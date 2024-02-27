Британцы отказали украинцам в "широкомасштабной" отправке своих солдат в ВСУ
© AP / Sergei Grits
© AP / Sergei Grits
У Великобритании нет планов по широкомасштабному развертыванию войск на Украине. Об этом 27 февраля заявил пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака, передаёт Reuters
"Помимо небольшого количества личного состава, который у нас есть в стране, поддерживающей вооруженные силы Украины, у нас нет никаких планов по широкомасштабному развертыванию", – цитирует издание спикера Великобритании.
Пресс-секретарь также напомнил о том, что сегодня большое количество украинских военнослужащих проходит подготовку в Великобритании, а Лондон и так поддерживает Киев оборудованием и припасами.
Ранее в этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину. В ответ многие европейские лидеры, поддерживающие киевский режим, поспешили сообщить об отсутствии у них таких планов.
Премьер Чехии, Польши, Швеции, Словакии, Греции, министр иностранных дел Венгрии, глава минобороны Германии и президент Финляндии заверили, что не намерены посылать в ряды Вооружённых сил Украины своих солдат.
В начале января 2024 года министерство обороны РФ информировало о том, что для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13 500 наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Больше всего иностранцев вступили в ряды украинской армии из Европы – свыше 8,5 тысяч.
12:23Играет в военачальника - Ле Пен о заявлении Макрона об отправке войск на УкраинуПрезидент Франции Эммануэль Макрон играет в военачальника и говорит о возможной отправке западных войск на Украину, написала 27 февраля глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен в соцсети Х