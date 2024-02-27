Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер - 27.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240227/1053565709.html
Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер
Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер - 27.02.2024 Украина.ру
Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер
В апреле 1945 года Берлин обороняли французская дивизия СС "Шарлемань" и ряд других, которые, в том числе, охраняли бункер Гитлера. Так французские эсэсовцы из "Шарлемань" стали последними защитниками Рейхстага и Рейхсканцелярии, а сегодня президент Франции Эммануэль Макрон снова намерен оправить солдат для прямого участия в конфликте на Украине
2024-02-27T17:08
2024-02-27T17:20
новости
мария захарова
украина
мид рф
эммануэль макрон
франция
всу
сво
иностранные наемники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102242/76/1022427644_0:383:1716:1348_1920x0_80_0_0_d4b4ac2709bd9fa1743d093f153a2971.jpg.webp
Она также напомнила, что месяц назад МИД Франции отрицал вовлеченность Парижа в рекрутирование наемников для киевского режима, а прямые доказательства называл "грубой российской пропагандой". По словам Захаровой, президент Франции, в принципе, не отдаёт отчёта ни в том, что говорят его подчинённые, ни в том, что произносит сам. Западное издание Politico вовсе просит не принимать во внимание слова французского лидера. Журналисты отмечают, что "заявления Макрона ничего не значат, он просто заполняет вакуум, пока США взяли паузу". Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину. В ответ многие европейские лидеры, поддерживающие киевский режим, поспешили сообщить об отсутствии у них таких планов. Премьер Чехии, Польши, Швеции, Словакии, Греции, министр иностранных дел Венгрии, глава минобороны Германии и президент Финляндии заверили, что не намерены посылать в ряды Вооружённых сил Украины своих солдат.
https://ukraina.ru/20240227/1053550894.html
украина
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102242/76/1022427644_0:222:1716:1509_1920x0_80_0_0_2721680e2aeeec324cc6e4f6b587ca7e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мария захарова, украина, мид рф, эммануэль макрон, франция, всу, сво, иностранные наемники
Новости, Мария Захарова, Украина, МИД РФ, Эммануэль Макрон, Франция, ВСУ, СВО, иностранные наемники

Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер

17:08 27.02.2024 (обновлено: 17:20 27.02.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
В апреле 1945 года Берлин обороняли французская дивизия СС "Шарлемань" и ряд других, которые, в том числе, охраняли бункер Гитлера. Так французские эсэсовцы из "Шарлемань" стали последними защитниками Рейхстага и Рейхсканцелярии, а сегодня президент Франции Эммануэль Макрон снова намерен оправить солдат для прямого участия в конфликте на Украине

"Эммануэль, Вы решили организовать дивизию "Шарлемань II" (Charlemagne deux) для обороны бункера Зеленского?" – спросила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также напомнила, что месяц назад МИД Франции отрицал вовлеченность Парижа в рекрутирование наемников для киевского режима, а прямые доказательства называл "грубой российской пропагандой".
По словам Захаровой, президент Франции, в принципе, не отдаёт отчёта ни в том, что говорят его подчинённые, ни в том, что произносит сам.
Западное издание Politico вовсе просит не принимать во внимание слова французского лидера. Журналисты отмечают, что "заявления Макрона ничего не значат, он просто заполняет вакуум, пока США взяли паузу".

"Пока США не участвуют в деятельности, речь Макрона была чётко нацелена на заполнение вакуума в лидерстве, во время которого западная поддержка Киева застопорилась", – говорится в публикации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину. В ответ многие европейские лидеры, поддерживающие киевский режим, поспешили сообщить об отсутствии у них таких планов. Премьер Чехии, Польши, Швеции, Словакии, Греции, министр иностранных дел Венгрии, глава минобороны Германии и президент Финляндии заверили, что не намерены посылать в ряды Вооружённых сил Украины своих солдат.
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
14:00
"Он сошёл с ума": французский политик предупредил о последствиях заявления Макрона Президент Франции Эммануэль Макрон сошел с ума, заявляя об отправке западных войск на Украину, написал 27 февраля лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ)
 
НовостиМария ЗахароваУкраинаМИД РФЭммануэль МакронФранцияВСУСВОиностранные наемники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:14У Зеленского подготовили документ к суду о "легитимности" президента по истечении срока его каденции
18:03Соломенный Abrams в Варшаве; призыв Макрона к НАТО; Зеленский на Востоке. Итоги 27 февраля
17:42В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию
17:38Экс-советник генсекретаря ООН Эли Хатем: У Запада нет оружия против России, кроме санкций
17:35Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля
17:27Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты
17:22В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой
17:20Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы
17:16Что может сделать Россия после новой мобилизации и какие города ВСУ сдадут без боя - Ермаков
17:08Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер
16:50Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине
16:44Британцы отказали украинцам в "широкомасштабной" отправке своих солдат в ВСУ
16:39"Партизаны в тапках". Хуситы уничтожают корабли и беспилотники Запада, а победить их невозможно
16:25Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт
16:21Киев готовится поставить ультиматум РФ, а не возобновить переговоры – Лавров
16:00"Легенда о княгине Ольге": заговорившие по-украински русские князья
15:55Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты
15:53Украина имеет голос, а не только протянутую руку. Грег Вайнер о том, что хочет доказать Зеленский
15:39Джефф Монсон: Америка превратилась в кровожадное чудовище, а Байден — военный преступник
15:34Так начиналась февральская революция. Первая жертва в погонах из черниговских дворян
Лента новостейМолния