"Он сошёл с ума": французский политик предупредил о последствиях заявления Макрона - 27.02.2024 Украина.ру
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"Он сошёл с ума": французский политик предупредил о последствиях заявления Макрона
"Он сошёл с ума": французский политик предупредил о последствиях заявления Макрона - 27.02.2024 Украина.ру
"Он сошёл с ума": французский политик предупредил о последствиях заявления Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон сошел с ума, заявляя об отправке западных войск на Украину, написал 27 февраля лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ)
2024-02-27T14:00
2024-02-27T14:00
новости
франция
флориан филиппо
эммануэль макрон
марин ле пен
украина
россия
третья мировая война
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Политик обратился к народу, что все французы "осознали уровень безумия Макрона и НАТО". Филиппо призвал выйти из НАТО и заблокировать президента Макрона. "Да здравствует мир!" - написал он.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен в соцсети Х написала, что президент Франции, говоря о возможной отправке западных войск на Украину, заигрался в военачальника.
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новости, франция, флориан филиппо, эммануэль макрон, марин ле пен, украина, россия, третья мировая война
Новости, Франция, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Украина, Россия, третья мировая война

"Он сошёл с ума": французский политик предупредил о последствиях заявления Макрона

14:00 27.02.2024
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкФлориан Филиппо
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Президент Франции Эммануэль Макрон сошел с ума, заявляя об отправке западных войск на Украину, написал 27 февраля лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ)
"Отправка французских солдат на Украину: Макрон сошел с ума... Совершенно безумен! Это очевидно будет война с Россией, Третья мировая война! Давайте заблокируем его! Задействуем статью 35 Конституции об объявлении войны!" - написал Филиппо.
Политик обратился к народу, что все французы "осознали уровень безумия Макрона и НАТО". Филиппо призвал выйти из НАТО и заблокировать президента Макрона. "Да здравствует мир!" - написал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.
Глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен в соцсети Х написала, что президент Франции, говоря о возможной отправке западных войск на Украину, заигрался в военачальника.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
11:23
Макрон не исключил отправку западных войск на УкраинуПрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину, пишут журналисты Le Monde
 
НовостиФранцияФлориан ФилиппоЭммануэль МакронМарин Ле ПенУкраинаРоссиятретья мировая война
 
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