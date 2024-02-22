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"Переобувание провинившихся звёзд": Ивлеева собралась в Донбасс - Безсонов

"Переобувание провинившихся звёзд": Ивлеева собралась в Донбасс - Безсонов - 22.02.2024 Украина.ру

"Переобувание провинившихся звёзд": Ивлеева собралась в Донбасс - Безсонов

Блогер Анастасия Ивлеева планирует посетить Донецк, сообщил 22 февраля бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в своём телеграм-канале

2024-02-22T11:55

2024-02-22T11:55

2024-02-22T11:55

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Безсонов сообщил, что на сегодня, 22 февраля, российский блогер Анастасия Ивлеева запланировала посещение Донецка. Он предположил, что таким образом блогер пытается вернуть народное признание. Главным объектом посещения, по его сведениям, должна была стать больница имени Калинина. Однако вчера, 21 февраля, больница подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны украинской армии. Безсонов добавил, что организаторы в замешательстве, ибо теперь туда ехать страшно.Настя Ивлеева в конце декабря организовала вечеринку в клубе "Мутабор" с дресс-кодом almost naked (почти голый). Большинство знаменитых гостей мероприятия соответствовали заявленной теме. После того как фотографии и видеозаписи с вечеринки попали в сеть, организаторов и участников мероприятия раскритиковала общественность.Некоторые участники "голой вечеринки" съездили в Донбасс. В частности, 13 февраля, Горловку посетил Филипп Киркоров. Он привез подарки раненым и выступил с речью перед сотрудниками и пациентами городской больницы № 2. До этого в Горловку приезжал певец Дима Билан. Он перечислил местному приюту для бездомных животных 3 млн рублей и даже забрал домой котенка.

https://ukraina.ru/20240213/1053268416.html

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новости, россия, донбасс, донецк, даниил безсонов, филипп киркоров, вечеринка