https://ukraina.ru/20240223/1053485395.html
"Мы гордимся": Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
"Мы гордимся": Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества - 23.02.2024 Украина.ру
"Мы гордимся": Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. В своём видеообращении Путин отметил важность этого праздника
2024-02-23T12:24
2024-02-23T12:24
2024-02-23T12:24
новости
россия
23 февраля
день защитника отечества
поздравление
поздравления
владимир путин
дмитрий медведев
михаил мишустин
вячеслав володин
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Этот праздник один из самых почитаемых в России, он давно стал народным, отметил президент."С пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за родину, защищает ее интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России. Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером", - сказал российский лидер.Путин подчеркнул, что Россия всегда будет помнить, что именно советский народ отстоял свободу страны и всей Европы, и всего мира.Он также обратился к участникам специальной военной операции на Украине. "Вы сражаетесь за правду и справедливость! Проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы наши подлинные народные герои!" - сказал президент страны.С Днём защитника Отечества поздравил также спикера Госдумы Вячеслав Володин. Поздравление Володина размещено на сайте ГД."Этот праздник отражает в себе героические страницы истории нашей страны, когда воины, истинные патриоты вставали плечом к плечу за свободу и независимость Родины. Вставали и побеждали!" - написал Володин.Он подчеркнул, что сегодня дата 23 Февраля для всех нас наполнена особым смыслом. "Наши солдаты, офицеры, добровольцы с оружием в руках отважно сражаются с нацизмом, защищают мирных граждан и будущее России", добавил спикер Госдумы.Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к россиян с поздравлением."Этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России, волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению Отчизне. Тех, кто ежедневно защищает национальные интересы, свободу и независимость нашего государства, заботится о его процветании и благополучии", - написал Мишустин.С поздравлением обратился к россиянам и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Поздравляю с праздником всех, кто преданно служит России, оберегает мирную и благополучную жизнь миллионов граждан. […]Гордимся подвигами героев Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Артёмовска, Авдеевки – всех, кто приближает нашу окончательную победу над неонацистами. Склоняем головы перед светлой памятью павших", - написал он.
https://ukraina.ru/20240223/1053483916.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, 23 февраля, день защитника отечества, поздравление, поздравления, владимир путин, дмитрий медведев, михаил мишустин, вячеслав володин
"Мы гордимся": Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. В своём видеообращении Путин отметил важность этого праздника
"Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днём защитника Отечества", - сказал Владимир Путин
в видеообращении.
Этот праздник один из самых почитаемых в России, он давно стал народным, отметил президент.
"С пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за родину, защищает ее интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России. Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером", - сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что Россия всегда будет помнить, что именно советский народ отстоял свободу страны и всей Европы, и всего мира.
Он также обратился к участникам специальной военной операции на Украине. "Вы сражаетесь за правду и справедливость! Проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы наши подлинные народные герои!" - сказал президент страны.
С Днём защитника Отечества поздравил также спикера Госдумы Вячеслав Володин
. Поздравление Володина размещено
на сайте ГД.
"Этот праздник отражает в себе героические страницы истории нашей страны, когда воины, истинные патриоты вставали плечом к плечу за свободу и независимость Родины. Вставали и побеждали!" - написал Володин.
Он подчеркнул, что сегодня дата 23 Февраля для всех нас наполнена особым смыслом. "Наши солдаты, офицеры, добровольцы с оружием в руках отважно сражаются с нацизмом, защищают мирных граждан и будущее России", добавил спикер Госдумы.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
обратился к россиян с поздравлением.
"Этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России, волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению Отчизне. Тех, кто ежедневно защищает национальные интересы, свободу и независимость нашего государства, заботится о его процветании и благополучии", - написал Мишустин.
С поздравлением обратился к россиянам и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Поздравляю с праздником всех, кто преданно служит России, оберегает мирную и благополучную жизнь миллионов граждан. […]Гордимся подвигами героев Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Артёмовска, Авдеевки – всех, кто приближает нашу окончательную победу над неонацистами. Склоняем головы перед светлой памятью павших", - написал
он.