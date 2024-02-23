Жалостливое шоу для западных кредиторов. Как на Украине отметят двухлетие СВО - 23.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240223/1053487178.html
Жалостливое шоу для западных кредиторов. Как на Украине отметят двухлетие СВО
Жалостливое шоу для западных кредиторов. Как на Украине отметят двухлетие СВО - 23.02.2024 Украина.ру
Жалостливое шоу для западных кредиторов. Как на Украине отметят двухлетие СВО
В субботу 24 февраля исполняется два года началу Специальной военной операции, которую на Украине называют "полномасштабным вторжением". Владимир Зеленский и его ближайшее окружение в этом конфликте делают основную ставку на пиар, медийность и эмоциональное воздействие на украинскую и западную аудиторию.
2024-02-23T15:47
2024-02-23T15:47
эксклюзив
украина
спецоперация
сво
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103010/42/1030104227_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_290554a23b20f3d89f367f3beda106d7.jpg
По этой причине и дату начала СВО они попытаются всячески использовать в рекламных целях, словно некий праздник, под который коммерческие компании обычно подгадывают выпуск рекламных роликов и сувенирной продукции.Украинские СМИ, близкие Офису президента, интриговали всю последнюю неделю, обещая к 24 февраля некие "важные события", словно речь идет о выпуске новой серии популярного телесериала. В Киев подтягиваются западные журналисты и операторы, для которых готовится новое шоу.Накануне 23 февраля на американском телеканале Fox News вышло интервью с Зеленским, как своеобразный ответ на интервью российского президента Такеру Карлсону. Однако есть один нюанс – зритель может бесплатно посмотреть только часть интервью, а полная версия доступна лишь по платной подписке, что в разы сужает аудиторию.В этом интервью для американской аудитории Зеленский подчеркивает, что конфликт на Украине важен в первую очередь для американцев. Подобные заявления Зеленского и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы должны, вероятно, особо воодушевлять украинских военнослужащих, напоминая им, за кого они воюют. С театральной дрожью в голосе Зеленский в интервью опять просил денег. С лихой самоуверенностью он объяснял отмену выборов тем, что всё равно выиграл бы их, "учитывая его нынешнюю популярность"."Популярность" Зеленского в условиях насильственной мобилизации, повышения цен и тарифов является лишь результатом "теплой ванны", в которой его держит окружение, докладывая лишь о благоприятных новостях, а также ручные социологи, которые рисуют желательные результаты опросов, не проводя их в принципе.Примечательно, что Зеленский в интервью снова преподносит конфликт, как свою личную трагедию. "Он не может решить эту проблему, эту трагедию со мной", - сказал Зеленский, комментируя заявления Дональда Трампа, что тот смог бы прекратить конфликт за 24 часа.В 2022 году Зеленского спрашивали, почему он в феврале 2022 года обещал украинцам в мае "жарить шашлыки". "Я бы терял по семь миллиардов долларов в месяц", - сказал Зеленский. В этом и проявляется его восприятие конфликта через собственное "я", которым он подменил государство.На 24 февраля Зеленский планировал еще одно показательное выступление – на польско-украинской границе, ставшей последнее время местом противостояния с фермерами. Он предложил польскому руководству и представителям Еврокомиссии встретиться на границе в рамках своей тактики "эмоциональной дипломатии". Поляки отказались, но Украина не отказалась от шоу на границе – туда свозят поврежденную сельскохозяйственную технику, которая должна показать польским фермерам, страдания их украинских коллег.Как в дешевом сериале, разоряющимся польским фермерам предлагается вместе всплакнуть, осудить Россию и снова допустить дешевое украинское зерно в Польшу, которое туда завозят отнюдь не простые украинские фермеры, а крупные зернотрейдеры, связанные с Офисом Зеленского.В воскресенье 25 февраля Зеленский организует шоу с высшим военным и политическим руководством Украины якобы для "определения пути Украины" в текущем году. "Мы готовим кое-что особенное. Это будет конференция, честный разговор о нашем пути дальше, наш путь в 2024 году. Будут все топспикеры от власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной Рады, СБУ, ГУР, Минстратегпром. Будет первая леди, будет Мининформполитики, ОПУ и, конечно, сам президент", - анонсировал шоу пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.