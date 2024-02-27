https://ukraina.ru/20240227/1053564653.html

Британцы отказали украинцам в "широкомасштабной" отправке своих солдат в ВСУ

Британцы отказали украинцам в "широкомасштабной" отправке своих солдат в ВСУ - 27.02.2024 Украина.ру

Британцы отказали украинцам в "широкомасштабной" отправке своих солдат в ВСУ

У Великобритании нет планов по широкомасштабному развертыванию войск на Украине. Об этом 27 февраля заявил пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака, передаёт Reuters

2024-02-27T16:44

2024-02-27T16:44

2024-02-27T16:44

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Пресс-секретарь также напомнил о том, что сегодня большое количество украинских военнослужащих проходит подготовку в Великобритании, а Лондон и так поддерживает Киев оборудованием и припасами. Ранее в этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину. В ответ многие европейские лидеры, поддерживающие киевский режим, поспешили сообщить об отсутствии у них таких планов. Премьер Чехии, Польши, Швеции, Словакии, Греции, министр иностранных дел Венгрии, глава минобороны Германии и президент Финляндии заверили, что не намерены посылать в ряды Вооружённых сил Украины своих солдат. В начале января 2024 года министерство обороны РФ информировало о том, что для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13 500 наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Больше всего иностранцев вступили в ряды украинской армии из Европы – свыше 8,5 тысяч.

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новости, украина, иностранные наемники, великобритания, всу, сво, спецоперация