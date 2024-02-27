Обрушение фронта, "идет как идет" или мобилизация чиновников: эксперт о том, какой сценарий выберет Киев - 27.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240227/1053518624.html
Обрушение фронта, "идет как идет" или мобилизация чиновников: эксперт о том, какой сценарий выберет Киев
Обрушение фронта, "идет как идет" или мобилизация чиновников: эксперт о том, какой сценарий выберет Киев - 27.02.2024 Украина.ру
Обрушение фронта, "идет как идет" или мобилизация чиновников: эксперт о том, какой сценарий выберет Киев
Если Украина продолжит вести боевые действия в таком же режиме, то рано или поздно это приведет к новой катастрофе на фронте. Также киевские власти могут вступить в переговоры с Россией и сделать вид, что еще не проиграли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев
2024-02-27T03:30
2024-02-27T03:30
новости
украина
переговоры
авдеевка
россия
фронт
мобилизация
сво
война
катастрофа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046827919_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_205860f23e1dac40e6744dc35bcdf08d.jpg
Сейчас у киевского режима есть три варианта ведения действий. Первое – продолжать воевать в прежнем темпе. Это рано или поздно приведет к такой же катастрофе, что и в Авдеевке, только еще в большем масштабе, рассказал обозреватель.Второй вариант для Киева – вступить в переговоры с Россией, пока они еще могут делать вид, что они не совсем проиграли, поскольку по их словам "Россия не смогла захватить всю Украину и уничтожить украинскую нацию", добавил он.Пока же украинские власти выбрали вариант "идет, как идет" в надежде, что террористические удары ВСУ по территории РФ якобы утомят общество, что оно потребует окончания войны, а это приведет к переговорам на условиях Украины, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Денис Селезнев: Если Киев выберет лишь один из трех вариантов, Россия выбьет ВСУ еще из трех городов читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240223/1053490202.html
украина
авдеевка
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046827919_22:0:1161:854_1920x0_80_0_0_e5fc4c1d914e7aed59d5834c024616db.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, переговоры, авдеевка, россия, фронт, мобилизация, сво, война, катастрофа
Новости, Украина, переговоры, Авдеевка, Россия, фронт, мобилизация, СВО, война, катастрофа

Обрушение фронта, "идет как идет" или мобилизация чиновников: эксперт о том, какой сценарий выберет Киев

03:30 27.02.2024
 
Украинский флаг
Украинский флаг
Читать в
Если Украина продолжит вести боевые действия в таком же режиме, то рано или поздно это приведет к новой катастрофе на фронте. Также киевские власти могут вступить в переговоры с Россией и сделать вид, что еще не проиграли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев
Сейчас у киевского режима есть три варианта ведения действий. Первое – продолжать воевать в прежнем темпе. Это рано или поздно приведет к такой же катастрофе, что и в Авдеевке, только еще в большем масштабе, рассказал обозреватель.
Второй вариант для Киева – вступить в переговоры с Россией, пока они еще могут делать вид, что они не совсем проиграли, поскольку по их словам "Россия не смогла захватить всю Украину и уничтожить украинскую нацию", добавил он.
"Третье – попытка мобилизации общества. <...> Но это требует полного изменения стиля руководства страны. Для этого нужна и военная, и трудовая мобилизация. Мобилизация чиновников, прекращение чудовищного социального расслоения в отношении той же мобилизации и тягот войны", - подчеркнул Селезнев.
Пока же украинские власти выбрали вариант "идет, как идет" в надежде, что террористические удары ВСУ по территории РФ якобы утомят общество, что оно потребует окончания войны, а это приведет к переговорам на условиях Украины, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Денис Селезнев: Если Киев выберет лишь один из трех вариантов, Россия выбьет ВСУ еще из трех городов читайте на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
23 февраля, 16:46
Ростислав Ищенко: Ждуны, которые остались, будут скрипеть зубами на Россию, пусть, быстрее зубы сточатЕсть ли ждуны в новых российских регионах и как они воздействуют на остальное население изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель "России сегодня" Ростислав Ищенко .
 
НовостиУкраинапереговорыАвдеевкаРоссияфронтмобилизацияСВОвойнакатастрофа
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:14У Зеленского подготовили документ к суду о "легитимности" президента по истечении срока его каденции
18:03Соломенный Abrams в Варшаве; призыв Макрона к НАТО; Зеленский на Востоке. Итоги 27 февраля
17:42В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию
17:38Экс-советник генсекретаря ООН Эли Хатем: У Запада нет оружия против России, кроме санкций
17:35Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля
17:27Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты
17:22В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой
17:20Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы
17:16Что может сделать Россия после новой мобилизации и какие города ВСУ сдадут без боя - Ермаков
17:08Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер
16:50Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине
16:44Британцы отказали украинцам в "широкомасштабной" отправке своих солдат в ВСУ
16:39"Партизаны в тапках". Хуситы уничтожают корабли и беспилотники Запада, а победить их невозможно
16:25Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт
16:21Киев готовится поставить ультиматум РФ, а не возобновить переговоры – Лавров
16:00"Легенда о княгине Ольге": заговорившие по-украински русские князья
15:55Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты
15:53Украина имеет голос, а не только протянутую руку. Грег Вайнер о том, что хочет доказать Зеленский
15:39Джефф Монсон: Америка превратилась в кровожадное чудовище, а Байден — военный преступник
15:34Так начиналась февральская революция. Первая жертва в погонах из черниговских дворян
Лента новостейМолния