https://ukraina.ru/20240228/1053576413.html

Битва за Днепр - при Гитлере и Зеленском

Битва за Днепр - при Гитлере и Зеленском - 28.02.2024 Украина.ру

Битва за Днепр - при Гитлере и Зеленском

Когда мы говорим о битве за Днепр, независимо от того, идёт ли речь о времени Великой Отечественной войны или о современной эпохе, все почему-то начинают представлять себе форсирование Днепра. Однако в 1943 году битва за Днепр была выиграна ещё до форсирования реки.

2024-02-28T06:40

2024-02-28T06:40

2024-02-28T06:44

мнения

ростислав ищенко

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102178/28/1021782864_0:326:3062:2048_1920x0_80_0_0_8ab403d673e668664860945403bf4370.jpg

Началась она, сразу по окончании Курской битвы, 24 августа 1943 года, а приказ об отступлении за Днепр был отдан командованием группы армий "Юг" 15 сентября 1943 года, то есть уже через три недели. При этом, советские войска к этому времени уже захватили на правом берегу Днепра ряд оперативных плацдармов, а Манштейн линию Днепра удержать даже не надеялся, считая свои войска слишком измотанными, а возможные пополнения недостаточными.Существенную роль играл и тот факт, что строительство "Восточного вала" (линии "Пантера" в полосе обороны групп армий "Север" и "Центр" и "Вотан" в полосе групп армий "Юг" и "А") Гитлер санкционировал только 11 августа, когда поражение Вермахта под Курском стало очевидным. Если у групп армий "Север" и "Центр" оказалось до средины 1944 года достаточно времени, чтобы создать серьёзные оборонительные рубежи, то войска группы армий "Юг" получили вместо подготовленной обороны одно пафосное название.Итак, оборонительные рубежи были не готовы, резервов для их упреждающего занятия немцы не имели, отступающие после проигранной Курской битвы войска нуждались в масштабном пополнении и восстановлении боеспособности. Всё это предопределило поражения германских войск в Киевской, Корсунь-Шевченковской, Нижнеднепровской наступательных и Киевской оборонительной операциях РККА в сентябре-декабре 1943 года, по итогам которых группами армий "Юг" и "А" был утерян не только днепровский рубеж, но и значительная часть оборонявших его сил.Главная же стратегическая ошибка была допущена Гитлером в первой половине 1943 года, когда он (несмотря на критическое запаздывание с развёртыванием) решился на попытку перехвата инициативы у РККА в ходе операции "Цитадель" и параллельно, чтобы войска "не расслаблялись" и не думали об отступлении, запретил строить укрепления на линии Днепра. Более того, все резервы, которые ОКХ смогло наскрести, Гитлер бросил в сражения на левом берегу, в тщетной попытке остановить наступление советских войск в степях между Курском и Днепром.Как ни парадоксально, но ровно те же ошибки допустил Зеленский со своими главкомами ВСУ (Залужным и Сырским), а также с американскими и британскими военными специалистами-советниками. Для начала они попытались организовать в 2023 году масштабное наступление на российские позиции на левом берегу Днепра. Причём, точно также, как Гитлер, планировали начать его в средине весны, а дотянули с развёртыванием ударных группировок до лета. За это время, даже если бы украинцы сами не рассказывали об этом ежедневно по всем каналам своего телевидения и радио, места готовящихся ударов, ближайшие и дальнейшие цели наступления, состав и вооружение ударных группировок (все данные, вплоть до номеров частей, имён командиров и даже командирских любовниц) были в мелочах известны не то, что российской разведке, а самому ленивому читателю новостей.Точно так же как в 1943 году под Курском, была построена мощная оборонительная линия, за которой ждали отдохнувшие, пополненные, вооруженные всем, что только можно ВС РФ, дополнительно подкреплённые заранее сосредоточенными стратегическими резервами.Неудивительно, что хоть в отличие от Вермахта, признавшего крах своего наступления уже через две недели после его начала, ВСУ наступали 4 месяца (а потом ещё пару месяцев пытались наступление имитировать) результат был вполне сопоставим с достигнутым немцами под Курском (несколько километров продвижения вглубь, без прорыва обороны, ценой полного обескровливания ударных группировок и использования всех имевшихся резервов).Точно так же, как Гитлер, Зеленский запрещал своим генералам загодя подготовить оборонительную линию в тылу на случай поражения. Сейчас Зеленский с Сырским, в полном соответствии с заветами фюрера Германского рейха, пытаются остановить наступление ВС РФ на левом берегу Днепра, бросая на бессмысленную гибель все резервы, которые им только удаётся собрать.