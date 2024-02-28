https://ukraina.ru/20240228/1053573668.html

Дураки кончились вместе с Украиной. Но Макрон будет их искать

Дураки кончились вместе с Украиной. Но Макрон будет их искать - 28.02.2024 Украина.ру

Дураки кончились вместе с Украиной. Но Макрон будет их искать

Мы неоднократно отмечали феномен украинского сознания. Если поговорить с украинцами на улицах их городов, то выяснится, что едва ли не каждый желает победить Россию на поле боя. Но после первого же уточнения окажется, что непосредственно отправляться на войну с Россией желающих почти нет.

2024-02-28T05:08

2024-02-28T05:08

2024-02-28T05:08

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Раньше было немного больше, но за последние два года все они куда-то "без вести пропали".Практика последних дней показала, что украинцы таки не зря кичились своей европейскостью. Вышеуказанный феномен оказался специфической особенностью не только украинского, но любого русофобского сознания. Опросы общественного мнения свидетельствуют, что хоть в Европе и резко уменьшилось количество выступающих за поражение России на поле боя, их всё ещё больше, чем сторонников альтернативного мнения, а в некоторых странах ЕС и НАТО так даже всё ещё больше половины от всего населения.Но, как только дело доходит до того, кто же непосредственно отправится на Восточный фронт, продолжать дело Гитлера/Зеленского, желающих днём с огнём не сыщешь. Более того, умные европейцы не только в личном плане не желают идти на войну, но даже не хотят, чтобы воевала их страна. А то от посылки "ограниченного контингента", до тотальной мобилизации может пройти не так уж много времени: на Украине мужчины за два года кончились, а ещё в конце 2022 года киевские власти клялись, что человеческого ресурса им лет на десять войны хватит.В общем, если европейцы чем и отличаются от украинцев, так это тем, что украинцы желают, чтобы с Россией воевал сосед из соседнего дома, села или из соседней квартиры, а европейцы, предпочитают надёжнее себя обезопасить и отправить на войну соседнее государство. И в этом главная "всемирно-историческая" проблема Европы и США.После двух лет интенсивных боевых действий, украинцы, столкнувшиеся с исчерпанием в европейских кладовых снарядов и техники, пришли к логичному, но запоздалому выводу: если собираешься с кем-то воевать, рассчитывать надо только на свои силы. Помощь союзников может быть приятным бонусом, но не базой ведения боевых действий. Иначе в один прекрасный день можно проснуться и узнать, что воевать тебе больше нечем – у тебя никогда и не было, а у союзников кончилось. Во всяком случае они (союзники) так говорят.Европейцы и их американские хозяева изначально радовались как дети, что нашлась Украина, которая за обещание "принять в буржуинство" когда-нибудь потом, с энтузиазмом отправилась на войну с Россией уже сейчас. Евроамериканские "бухгалтерские расчёты" убедительно свидетельствовали, что Россия не выдержит санкций, сломается за полгода (именно столько они отводили в 2022 на экономический крах России), а война нужна лишь для того, чтобы иметь повод обвинить Россию в агрессии: разоружить, судить, разделить на пару-тройку десятков слабых государств, назначить внешнее управление. Но выяснилось, что санкции не работают, а Украина не тянет.То есть, война, из вспомогательного средства, стала основным. Не случайно с начала 2023 года весь Запад как с цепи сорвался и заговорил о необходимости одержать победу над Россией на поле боя – до них дошло, что санкции убьют их раньше, чем Россию.Западные "бухгалтеры" опять посчитали и решили, что оружия и снарядов у Запада всяко должно быть больше и производить он способен больше, чем Россия. А у Украины есть миллионов пять-семь пушечного мяса, буквально рвущегося в бой. И вот ежели это пушечное мясо, да снабдить западным оружием, да поставки расходников наладить, то сколько там времени Россия выдержит интенсивные боевые действия пусть и с папуасией, но имеющей солидный мобилизационный ресурс, к тому же получающей оружие от всего "цивилизованного мира".И опять ошибся Запад в расчётах. Выяснилось, что у России и на складах оружия больше, и произвести она может больше, и третьи страны ей охотнее продают дополнительные расходники (которые никогда не бывают лишними). Мало того, украинский мобилизационный ресурс, бодро отправлявшийся на фронт под рёв труб и бой барабанов всю первую половину 2022 года, вдруг резко сдулся – был, да весь вышел.