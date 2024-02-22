https://ukraina.ru/20240222/1053482442.html

"Звёздный марш на столицу": протестующие польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля

"Звёздный марш на столицу": протестующие польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля - 22.02.2024 Украина.ру

"Звёздный марш на столицу": протестующие польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля

Во вторник, 27 февраля, польские фермеры, протестующие на границе с Украиной, намерены идти на Варшаву. О новых масштабных акциях аграриев сообщает RMF24

2024-02-22T22:24

2024-02-22T22:24

2024-02-22T22:25

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Уточняется, что фермеры планируют также подать петицию в канцелярию премьер-министра. Они также хотят встретиться с Дональдом Туском и намерены требовать у властей ограничения импорта сельскохозяйственных товаров из Украины и выведения польского правительства из "зеленого управления" ЕС. Напомним, 19 февраля руководитель министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что на польско-украинской границе заблокировано шесть пунктов пропуска. Ситуация с тех пор не изменилась. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Польши Дональда Туска приехать на границу, чтобы утихомирить протесты польских фермеров и перевозчиков. Дональд Туск отказался встречаться с Зеленским на границе.

https://ukraina.ru/20240222/1053482054.html

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новости, польша, варшава, фермер, протесты, акции протеста, экономика, украина