https://ukraina.ru/20240227/1053518624.html

Обрушение фронта, "идет как идет" или мобилизация чиновников: эксперт о том, какой сценарий выберет Киев

Обрушение фронта, "идет как идет" или мобилизация чиновников: эксперт о том, какой сценарий выберет Киев - 27.02.2024 Украина.ру

Обрушение фронта, "идет как идет" или мобилизация чиновников: эксперт о том, какой сценарий выберет Киев

Если Украина продолжит вести боевые действия в таком же режиме, то рано или поздно это приведет к новой катастрофе на фронте. Также киевские власти могут вступить в переговоры с Россией и сделать вид, что еще не проиграли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев

2024-02-27T03:30

2024-02-27T03:30

2024-02-27T03:30

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катастрофа

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Сейчас у киевского режима есть три варианта ведения действий. Первое – продолжать воевать в прежнем темпе. Это рано или поздно приведет к такой же катастрофе, что и в Авдеевке, только еще в большем масштабе, рассказал обозреватель.Второй вариант для Киева – вступить в переговоры с Россией, пока они еще могут делать вид, что они не совсем проиграли, поскольку по их словам "Россия не смогла захватить всю Украину и уничтожить украинскую нацию", добавил он.Пока же украинские власти выбрали вариант "идет, как идет" в надежде, что террористические удары ВСУ по территории РФ якобы утомят общество, что оно потребует окончания войны, а это приведет к переговорам на условиях Украины, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Денис Селезнев: Если Киев выберет лишь один из трех вариантов, Россия выбьет ВСУ еще из трех городов читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240223/1053490202.html

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новости, украина, переговоры, авдеевка, россия, фронт, мобилизация, сво, война, катастрофа