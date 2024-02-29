Путин назвал бредом обвинения России в подготовке нападения на Европу - 29.02.2024 Украина.ру
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Путин назвал бредом обвинения России в подготовке нападения на Европу
Путин назвал бредом обвинения России в подготовке нападения на Европу - 29.02.2024 Украина.ру
Путин назвал бредом обвинения России в подготовке нападения на Европу
Запад спровоцировал конфликты на Ближнем Востоке и Украине, заявил 29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
2024-02-29T13:48
2024-02-29T13:48
новости
россия
владимир путин
послание президента россии федеральному собранию
нато
украина
войска
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"Запад спровоцировал конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Просто, - мы же с вами понимаем, - несут бред какой-то. А при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения", - заявил Путин. Российский лидер напомнил и о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов.Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецких военнослужащих не отправят в зону боевых действий.Многие западные лидеры также заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину. Однако Латвия допустила такое развитие событий, если такое решение примет НАТО.Россия предупредила, что отправка западных контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО.
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новости, россия, владимир путин, послание президента россии федеральному собранию, нато, украина, войска
Новости, Россия, Владимир Путин, Послание Президента России Федеральному собранию, НАТО, Украина, войска

Путин назвал бредом обвинения России в подготовке нападения на Европу

13:48 29.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Запад спровоцировал конфликты на Ближнем Востоке и Украине, заявил 29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
"Запад спровоцировал конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Просто, - мы же с вами понимаем, - несут бред какой-то. А при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения", - заявил Путин.
Российский лидер напомнил и о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов.
Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецких военнослужащих не отправят в зону боевых действий.
Многие западные лидеры также заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину. Однако Латвия допустила такое развитие событий, если такое решение примет НАТО.
Россия предупредила, что отправка западных контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО.
Кая Каллас
Вчера, 10:13
Не нужно бояться собственной силы - премьер Эстонии об отправке западных войск на УкраинуЗападные страны должны рассматривать все имеющиеся возможности оказания помощи Киеву, включая отправку своих военнослужащих на Украину, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью британскому телеканалу Sky News
 
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