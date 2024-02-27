Эксперт о том, как ВСУ бросили Крынки и сбежали из Авдеевки, пока ВС РФ решают главную задачу в Работино - 27.02.2024 Украина.ру
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Эксперт о том, как ВСУ бросили Крынки и сбежали из Авдеевки, пока ВС РФ решают главную задачу в Работино
Эксперт о том, как ВСУ бросили Крынки и сбежали из Авдеевки, пока ВС РФ решают главную задачу в Работино - 27.02.2024 Украина.ру
Эксперт о том, как ВСУ бросили Крынки и сбежали из Авдеевки, пока ВС РФ решают главную задачу в Работино
Плацдарм на левом берегу Днепра был нужен ВСУ только для отвлечения внимания российских войск, там все равно бы не получилось развить наступление. Сейчас ВСУ оставили бессмысленную затею с Крынками и пытаются остановить продвижение ВС РФ в Работино. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-02-27T04:15
2024-02-27T09:31
новости
всу
плацдарм
александр сырский
бпла
артиллерия
отходы
работино
днепр (река)
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После того как главкомом ВСУ стал Александр Сырский, противник фактически сдал Авдеевку, потому что последний этап сражения больше был похож на бегство, чем на оборону. Наверное, так Сырский пытается себя реабилитировать, пересматривая ошибки, которые ранее допустил Киев, рассказал эксперт.Главком ВСУ понимает, что плацдарм на левом берегу Днепра был нужен только для отвлечения нашего внимания, там все равно бы не получилось развить наступление. При этом его удержание приводило к тому, что Украина в Крынках бессмысленно расходовала боеприпасы и сжигала три бригады морской пехоты, добавил он.Сейчас ВСУ оставили бессмысленную затею с плацдармом и пытаются остановить продвижение ВС РФ в Работино. Но в то же время противник позволяет Армии РФ решать главную задачу. Она состоит не в освобождении новых территорий, а в уничтожении боеспособных бригад и техники ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Владимир Евсеев: ВСУ после Крынок будут латать сразу пять дыр, а России досталась очень интересная Победа читайте на сайте Украина.ру.
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новости, всу, плацдарм, александр сырский, бпла, артиллерия, отходы, работино, днепр (река), вс рф, авдеевка
Новости, ВСУ, плацдарм, Александр Сырский, БПЛА, артиллерия, отходы, Работино, Днепр (река), ВС РФ, Авдеевка

Эксперт о том, как ВСУ бросили Крынки и сбежали из Авдеевки, пока ВС РФ решают главную задачу в Работино

04:15 27.02.2024 (обновлено: 09:31 27.02.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Плацдарм на левом берегу Днепра был нужен ВСУ только для отвлечения внимания российских войск, там все равно бы не получилось развить наступление. Сейчас ВСУ оставили бессмысленную затею с Крынками и пытаются остановить продвижение ВС РФ в Работино. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
После того как главкомом ВСУ стал Александр Сырский, противник фактически сдал Авдеевку, потому что последний этап сражения больше был похож на бегство, чем на оборону. Наверное, так Сырский пытается себя реабилитировать, пересматривая ошибки, которые ранее допустил Киев, рассказал эксперт.
Главком ВСУ понимает, что плацдарм на левом берегу Днепра был нужен только для отвлечения нашего внимания, там все равно бы не получилось развить наступление. При этом его удержание приводило к тому, что Украина в Крынках бессмысленно расходовала боеприпасы и сжигала три бригады морской пехоты, добавил он.
"Более того, ВСУ в случае оставления плацдарма должны перебазировать с правого берега ствольную и реактивную артиллерию, танки, операторов БПЛА, средства РЭБ и комплексы ПВО. Иначе им нет смысла держать там такую группировку войск", - отметил Евсеев.
Сейчас ВСУ оставили бессмысленную затею с плацдармом и пытаются остановить продвижение ВС РФ в Работино. Но в то же время противник позволяет Армии РФ решать главную задачу. Она состоит не в освобождении новых территорий, а в уничтожении боеспособных бригад и техники ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: ВСУ после Крынок будут латать сразу пять дыр, а России досталась очень интересная Победа читайте на сайте Украина.ру.
Александр Полищук интервью
Вчера, 13:06
Александр Полищук: Пока ВСУ из Авдеевки разносят бациллы страха, армия РФ борется с главным врагом в тылуПри современных средствах поражения нет ни одного повода, чтобы перед комбатом, комполка, комбригом или командармом выстраивать личный состав целых двух-трех рот, как это было у села Трудовское, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
 
НовостиВСУплацдармАлександр СырскийБПЛАартиллерияотходыРаботиноДнепр (река)ВС РФАвдеевка
 
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