https://ukraina.ru/20240226/1053512485.html

Силуанов пригрозил ответом на любые действия с российскими активами за рубежом

Силуанов пригрозил ответом на любые действия с российскими активами за рубежом - 26.02.2024 Украина.ру

Силуанов пригрозил ответом на любые действия с российскими активами за рубежом

Любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает 26 февраля РИА Новости

2024-02-26T07:25

2024-02-26T07:25

2024-02-26T07:35

замороженные активы

новости

россия

силуанов

деньги

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"Следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", - заверил Силуанов.После начала спецоперации на Украине Запад заморозил около 300 миллиардов долларов валютных резервов России. Начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Президент США Джо Байден на прошедшем в воскресенье виртуальном саммите G7 вновь поднял тему использования замороженных активов РФ на нужды Украины."Прессинг американцев" поддержала и британская сторона, однако вопрос использования российских средств в финальном коммюнике нашел отражение лишь в "общем обещании нарастить усилия по изучению технических аспектов" подобного шага, написала газета Corriere della Sera.В свою очередь премьер-министр Великобритании Риши Сунак накануне в статье для газеты Times призвал страны-партнеры смелее конфисковывать замороженные российские активы.По словам Силуанова, другие страны уже делают собственные выводы из этой истории."Китайцы сокращают свое участие в американских бумагах – это следствие того, что происходит. Надежность доллара и евро подорвана", - сказал он.

https://ukraina.ru/20240214/1053292117.html

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замороженные активы, новости, россия, силуанов, деньги