Силуанов пригрозил ответом на любые действия с российскими активами за рубежом - 26.02.2024 Украина.ру
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Силуанов пригрозил ответом на любые действия с российскими активами за рубежом
Силуанов пригрозил ответом на любые действия с российскими активами за рубежом - 26.02.2024 Украина.ру
Силуанов пригрозил ответом на любые действия с российскими активами за рубежом
Любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает 26 февраля РИА Новости
2024-02-26T07:25
2024-02-26T07:35
замороженные активы
новости
россия
силуанов
деньги
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"Следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", - заверил Силуанов.После начала спецоперации на Украине Запад заморозил около 300 миллиардов долларов валютных резервов России. Начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Президент США Джо Байден на прошедшем в воскресенье виртуальном саммите G7 вновь поднял тему использования замороженных активов РФ на нужды Украины."Прессинг американцев" поддержала и британская сторона, однако вопрос использования российских средств в финальном коммюнике нашел отражение лишь в "общем обещании нарастить усилия по изучению технических аспектов" подобного шага, написала газета Corriere della Sera.В свою очередь премьер-министр Великобритании Риши Сунак накануне в статье для газеты Times призвал страны-партнеры смелее конфисковывать замороженные российские активы.По словам Силуанова, другие страны уже делают собственные выводы из этой истории."Китайцы сокращают свое участие в американских бумагах – это следствие того, что происходит. Надежность доллара и евро подорвана", - сказал он.
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замороженные активы, новости, россия, силуанов, деньги
замороженные активы, Новости, Россия, Силуанов, деньги

Силуанов пригрозил ответом на любые действия с российскими активами за рубежом

07:25 26.02.2024 (обновлено: 07:35 26.02.2024)
 
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкБрифинг Министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова
Брифинг Министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова
© Фотохост-агентство
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Читать в
Любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает 26 февраля РИА Новости
"Следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", - заверил Силуанов.
После начала спецоперации на Украине Запад заморозил около 300 миллиардов долларов валютных резервов России.
Начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Президент США Джо Байден на прошедшем в воскресенье виртуальном саммите G7 вновь поднял тему использования замороженных активов РФ на нужды Украины.
"Прессинг американцев" поддержала и британская сторона, однако вопрос использования российских средств в финальном коммюнике нашел отражение лишь в "общем обещании нарастить усилия по изучению технических аспектов" подобного шага, написала газета Corriere della Sera.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Риши Сунак накануне в статье для газеты Times призвал страны-партнеры смелее конфисковывать замороженные российские активы.
По словам Силуанова, другие страны уже делают собственные выводы из этой истории.
"Китайцы сокращают свое участие в американских бумагах – это следствие того, что происходит. Надежность доллара и евро подорвана", - сказал он.
14 февраля, 16:15
Замороженные деньги для горячей войны. Российские активы могут пойти на нужды укронеонацистовПосле информационного прорыва, вызванного интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, коллективный Запад все же нашел чем ответить: собрался ударить по нам рублем. Точнее, евро
 
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