Он также добавил, что речь пойдет про будни Украины, армию, интеграцию в ЕС и НАТО, гарантии безопасности, ментальное здоровье украинцев, поддержку бизнеса и другие аспекты жизни страны.Проще говоря, будут дежурные бессодержательные речи о европейских ценностях, единстве и необходимости западной поддержки. В украинском языке есть фразеологизм "взагали по загалям" ("вокруг да около"), которым обычно определяют словоблудие чиновников на торжественных мероприятиях, когда те общими фразами пытаются тянуть время, как пятиклассник, не выучивший урок.В реальности определять пути Украины в этом году будут отнюдь не на пресс-конференции в Киеве с первой леди под софитами западных телеканалов, а в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, Москве и Пекине.Украинский telegram-канал "ЗеРада" отмечает, что запланированное шоу более напоминает сценки "95 Квартала" и походит на какое-то празднование. "Конференция по случаю двухлетия начала вторжения по составу участников (да и по перспективам) больше похожа на день рождения. Будет много пафоса, мало конкретики, подарки только в виде общений. Вот увидите. В принципе, Офис такое любит. Чего только стоили бесполезные форумы "Украина 30"."95 квартал" всегда умел отмечать", - пишет "ЗеРада".В какой-то степени речи, заявления и мольбы о помощи Зеленского являются уже частью предвыборной кампании Демократической партии США. Основным адресатом всего этого шоу к двухлетию СВО должны быть не украинские избиратели, которых Зеленский в этом году лишил права выбора президента.
https://ukraina.ru/20240222/1053471366.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103010/42/1030104227_81:0:820:554_1920x0_80_0_0_f22b8a386e9cf4adf66df115d665f3fa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, спецоперация, сво, владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, Спецоперация, СВО, Владимир Зеленский

Жалостливое шоу для западных кредиторов. Как на Украине отметят двухлетие СВО

15:47 23.02.2024
 
Украина астрология
Украина астрология
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В субботу 24 февраля исполняется два года началу Специальной военной операции, которую на Украине называют "полномасштабным вторжением". Владимир Зеленский и его ближайшее окружение в этом конфликте делают основную ставку на пиар, медийность и эмоциональное воздействие на украинскую и западную аудиторию.
По этой причине и дату начала СВО они попытаются всячески использовать в рекламных целях, словно некий праздник, под который коммерческие компании обычно подгадывают выпуск рекламных роликов и сувенирной продукции.
Украинские СМИ, близкие Офису президента, интриговали всю последнюю неделю, обещая к 24 февраля некие "важные события", словно речь идет о выпуске новой серии популярного телесериала. В Киев подтягиваются западные журналисты и операторы, для которых готовится новое шоу.
Накануне 23 февраля на американском телеканале Fox News вышло интервью с Зеленским, как своеобразный ответ на интервью российского президента Такеру Карлсону. Однако есть один нюанс – зритель может бесплатно посмотреть только часть интервью, а полная версия доступна лишь по платной подписке, что в разы сужает аудиторию.
В этом интервью для американской аудитории Зеленский подчеркивает, что конфликт на Украине важен в первую очередь для американцев. Подобные заявления Зеленского и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы должны, вероятно, особо воодушевлять украинских военнослужащих, напоминая им, за кого они воюют. С театральной дрожью в голосе Зеленский в интервью опять просил денег. С лихой самоуверенностью он объяснял отмену выборов тем, что всё равно выиграл бы их, "учитывая его нынешнюю популярность".
"Популярность" Зеленского в условиях насильственной мобилизации, повышения цен и тарифов является лишь результатом "теплой ванны", в которой его держит окружение, докладывая лишь о благоприятных новостях, а также ручные социологи, которые рисуют желательные результаты опросов, не проводя их в принципе.
Примечательно, что Зеленский в интервью снова преподносит конфликт, как свою личную трагедию. "Он не может решить эту проблему, эту трагедию со мной", - сказал Зеленский, комментируя заявления Дональда Трампа, что тот смог бы прекратить конфликт за 24 часа.
В 2022 году Зеленского спрашивали, почему он в феврале 2022 года обещал украинцам в мае "жарить шашлыки". "Я бы терял по семь миллиардов долларов в месяц", - сказал Зеленский. В этом и проявляется его восприятие конфликта через собственное "я", которым он подменил государство.
