https://ukraina.ru/20240229/1053630871.html

Ивлеева впервые послушала Путина и решила идти на выборы

Ивлеева впервые послушала Путина и решила идти на выборы - 29.02.2024 Украина.ру

Ивлеева впервые послушала Путина и решила идти на выборы

Российская блогер Анастасия Ивлеева определилась, за какие инициативы и проекты хочет проголосовать. Об этом она написала 29 февраля в своём телеграм-канале

2024-02-29T15:58

2024-02-29T15:58

2024-02-29T16:01

новости

россия

владимир путин

послание президента россии федеральному собранию

блогер

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Ивлеева "впервые в этом году" посмотрела послание президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. Девушка призналась, что ранее не уделяла внимание политическим вопросам, в этот раз все сложилось иначе. Посмотрела Путина - захотела голосовать."По крайне мере, в вопросах, касающихся организации голых вечеринок, девушка разобралась", "Снова зашла не в ту дверь...", "Тапки в полете переобула", "Думала, разочароваться в ней больше уже нельзя. А нет, можно", - отреагировали пользователи Сети.Президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию 29 февраля. В этом году послание президента длилось рекордно длительно - 2 часа 6 минут.Пресс-секретарь России Дмитрий Песков накануне выступления президента заявил, что Путин обратится не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты.Президентские выборы в России пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.Блогер Настя Ивлеева в конце декабря организовала вечеринку в клубе "Мутабор" с дресс-кодом almost naked (почти голый). Большинство знаменитых гостей мероприятия соответствовали заявленной теме. После того как фотографии и видеозаписи с вечеринки попали в сеть, организаторов и участников мероприятия раскритиковала общественность.Некоторые участники "голой вечеринки" съездили в Донбасс. В частности, 13 февраля, Горловку посетил Филипп Киркоров. До этого в Горловку приезжал певец Дима Билан. Он перечислил местному приюту для бездомных животных 3 млн рублей и даже забрал домой котенка.Бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов 22 февраля в своём телеграм-канале написал, что и блогер Ивлеева собирается посетить Донбасс.

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новости, россия, владимир путин, послание президента россии федеральному собранию, блогер