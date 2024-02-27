Обрушение фронта, "идет как идет" или мобилизация чиновников: эксперт о том, какой сценарий выберет Киев
Украинский флаг
Если Украина продолжит вести боевые действия в таком же режиме, то рано или поздно это приведет к новой катастрофе на фронте. Также киевские власти могут вступить в переговоры с Россией и сделать вид, что еще не проиграли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев
Сейчас у киевского режима есть три варианта ведения действий. Первое – продолжать воевать в прежнем темпе. Это рано или поздно приведет к такой же катастрофе, что и в Авдеевке, только еще в большем масштабе, рассказал обозреватель.
Второй вариант для Киева – вступить в переговоры с Россией, пока они еще могут делать вид, что они не совсем проиграли, поскольку по их словам "Россия не смогла захватить всю Украину и уничтожить украинскую нацию", добавил он.
"Третье – попытка мобилизации общества. <...> Но это требует полного изменения стиля руководства страны. Для этого нужна и военная, и трудовая мобилизация. Мобилизация чиновников, прекращение чудовищного социального расслоения в отношении той же мобилизации и тягот войны", - подчеркнул Селезнев.
Пока же украинские власти выбрали вариант "идет, как идет" в надежде, что террористические удары ВСУ по территории РФ якобы утомят общество, что оно потребует окончания войны, а это приведет к переговорам на условиях Украины, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Денис Селезнев: Если Киев выберет лишь один из трех вариантов, Россия выбьет ВСУ еще из трех городов читайте на сайте Украина.ру.