Классическая европейская ситуация, повторяющаяся из века в век: год дразнили Россию, выманили из берлоги, раззадорили и, когда она наконец двинулась на украинских партнёров Европы, выяснили, что пугать её нечем, кроме как голой задницей. Тут-то европейцы осознали, что Украина долго не продержится (коротко тоже не продержится – вообще не продержится) и надо что-то решать.Мир заключить они с Россией не могут – слишком долго рассказывали своим народам, как важно терпеть неудобство от санкций, чтобы вернуть "мир, основанный на правилах" и "наказать Россию". Теперь собственные экономики разрушены, без трофеев из России, на которые рассчитывали, восстанавливать их нечем. Что объяснять людям, которые и так уже смотрят недобро и интересуются "доколе" им терпеть? Ради чего всё это начиналось? Почему, если теперь принимаются российские условия, их нельзя было принять в декабре 2021 года, а ещё лучше вообще ничего не начинать на Украине в 2014 году?Мир не для контролирующих власть евро-американских элит. Им нужна победа, любой ценой.Но и тут загвоздка. Каждый из участников этого банкета, готов заставить заплатить "любую цену" всё человечество, но сам платить ничего не хочет, только получать. Поэтому у них нет сомнений, что воевать с Россией надо и после того, как Украина окончательно выдохнется. В этом у европейцев с американцами полный консенсус (разве, что венгры со словаками общую картину портят, но их же почти не видно, а, если не прислушиваться, то и не слышно). Нет не только единства, но даже просто понимания того, кто это будет делать? Кто такой смелый, что решит повторить "подвиг" Украины и заменить на полях сражений с Россией своими "железными полками" её изнурённое воинство.Плохо ориентирующийся во времени и пространстве Байден взял паузу до президентских выборов в США. Разорившему Германию и ликвидировавшему её лидерство в ЕС Шольцу тоже нечего предложить "городу и миру". В этих условиях лидерство на Западе в который раз попытался перехватить уже почти уходящий в небытие Макрон, опирающийся на своего нетрадиционного (хоть по меркам нынешнего Запада возможно и более чем традиционного) премьер-министра.Французы собрались с европейскими союзниками и долго судили-рядили как дальше с Россией воевать. Итог президент и премьер Франции подвели публично. Независимо друг от друга (почти как Маркс и Энгельс) они пришли к одному и тому же выводу: Запад должен послать на Украину свои войска, чтобы спасти ВСУ от окончательного разгрома. В этом европейцы проявили трогательное единство.Но, они так и не смогли договориться относительно того, кто же будет этим самым "Западом", который конкретно отправится на Украину, воевать с Россией. Не платочком помашет вслед эшелону, не пообещает писать и не забывать, а сам отправится в окопы.У всех, как у старины Винни-Пуха оказалось именно на это время намечена масса срочных дел, которые никак нельзя отложить или перенести.В принципе все за войну. Все понимают, что Россия должна быть наказана, что ей нельзя дать победить. Все готовы аплодировать тому, кто добровольно согласится заменить Украину на поле боя. Но никто не может. Все очень хотели бы, но именно сейчас дел очень много.В результате вся грозная речь Макрона вылилась в свисток, ибо в конце он констатировал, что воевать с Россией надо, но некому (дураки кончились вместе с Украиной). Осталось только выразить надежду, что кого-нибудь удастся уговорить, что Макрон и сделал.Интересно, а почему он не проявил инициативу и не послал на Украину французский Иностранный легион, который как раз и предназначен для выполнения подобных миссий? Тем более легион больше не занят в Африке. Наверное легионерам акклиматизацию надо пройти. Нельзя так сразу из Буркина Фасо (откуда их злые русские выгнали) и под Авдеевку, где русские ещё злее.Не те "белые люди пошли". Не хотят нести своё "бремя". Боюсь они и Киплинга не читали, а Теннисона с теннисом путают. Так мы в "мир, основанный на правилах" не вернёмся.

https://ukraina.ru/20231028/1050550256.html

https://ukraina.ru/20240227/1053572028.html

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мнения, ростислав ищенко, украина, эммануэль макрон, франция