Несложно предсказать, что когда катастрофа ВСУ на левом берегу станет очевидной, а ждать этого события уже недолго, Зеленский/Сырский окажутся в ситуации даже худшей, чем Манштейн в 1943 году. Лучший полководец рейха всё же пытался тайком от Гитлера сохранить хоть какие-то резервы, хоть как-то заранее подготовить оборону, оттянуть за Днепр для её упреждающего занятия хоть какие-то части, собрать из своих потрёпанных танковых и моторизованных дивизий, хоть какой-то манёвренный кулак для оперативной реакции на намечавшиеся прорывы РККА. Но всё равно линия фронта оказалась слишком длинной, а войск у него слишком мало для того, чтобы её успешно оборонять.У Зеленского/Сырского не будет и того, что оставалось у Манштейна. Строить оборону за Днепром уже поздно, но даже сейчас Зеленский бросает свои скудные ресурсы на попытки создания оборонительных линий на левом берегу. В результате ВСУ гибнут в голой степи, так как ВС РФ наступают значительно быстрее, чем украинцы успевают что-то построить. Войска, которые можно было бы использовать для упреждающего занятия обороны в районах переправ (чтобы обеспечить своим отступающим соединениям возможность относительно организованного отхода на правый берег) бросаются Зеленским к Покровску и Курахово.Конечно, стратегическое значение этих двух пунктов в нынешней кампании крайне велико (и я об этом писал), но накопленных ВСУ резервов, и того, что потенциально ещё можно накопить, явно недостаточно для создания стабильной обороны в степи, при открытых флангах, против численно и технически превосходящих ВС РФ. Сосредоточение резервов ВСУ уже вскрыто и можно не сомневаться, что российская авиация уничтожит их в ближайшее время, значительно раньше, чем до них доберутся пехота и танки.При этом, украинские соединения под Харьковом, Северском, в Славянско-Краматорской агломерации, под Угледаром приказа на отход не получили. Между тем пока ещё их можно отвести, хоть и с потерями, но с сохранением хоть какой-то боеспособности. После занятия ВС РФ Курахово и Покровска эти войска будут отрезаны от снабжения и от переправ, а их исчезающе низкая мобильность, по сравнению с ВС РФ, гарантирует их полное уничтожение (пленение) на левом берегу. Линию Днепра, переправы и крупные правобережные города Зеленскому оборонять будет банально некем и нечем.Пытаясь решить эту проблему Зеленский, как и Гитлер объявил тотальную мобилизацию. Вернее Гитлер тотальную мобилизацию официально объявил, а Зеленский тайком дал приказ её проводить, но не признаётся в этом.Дело, однако, в том, что гитлеровский рейх тотальную мобилизацию провести смог, хоть она ему и не помогла. А вот зеленская пародия на рейх уже никакую мобилизацию проводить не способна. Да, представителей ТЦК пока бьют и убивают ещё достаточно редко для того, чтобы они могли десятками отлавливать и отправлять на убой, не сумевших увернуться от них несчастных. Но пойманных слишком мало для того, чтобы восполнить постоянно растущие в результате "мудрых полководческих решений" Зеленского потери, а сил на их ловлю уходит всё больше и больше. Скоро проще будет отправить на фронт ловцов из ТЦК, чем рассчитывать что они кого-то поймают.В отчаянии Зеленский и его камарилья требуют и просят выехавших в Европу украинцев вернуться на войну, а своих западных союзников отловить и прислать уклонистов. Запад и рад бы помочь, но у него самого нет для этого ни сил, ни возможностей. Так что резервов не будет (даже качества фольксштурма, не говоря уже о чём-то более пригодном для боевых действий против профессиональной российской армии).Битву за Днепр Зеленский проиграл уже, как и его германский предтеча проиграл её задолго до Днепра. А вместе с этой битвой он проиграл и кампанию, и всю войну. Зеленский, как и Гитлер не сдастся. Он ещё попытается и мосты через Днепр взрывать и плотины днепровского каскада ГЭС уничтожать, чтобы как-то отсрочить свой неизбежный конец. И в крупных городах он попытается уличные бои вести, и даже попытается их максимально разрушить, чтобы надавить на жалость мирового сообщества и попытаться представить русских безжалостными варварами.Но всё это ему не поможет. Только увеличит количество погибших граждан Украины.Впрочем их гибель Зеленский и его заокеанские друзья тоже попытаются использовать, для обвинения России в организации геноцида. Так что лучшее, что могут сделать украинские солдаты и офицеры, для себя и для своих семей, а также для всего населения подконтрольных банде Зеленского территорий – сдаться прямо сейчас, сохранив свои жизни и сократив путь народа к миру, а Зеленского к ответственности перед судом справедливым, но строгим.

https://ukraina.ru/20240228/1053573668.html

https://ukraina.ru/20240228/1053570500.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнения, ростислав ищенко, сво, спецоперация