"Звёздный марш на столицу": протестующие польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля - 22.02.2024 Украина.ру
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"Звёздный марш на столицу": протестующие польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля
"Звёздный марш на столицу": протестующие польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля - 22.02.2024 Украина.ру
"Звёздный марш на столицу": протестующие польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля
Во вторник, 27 февраля, польские фермеры, протестующие на границе с Украиной, намерены идти на Варшаву. О новых масштабных акциях аграриев сообщает RMF24
2024-02-22T22:24
2024-02-22T22:25
новости
польша
варшава
фермер
протесты
акции протеста
экономика
украина
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Уточняется, что фермеры планируют также подать петицию в канцелярию премьер-министра. Они также хотят встретиться с Дональдом Туском и намерены требовать у властей ограничения импорта сельскохозяйственных товаров из Украины и выведения польского правительства из "зеленого управления" ЕС. Напомним, 19 февраля руководитель министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что на польско-украинской границе заблокировано шесть пунктов пропуска. Ситуация с тех пор не изменилась. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Польши Дональда Туска приехать на границу, чтобы утихомирить протесты польских фермеров и перевозчиков. Дональд Туск отказался встречаться с Зеленским на границе.
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новости, польша, варшава, фермер, протесты, акции протеста, экономика, украина
Новости, Польша, Варшава, фермер, протесты, акции протеста, экономика, Украина

"Звёздный марш на столицу": протестующие польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля

22:24 22.02.2024 (обновлено: 22:25 22.02.2024)
 
Польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля
Польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля
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Во вторник, 27 февраля, польские фермеры, протестующие на границе с Украиной, намерены идти на Варшаву. О новых масштабных акциях аграриев сообщает RMF24

"В следующий вторник фермеры планируют начать забастовку в Варшаве под лозунгом "звёздный марш на столицу". Как установил корреспондент RMF FM, фермеры хотят собраться перед Дворцом культуры и науки, оттуда пройти перед Сеймом, а затем перед канцелярией премьер-министра",– сообщает источник.

Уточняется, что фермеры планируют также подать петицию в канцелярию премьер-министра. Они также хотят встретиться с Дональдом Туском и намерены требовать у властей ограничения импорта сельскохозяйственных товаров из Украины и выведения польского правительства из "зеленого управления" ЕС.
Напомним, 19 февраля руководитель министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что на польско-украинской границе заблокировано шесть пунктов пропуска. Ситуация с тех пор не изменилась. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Польши Дональда Туска приехать на границу, чтобы утихомирить протесты польских фермеров и перевозчиков. Дональд Туск отказался встречаться с Зеленским на границе.
- РИА Новости, 1920, 22.02.2024
21:42
Протесты фермеров в Европе могут повлиять на цены продуктов – МВФЕсли фермеры продолжат протестовать в разных городах Европы, это может в значительной степени сказаться на уровне цен на продукты. Об этом сообщила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак
 
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22:24"Звёздный марш на столицу": протестующие польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля
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