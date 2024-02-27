Стало известно почему Байден ещё не принялся конфисковать активы РФ
© AP / Alex BrandonДжон Кёрби Кирби Пентагон
© AP / Alex Brandon
Президент США Джо Байден лишён возможности конфисковать суверенные российские активы, потому как для этого необходимы полномочия от Конгресса. Об этом 27 февраля уведомил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби
"Мы всё ещё нуждаемся в больших законных полномочиях от Конгресса, чтобы президент мог действовать в этом вопросе", – цитирует его РИА Новости.
Кирби добавил, что сегодня Вашингтон планирует использовать только "часть" российских активов вместе с западными партнёрами Вашингтона для направления этих средств на поддержку Украины. Во сколько оценивается эта "часть" спикер Белого дома не уточнил.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия с активами РФ за рубежом получат симметричный ответ, в Москве внимательно следят за "решениями западных стран, так как в России заморожено тоже не меньше".
Напомним, с начала российской спецоперации на Западе были заморожены валютные резервы РФ в объёме около 300 миллиардов долларов.
26 февраля, 14:37Компенсация — мать провокации. Запад по-прежнему хочет отобрать российские активыМинистр финансов России Антон Силуанов был спокоен, но решителен. "Следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", - сказал он