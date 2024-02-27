https://ukraina.ru/20240227/1053565709.html

Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер

Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер - 27.02.2024 Украина.ру

Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер

В апреле 1945 года Берлин обороняли французская дивизия СС "Шарлемань" и ряд других, которые, в том числе, охраняли бункер Гитлера. Так французские эсэсовцы из "Шарлемань" стали последними защитниками Рейхстага и Рейхсканцелярии, а сегодня президент Франции Эммануэль Макрон снова намерен оправить солдат для прямого участия в конфликте на Украине

2024-02-27T17:08

2024-02-27T17:08

2024-02-27T17:20

новости

мария захарова

украина

мид рф

эммануэль макрон

франция

всу

сво

иностранные наемники

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Она также напомнила, что месяц назад МИД Франции отрицал вовлеченность Парижа в рекрутирование наемников для киевского режима, а прямые доказательства называл "грубой российской пропагандой". По словам Захаровой, президент Франции, в принципе, не отдаёт отчёта ни в том, что говорят его подчинённые, ни в том, что произносит сам. Западное издание Politico вовсе просит не принимать во внимание слова французского лидера. Журналисты отмечают, что "заявления Макрона ничего не значат, он просто заполняет вакуум, пока США взяли паузу". Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину. В ответ многие европейские лидеры, поддерживающие киевский режим, поспешили сообщить об отсутствии у них таких планов. Премьер Чехии, Польши, Швеции, Словакии, Греции, министр иностранных дел Венгрии, глава минобороны Германии и президент Финляндии заверили, что не намерены посылать в ряды Вооружённых сил Украины своих солдат.

https://ukraina.ru/20240227/1053550894.html

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новости, мария захарова, украина, мид рф, эммануэль макрон, франция, всу, сво, иностранные наемники