https://ukraina.ru/20240229/1053626843.html

Путин назвал бредом обвинения России в подготовке нападения на Европу

Путин назвал бредом обвинения России в подготовке нападения на Европу - 29.02.2024 Украина.ру

Путин назвал бредом обвинения России в подготовке нападения на Европу

Запад спровоцировал конфликты на Ближнем Востоке и Украине, заявил 29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию

2024-02-29T13:48

2024-02-29T13:48

2024-02-29T13:48

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россия

владимир путин

послание президента россии федеральному собранию

нато

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войска

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"Запад спровоцировал конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Просто, - мы же с вами понимаем, - несут бред какой-то. А при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения", - заявил Путин. Российский лидер напомнил и о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов.Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецких военнослужащих не отправят в зону боевых действий.Многие западные лидеры также заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину. Однако Латвия допустила такое развитие событий, если такое решение примет НАТО.Россия предупредила, что отправка западных контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО.

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новости, россия, владимир путин, послание президента россии федеральному собранию, нато, украина, войска