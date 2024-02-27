https://ukraina.ru/20240227/1053550894.html

"Он сошёл с ума": французский политик предупредил о последствиях заявления Макрона

"Он сошёл с ума": французский политик предупредил о последствиях заявления Макрона - 27.02.2024 Украина.ру

"Он сошёл с ума": французский политик предупредил о последствиях заявления Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон сошел с ума, заявляя об отправке западных войск на Украину, написал 27 февраля лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ)

2024-02-27T14:00

2024-02-27T14:00

2024-02-27T14:00

новости

франция

флориан филиппо

эммануэль макрон

марин ле пен

украина

россия

третья мировая война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050267774_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_e06ea17e5bdda5fcfa1fa2488cb579d0.jpg

Политик обратился к народу, что все французы "осознали уровень безумия Макрона и НАТО". Филиппо призвал выйти из НАТО и заблокировать президента Макрона. "Да здравствует мир!" - написал он.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен в соцсети Х написала, что президент Франции, говоря о возможной отправке западных войск на Украину, заигрался в военачальника.

https://ukraina.ru/20240227/1053546537.html

франция

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, флориан филиппо, эммануэль макрон, марин ле пен, украина, россия, третья мировая война