Президент США Джо Байден лишён возможности конфисковать суверенные российские активы, потому как для этого необходимы полномочия от Конгресса. Об этом 27 февраля уведомил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби

2024-02-27T23:29

2024-02-27T23:29

2024-02-27T23:29

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Кирби добавил, что сегодня Вашингтон планирует использовать только "часть" российских активов вместе с западными партнёрами Вашингтона для направления этих средств на поддержку Украины. Во сколько оценивается эта "часть" спикер Белого дома не уточнил. Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия с активами РФ за рубежом получат симметричный ответ, в Москве внимательно следят за "решениями западных стран, так как в России заморожено тоже не меньше". Напомним, с начала российской спецоперации на Западе были заморожены валютные резервы РФ в объёме около 300 миллиардов долларов.

https://ukraina.ru/20240226/1053524141.html

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новости, сша, замороженные активы, сво, джон кирби, джо байден, украина