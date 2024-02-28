https://ukraina.ru/20240228/1053587775.html

Конец близок. Зачем Зеленский поехал в Саудовскую Аравию

Конец близок. Зачем Зеленский поехал в Саудовскую Аравию - 28.02.2024 Украина.ру

Конец близок. Зачем Зеленский поехал в Саудовскую Аравию

Новые подвижки наметились в челночной дипломатии вокруг Украины. Внезапно Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где днем ранее побывала российская делегация во главе с Вячеславом Володиным

2024-02-28T15:23

2024-02-28T15:23

2024-02-28T15:23

эксклюзив

украина

владимир зеленский

саудовская аравия

соцсети

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053588416_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_d5269ef57bfa7244df6ca0e9b1be71a3.jpg

Также китайская делегация в ближайшие дни посетит Москву и далее направится в Евросоюз. Стоит ли говорить о том, что стороны ищут возможности переговоров, а главное - на каких условиях, анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Политолог Константин Бондаренко:Владимир Зеленский вылетел с визитом в Саудовскую Аравию - официально для встречи с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Пикантная деталь, на которую многие обратили внимание: буквально вчера в Эр-Рияде побывала российская делегация во главе со спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным. Володину в последнее время Путин поручает очень деликатные миссии (к примеру, очень результативный визит в Китай в ноябре прошлого года).Саудовская Аравия уже не раз за два года предоставляла площадку для переговоров между Украиной и Россией. Но если бы речь, как раньше, шла об обмене пленными или о разблокировании судоходства в Черном море, можно было бы послать к саудитам Ермака или Умерова. Но тут летит целый президент!Саудовская Аравия в последнее время солидаризируется по большинству вопросов с Россией и Китаем, игнорируя американские интересы и активно критикуя политику Запада на Ближнем Востоке. В войне между Россией и Украиной СА больше симпатизирует России. У принца Мухаммеда большое количество друзей в России - Александр Новак, Рамзан Кадыров, Кирилл Дмитриев и большое количество представителей российского бизнеса. Вряд ли Зеленский может относиться к числу его друзей.Более чем смешно выглядит официальное объяснение поездки украинского президента - представить саудитам "формулу мира Зеленского". Где-где, а уж точно не в Саудовской Аравии можно устраивать подобную презентацию. Давайте говорить откровенно: принц Мухаммед - он же не лох (пользуясь терминологией Зеленского).Речь, по моей информации, идет об ультимативном предложении российской стороны Украине и ее руководству относительно условий завершения войны. Володину было поручено донести эти условия посреднику (принцу Мухаммеду), который в свою очередь озвучит их Зеленскому. Что это за условия - можно только догадываться, но что-то мне подсказывает, что Зеленский вряд ли согласится на эти условия. Тем более, что он не может сегодня предпринимать те или иные шаги без согласования с США и Британией.Поэтому от визита в Эр-Рияд вряд ли стоит ожидать конструктива. Война не закончится. Но Владимиру Александровичу следует сменить обстановку, вспомнить о восточной экзотике. Покататься на верблюдах, посетить легендарный концертный холл "Марайя" среди песков провинции Алула, попить кофе с кардамоном, заедая сладкими финиками… А там - как получится. Спойлер: не получится. К сожалению. Хотя один из советников Умерова вчера написал интригующий пост о том, что "проснулся с ощущением: войне скоро конец".Политик Олег Царев:Зеленский полетел в Саудовскую Аравию, играющую важную посредническую роль в конфликте России и Украины. Формальная причина визита — агитация наследного принца за свою "формулу мира". Однако все серьезнее, ведь сутками ранее с наследным принцем встречались высокопоставленные представители России, в том числе, Леонид Слуцкий — член переговорной группы в Стамбуле в марте 2022 и Шамсаил Саралиев, который сейчас ведет переговоры с Украиной по обмену пленными. Говорят, что там же сейчас замечен самолет Абрамовича.Также президент Украины сделал довольно неожиданное заявление, что новая волна мобилизации не будет проводиться, пока новое военное руководство не проведет аудит войск — оценку количества и опыта резервов. Видимо, осознает, что принятие закона о мобилизации неизбежно ударит по его рейтингу. Но вряд ли популистские заявления это компенсируют.Общественный деятель и юрист Татьяна Монтян:​Украина и Россия начинают новый этап переговоров? Зелебобус несколько внезапно прибыл в Саудовскую Аравию. Формально для презентации саудитам своей "формулы мира", однако на самом деле, скорее всего, для другого. Ведь "формулу мира" Зеленского — априори нереализуемый конструкт, предполагающий вывод российских войск из Донбасса, выплату Россией репараций и контрибуций и передачу под суд политических лидеров РФ — в Саудовской Аравии уже обсуждали минувшим летом, так что зачем обговаривать ее повторно — неясно. ­Реальные причины визита Зелебобуса в Эр-Рияд могут быть немного иными. По удивительному совпадению, туда буквально вчера прибыла российская делегация во главе с председателем Госдумы РФ Володиным. Вполне возможно, целью визита Зеленского на самом деле являются неформальные переговоры о мире с Россией уже напрямую. Разумеется, факт таких переговоров будут всеми силами скрывать, банально потому что по салорейховскому законодательству подобные переговоры прямо и недвусмысленно запрещены. Однако вести их, конечно, никто не мешает. Как говорится, если нельзя, но очень надо, то можно. Впрочем, ждать от этих переговоров многого не следует. И не только потому, что зелебобики сделают все — буквально все! — чтобы война продолжалась как можно дольше, даже если ценой этого будут новые территориальные и, конечно, людские потери. Реально заговорить о мире Киев может только в случае окончательного обвала фронта (да и то не факт!), а до этого пока что далеко. С другой стороны, и Россия, которой все-таки удается постепенно склонять ход войны в свою пользу, вряд ли согласится на данном этапе ограничиться какими-то косметическими уступками, рассчитывая в скором времени добиться большего.

https://ukraina.ru/20240227/1053569279.html

https://ukraina.ru/20240115/1052689984.html

украина

саудовская аравия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, владимир зеленский, саудовская аравия, соцсети, эксперты