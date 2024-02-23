https://ukraina.ru/20240223/1053487178.html

Жалостливое шоу для западных кредиторов. Как на Украине отметят двухлетие СВО

Жалостливое шоу для западных кредиторов. Как на Украине отметят двухлетие СВО - 23.02.2024 Украина.ру

Жалостливое шоу для западных кредиторов. Как на Украине отметят двухлетие СВО

В субботу 24 февраля исполняется два года началу Специальной военной операции, которую на Украине называют "полномасштабным вторжением". Владимир Зеленский и его ближайшее окружение в этом конфликте делают основную ставку на пиар, медийность и эмоциональное воздействие на украинскую и западную аудиторию.

2024-02-23T15:47

2024-02-23T15:47

2024-02-23T15:47

эксклюзив

украина

спецоперация

сво

владимир зеленский

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По этой причине и дату начала СВО они попытаются всячески использовать в рекламных целях, словно некий праздник, под который коммерческие компании обычно подгадывают выпуск рекламных роликов и сувенирной продукции.Украинские СМИ, близкие Офису президента, интриговали всю последнюю неделю, обещая к 24 февраля некие "важные события", словно речь идет о выпуске новой серии популярного телесериала. В Киев подтягиваются западные журналисты и операторы, для которых готовится новое шоу.Накануне 23 февраля на американском телеканале Fox News вышло интервью с Зеленским, как своеобразный ответ на интервью российского президента Такеру Карлсону. Однако есть один нюанс – зритель может бесплатно посмотреть только часть интервью, а полная версия доступна лишь по платной подписке, что в разы сужает аудиторию.В этом интервью для американской аудитории Зеленский подчеркивает, что конфликт на Украине важен в первую очередь для американцев. Подобные заявления Зеленского и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы должны, вероятно, особо воодушевлять украинских военнослужащих, напоминая им, за кого они воюют. С театральной дрожью в голосе Зеленский в интервью опять просил денег. С лихой самоуверенностью он объяснял отмену выборов тем, что всё равно выиграл бы их, "учитывая его нынешнюю популярность"."Популярность" Зеленского в условиях насильственной мобилизации, повышения цен и тарифов является лишь результатом "теплой ванны", в которой его держит окружение, докладывая лишь о благоприятных новостях, а также ручные социологи, которые рисуют желательные результаты опросов, не проводя их в принципе.Примечательно, что Зеленский в интервью снова преподносит конфликт, как свою личную трагедию. "Он не может решить эту проблему, эту трагедию со мной", - сказал Зеленский, комментируя заявления Дональда Трампа, что тот смог бы прекратить конфликт за 24 часа.В 2022 году Зеленского спрашивали, почему он в феврале 2022 года обещал украинцам в мае "жарить шашлыки". "Я бы терял по семь миллиардов долларов в месяц", - сказал Зеленский. В этом и проявляется его восприятие конфликта через собственное "я", которым он подменил государство.На 24 февраля Зеленский планировал еще одно показательное выступление – на польско-украинской границе, ставшей последнее время местом противостояния с фермерами. Он предложил польскому руководству и представителям Еврокомиссии встретиться на границе в рамках своей тактики "эмоциональной дипломатии". Поляки отказались, но Украина не отказалась от шоу на границе – туда свозят поврежденную сельскохозяйственную технику, которая должна показать польским фермерам, страдания их украинских коллег.Как в дешевом сериале, разоряющимся польским фермерам предлагается вместе всплакнуть, осудить Россию и снова допустить дешевое украинское зерно в Польшу, которое туда завозят отнюдь не простые украинские фермеры, а крупные зернотрейдеры, связанные с Офисом Зеленского.В воскресенье 25 февраля Зеленский организует шоу с высшим военным и политическим руководством Украины якобы для "определения пути Украины" в текущем году. "Мы готовим кое-что особенное. Это будет конференция, честный разговор о нашем пути дальше, наш путь в 2024 году. Будут все топспикеры от власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной Рады, СБУ, ГУР, Минстратегпром. Будет первая леди, будет Мининформполитики, ОПУ и, конечно, сам президент", - анонсировал шоу пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.Он также добавил, что речь пойдет про будни Украины, армию, интеграцию в ЕС и НАТО, гарантии безопасности, ментальное здоровье украинцев, поддержку бизнеса и другие аспекты жизни страны.Проще говоря, будут дежурные бессодержательные речи о европейских ценностях, единстве и необходимости западной поддержки. В украинском языке есть фразеологизм "взагали по загалям" ("вокруг да около"), которым обычно определяют словоблудие чиновников на торжественных мероприятиях, когда те общими фразами пытаются тянуть время, как пятиклассник, не выучивший урок.В реальности определять пути Украины в этом году будут отнюдь не на пресс-конференции в Киеве с первой леди под софитами западных телеканалов, а в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, Москве и Пекине.Украинский telegram-канал "ЗеРада" отмечает, что запланированное шоу более напоминает сценки "95 Квартала" и походит на какое-то празднование. "Конференция по случаю двухлетия начала вторжения по составу участников (да и по перспективам) больше похожа на день рождения. Будет много пафоса, мало конкретики, подарки только в виде общений. Вот увидите. В принципе, Офис такое любит. Чего только стоили бесполезные форумы "Украина 30"."95 квартал" всегда умел отмечать", - пишет "ЗеРада".В какой-то степени речи, заявления и мольбы о помощи Зеленского являются уже частью предвыборной кампании Демократической партии США. Основным адресатом всего этого шоу к двухлетию СВО должны быть не украинские избиратели, которых Зеленский в этом году лишил права выбора президента.

https://ukraina.ru/20240222/1053471366.html

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эксклюзив, украина, спецоперация, сво, владимир зеленский