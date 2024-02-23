"Мы гордимся": Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества - 23.02.2024 Украина.ру
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"Мы гордимся": Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
"Мы гордимся": Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества - 23.02.2024 Украина.ру
"Мы гордимся": Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. В своём видеообращении Путин отметил важность этого праздника
2024-02-23T12:24
2024-02-23T12:24
новости
россия
23 февраля
день защитника отечества
поздравление
поздравления
владимир путин
дмитрий медведев
михаил мишустин
вячеслав володин
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Этот праздник один из самых почитаемых в России, он давно стал народным, отметил президент."С пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за родину, защищает ее интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России. Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером", - сказал российский лидер.Путин подчеркнул, что Россия всегда будет помнить, что именно советский народ отстоял свободу страны и всей Европы, и всего мира.Он также обратился к участникам специальной военной операции на Украине. "Вы сражаетесь за правду и справедливость! Проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы наши подлинные народные герои!" - сказал президент страны.С Днём защитника Отечества поздравил также спикера Госдумы Вячеслав Володин. Поздравление Володина размещено на сайте ГД."Этот праздник отражает в себе героические страницы истории нашей страны, когда воины, истинные патриоты вставали плечом к плечу за свободу и независимость Родины. Вставали и побеждали!" - написал Володин.Он подчеркнул, что сегодня дата 23 Февраля для всех нас наполнена особым смыслом. "Наши солдаты, офицеры, добровольцы с оружием в руках отважно сражаются с нацизмом, защищают мирных граждан и будущее России", добавил спикер Госдумы.Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к россиян с поздравлением."Этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России, волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению Отчизне. Тех, кто ежедневно защищает национальные интересы, свободу и независимость нашего государства, заботится о его процветании и благополучии", - написал Мишустин.С поздравлением обратился к россиянам и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Поздравляю с праздником всех, кто преданно служит России, оберегает мирную и благополучную жизнь миллионов граждан. […]Гордимся подвигами героев Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Артёмовска, Авдеевки – всех, кто приближает нашу окончательную победу над неонацистами. Склоняем головы перед светлой памятью павших", - написал он.
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новости, россия, 23 февраля, день защитника отечества, поздравление, поздравления, владимир путин, дмитрий медведев, михаил мишустин, вячеслав володин
Новости, Россия, 23 февраля, День защитника Отечества, поздравление, поздравления, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин

"Мы гордимся": Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

12:24 23.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкНовогоднее обращение президента РФ В. Путина
Новогоднее обращение президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. В своём видеообращении Путин отметил важность этого праздника
"Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днём защитника Отечества", - сказал Владимир Путин в видеообращении.
Этот праздник один из самых почитаемых в России, он давно стал народным, отметил президент.
"С пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за родину, защищает ее интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России. Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером", - сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что Россия всегда будет помнить, что именно советский народ отстоял свободу страны и всей Европы, и всего мира.
Он также обратился к участникам специальной военной операции на Украине. "Вы сражаетесь за правду и справедливость! Проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы наши подлинные народные герои!" - сказал президент страны.
С Днём защитника Отечества поздравил также спикера Госдумы Вячеслав Володин. Поздравление Володина размещено на сайте ГД.
"Этот праздник отражает в себе героические страницы истории нашей страны, когда воины, истинные патриоты вставали плечом к плечу за свободу и независимость Родины. Вставали и побеждали!" - написал Володин.
Он подчеркнул, что сегодня дата 23 Февраля для всех нас наполнена особым смыслом. "Наши солдаты, офицеры, добровольцы с оружием в руках отважно сражаются с нацизмом, защищают мирных граждан и будущее России", добавил спикер Госдумы.
Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к россиян с поздравлением.
"Этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России, волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению Отчизне. Тех, кто ежедневно защищает национальные интересы, свободу и независимость нашего государства, заботится о его процветании и благополучии", - написал Мишустин.
С поздравлением обратился к россиянам и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Поздравляю с праздником всех, кто преданно служит России, оберегает мирную и благополучную жизнь миллионов граждан. […]Гордимся подвигами героев Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Артёмовска, Авдеевки – всех, кто приближает нашу окончательную победу над неонацистами. Склоняем головы перед светлой памятью павших", - написал он.
- РИА Новости, 1920, 23.02.2024
06:38
Несокрушимая и легендарнаяТрёхтысячелетняя военная история Европы полна примеров непобедимых армий.
 
НовостиРоссия23 февраляДень защитника ОтечествапоздравлениепоздравленияВладимир ПутинДмитрий МедведевМихаил МишустинВячеслав Володин
 
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12:33Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
12:24"Мы гордимся": Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
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