Вчера, 14:05
Прозрачный посол или беспринципное животное? Кто станет новым премьером Украины и переговорщиком с РФРоссия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, рассказал недавно в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин
На 24 февраля Зеленский планировал еще одно показательное выступление – на польско-украинской границе, ставшей последнее время местом противостояния с фермерами. Он предложил польскому руководству и представителям Еврокомиссии встретиться на границе в рамках своей тактики "эмоциональной дипломатии". Поляки отказались, но Украина не отказалась от шоу на границе – туда свозят поврежденную сельскохозяйственную технику, которая должна показать польским фермерам, страдания их украинских коллег.
Как в дешевом сериале, разоряющимся польским фермерам предлагается вместе всплакнуть, осудить Россию и снова допустить дешевое украинское зерно в Польшу, которое туда завозят отнюдь не простые украинские фермеры, а крупные зернотрейдеры, связанные с Офисом Зеленского.
В воскресенье 25 февраля Зеленский организует шоу с высшим военным и политическим руководством Украины якобы для "определения пути Украины" в текущем году. "Мы готовим кое-что особенное. Это будет конференция, честный разговор о нашем пути дальше, наш путь в 2024 году. Будут все топспикеры от власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной Рады, СБУ, ГУР, Минстратегпром. Будет первая леди, будет Мининформполитики, ОПУ и, конечно, сам президент", - анонсировал шоу пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
Он также добавил, что речь пойдет про будни Украины, армию, интеграцию в ЕС и НАТО, гарантии безопасности, ментальное здоровье украинцев, поддержку бизнеса и другие аспекты жизни страны.
Проще говоря, будут дежурные бессодержательные речи о европейских ценностях, единстве и необходимости западной поддержки. В украинском языке есть фразеологизм "взагали по загалям" ("вокруг да около"), которым обычно определяют словоблудие чиновников на торжественных мероприятиях, когда те общими фразами пытаются тянуть время, как пятиклассник, не выучивший урок.
В реальности определять пути Украины в этом году будут отнюдь не на пресс-конференции в Киеве с первой леди под софитами западных телеканалов, а в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, Москве и Пекине.
Украинский telegram-канал "ЗеРада" отмечает, что запланированное шоу более напоминает сценки "95 Квартала" и походит на какое-то празднование. "Конференция по случаю двухлетия начала вторжения по составу участников (да и по перспективам) больше похожа на день рождения. Будет много пафоса, мало конкретики, подарки только в виде общений. Вот увидите. В принципе, Офис такое любит. Чего только стоили бесполезные форумы "Украина 30"."95 квартал" всегда умел отмечать", - пишет "ЗеРада".
В какой-то степени речи, заявления и мольбы о помощи Зеленского являются уже частью предвыборной кампании Демократической партии США. Основным адресатом всего этого шоу к двухлетию СВО должны быть не украинские избиратели, которых Зеленский в этом году лишил права выбора президента.
 
ЭксклюзивУкраинаСпецоперацияСВОВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:51Несколько шагов до развала: Ищенко о сходстве и различиях между США сейчас и СССР перед его распадом
16:46Ростислав Ищенко: Ждуны, которые остались, будут скрипеть зубами на Россию, пусть, быстрее зубы сточат
16:22"Неонацистская инициатива": в Молдавии планируют переименовать улицу Маршала Конева
16:00Номан Челебиджихан: "президент" крымских татар
15:47Жалостливое шоу для западных кредиторов. Как на Украине отметят двухлетие СВО
15:35Число может возрасти. Власти Великобритании подсчитали, сколько украинцев стали бездомными
15:34Военкор Александр Яремчук: Я не могу работать в Африке, пока моя страна воюет здесь
14:55На Украине оценили восстановление страны в €500 миллиардов
14:45Мушки в янтаре. Как живут "спящие" и "молчаливые", бывшие народные, а ныне обычные эмигранты - без России
13:41В ЕС рассказали, кого коснётся 13-й пакет санкций
13:02Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Курском - губернатор
13:00"Вернёмся и всё отстроим": эвакуированные из Авдеевки строят планы на будущее
12:45"Выстоят ли ВСУ два месяца?". Риски для Киева очень высоки, считают украинские эксперты
12:33Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
12:24"Мы гордимся": Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
11:54Финский наёмник ликвидирован в зоне СВО
11:25Армения не уведомляла ОДКБ о приостановке членства
11:06"Эмоциональное представление": польский политик возмутился действиями украинцев на границе
10:20ВСУ выпустили 10 ракет по Горловке, ранены мирные жители
09:56Западный лагерь готовит в ООН "проукраинский шабаш" - Полянский
Лента новостейМолния