Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер
17:08 27.02.2024 (обновлено: 17:20 27.02.2024)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
В апреле 1945 года Берлин обороняли французская дивизия СС "Шарлемань" и ряд других, которые, в том числе, охраняли бункер Гитлера. Так французские эсэсовцы из "Шарлемань" стали последними защитниками Рейхстага и Рейхсканцелярии, а сегодня президент Франции Эммануэль Макрон снова намерен оправить солдат для прямого участия в конфликте на Украине
"Эммануэль, Вы решили организовать дивизию "Шарлемань II" (Charlemagne deux) для обороны бункера Зеленского?" – спросила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она также напомнила, что месяц назад МИД Франции отрицал вовлеченность Парижа в рекрутирование наемников для киевского режима, а прямые доказательства называл "грубой российской пропагандой".
По словам Захаровой, президент Франции, в принципе, не отдаёт отчёта ни в том, что говорят его подчинённые, ни в том, что произносит сам.
Западное издание Politico вовсе просит не принимать во внимание слова французского лидера. Журналисты отмечают, что "заявления Макрона ничего не значат, он просто заполняет вакуум, пока США взяли паузу".
"Пока США не участвуют в деятельности, речь Макрона была чётко нацелена на заполнение вакуума в лидерстве, во время которого западная поддержка Киева застопорилась", – говорится в публикации.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину. В ответ многие европейские лидеры, поддерживающие киевский режим, поспешили сообщить об отсутствии у них таких планов. Премьер Чехии, Польши, Швеции, Словакии, Греции, министр иностранных дел Венгрии, глава минобороны Германии и президент Финляндии заверили, что не намерены посылать в ряды Вооружённых сил Украины своих солдат.
14:00"Он сошёл с ума": французский политик предупредил о последствиях заявления Макрона Президент Франции Эммануэль Макрон сошел с ума, заявляя об отправке западных войск на Украину, написал 27 февраля лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ)